01/09/2024 · 05:00 AM

Como se leerá más abajo, hay muchos tipos de pájaros. Esa revelación no es algo nuevo para muchos lectores, pues conocen varios tipos de aves. La clasificación de esos pájaros depende del marco de referencia que se adopte. Bajo este título se tratarán los diferentes pájaros, los conocidos por la mayor parte de los lectores y otros menos mencionados por el freno del prurito y las falsas buenas costumbres.

De manera muy acertada el Diccionario de símbolos (2017:323) al introducir al pájaro entre los símbolos estudiados lo hace señalando que es nombre genérico que se aplica a cualquier animal volador. “En su sentido metafórico se refiere al pensamiento y la imaginación de una persona”. En literatura se emparenta con “angustia, nostalgia, melancolía”.

Es muy raro que un hablante de español dominicano se refiera a un ave; favorecerá el vocablo pájaro, a pesar de que este sea más largo. No se conforma con denominar pájaro a cualquier animal con plumas o alas, sino que llama pájaro un insecto. Doy fe de que acudo a ese vocablo en ocasiones para referirme a cualquier insecto volador. He oído a una colombiana llamar de avechucho a los insectos voladores. Este nombre no está lejos del que otorga el dominicano.

El pájaro no termina ahí. El autor de estas comentarios recuerda vívidamente las chichiguas dominicanas, cometas, conocidas también con el nombre de pájaro; quizás por el hecho de que ambos vuelan, pues los papalotes se encampanan y flotan en el aire. Muy especialmente el nombre pájaro se usaba para el cajón, pues se avenía con el masculino. Por su parte, la chichigua es nombre femenino y eso dificulta que se le llame pájaro que es vocablo masculino.

El autor de este escrito recuerda que en sus años mozos se evitaba utilizar la palabra diablo. Pronunciar esa palabra podía acarrear mala suerte. En lugar de mencionar al demonio se decía “pájaro malo”. De ese modo se eludía invocarlo.

Algo que sucede a muchas personas, también le ocurre a quien escribe estas notas. Reconoce que hay en el ámbito de los vocablos de la familia de pájaro, dos voces por las que siente debilidad porque piensa que son bellas, ellas son pássaro y rossignol. Dos voces antiguas antecedentes de pájaro y ruiseñor. Este pássaro es más bello cuando se refiere al ave pequeña, passarinho que existe todavía en portugués. Diccionario critico etimológico castellano e hispánico (1981-IV-342).

La ornitomancia, adivinación de la suerte, destino o futuro por medio del vuelo, valiéndose de la dirección de este en algunas aves, así como de los cantos, fue algo que se hizo en tiempos remotos. No hay que sorprenderse de que hubiese personas que acreditaran este tipo de creencia, cuando en la actualidad hay quienes se hacen leer las cartas, la taza del café, y otras prácticas en las que creen los supersticiosos del patio y allende los mares.

El vocablo pájaro tiene una familia numerosa. Se conoce el femenino, pájara, que en Cuba y México se usa para nombrar el sexo femenino, vulva. En República Dominicana se aplica a la mujer cuya preferencia sexual es la persona de su sexo. Pajarita es el pene de un niño en Colombia. Antes se mencionó a pájaro para hombre afeminado u homosexual. Vale para Costa Rica, Cuba, El Salvador, Panamá, Perú, Puerto Rico y República Dominicana. Tesoro Léxico canario-americano (2010:782-3). En Puerto Rico recurren a pato, que es un ave, para referirse al afeminado, homosexual.

La palabra pájaro hace largo tiempo que vuela. En tanto sinónimo de hombre homosexual apareció por primera vez mencionado en América. Consta en el Vocabulario cubano de Constantino Suárez (1919:358), “En algunos lugares es sinónimo de ´sodomita´”. Si se interpreta en sentido estricto se refiere solo al hombre que penetra otro hombre por el ano.

El pájaro homosexual produjo un verbo en el español dominicano, pajarear que define el Diccionario del español dominicano (2013:503), “Actuar una persona de una forma considerada propia de un homosexual”. Este verbo se interpreta en tanto comportarse, conducirse de modo afeminado, esto es, adoptando modo de hablar y ademanes propios de mujer. Es sinónimo de partir(se) que vale para “Hacer un hombre ademanes considerados afeminados”. (2013:522).

La influencia de pájara no termina ahí, pero en otro campo de acción. El diminutivo pajarita, incluye la figura de papel doblado que resulta en la forma deseada. Esta hace honor a su nombre pues lanzada al aire puede sostenerse en el aire, aunque sea por unos instantes solamente, algo semejante a planear un ave, desde luego guardadas todas las distancias. Con el mismo nombre se conoce en el habla dominicana a la corbata de lazo.

Algunas aves han pasado a la historia en tanto símbolos de ideas, movimientos y más. Uno de los más conocidos en tiempos relativamente modernos es la paloma que se tuvo por representación de la sencillez y encarna al Espíritu Santo. Es símbolo de paz. Define a las personas tranquilas, mansas. Diccionario de símbolos (2017:332-3). Es indicio de pureza, inocencia. Diccionario de símbolos y mitos (1980:334).

Por otra parte, el halcón es emblema que se opone a la paloma. Es sabido que es ave rapaz. Por esa condición en política los halcones son agresivos, recurren a la violencia. En la política de los Estados Unidos de América del Norte es común que se utilice la denominación paloma o halcón para definir la orientación de un grupo o una persona.

A través del tiempo hay temas considerados tabúes, prohibidos de abordarse en público. El tema de la sexualidad es uno de ellos. Más vetado aún es el de la homosexualidad. Esta puede ser la razón de porqué demoró tanto tiempo que trascendieran los nombres científicos y los vulgares para esta orientación sexual. En este apartado no solo se ha examinado la denominación pájaro para el homosexual. Se ha aprovechado la ocasión para repasar algunas significaciones relacionadas con el vocablo del título para llevar el estudio a otras áreas aledañas.

Utilizar vocablos diferentes a los reales para aludir a situaciones, orientaciones y comportamientos en la vida sexual puede reflejar un sesgo de discriminación o crítica ante la situación o circunstancia que se evita mencionar. En algunos casos este tipo de actitud o conducta puede llegar a la burla con intención dañina. Debe eludirse caer en posiciones extremas y ocuparse de los vocablos con serenidad. Por todo lo anterior se ha hecho esfuerzo aquí.

Roberto Guzmán en Acento.com.do