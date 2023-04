“Páginas Sueltas”, cuentos de Magnolia Méndez, circulará desde este martes

Portada del libro.

La abogada y escritora Magnolia Méndez Cabrera, presentará este martes 11 de abril, en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, su primer libro de cuentos, titulado Páginas Sueltas.

La presentación, programada para las 6:00 pm en el octogonal VPO-02, en la sede de postgrado del citado campus, estará a cargo del escritor y editor cubano Rafael J. Rodríguez Pérez, presidente de Río de Oro Editores, sello bajo el cual fue publicado el cuaderno.

Sobre su ópera prima, Méndez Cabrera opinó que ha roto al fin su intimidad escribiendo lo que le ha parecido, de la forma que le ha gustado, solo respetando sus deseos de escribir.

“Nada es absolutamente real, [ni] totalmente falso, [ni] biográfico y no estoy retratando a nadie. Estas son algunas páginas sueltas, de todo lo que he escrito en los últimos veinte años; reflejan lo que he jugado, después que las muñecas dejaron de interesarme”, añadió.

Por su parte, la escritora Amarilis Cueto, escribió en la nota de contracubierta que acompaña al libro:

“En este primer libro de cuentos, Magnolia no solo da rienda suelta a su prolífera imaginación de lectora, que busca razones para todo, sino que nos lleva de la mano, comparte y cautiva a través de sus historias que tienen mucho de lo que fuimos, guardamos y atesoramos en nuestros corazones con alma de niños”.

Portada del libro.

Páginas Sueltas posee quince cuentos cortos que abordan temáticas diversas como el mundo de la niñez, la cotidianidad, la nostalgia, la imaginación y la justicia.

Se trata de textos que, al decir de su prologuista, Manolín Méndez-Castro, “parecen estar incardinados en los sucesos habituales del entorno de la vida de la autora bajo la mirada aguda de la observación minuciosa; [donde] las cosas cobran vida y la fantasía se acerca a la realidad bajo los acordes de una dulzura que bordea las fronteras de la poesía”.

Sobre la autora

La abogada y escritora Magnolia Méndez Cabrera

Oriunda de San Pedro de Macorís, República Dominicana, 1980. Es abogada de profesión. Combina la crianza de sus hijos con el ejercicio de la judicatura y la enseñanza del Derecho a nivel de grado y postgrado.

Desde su niñez, mostró interés por la lectura y, posteriormente, por la escritura. Es alumna de la Escuela de Escritores de Madrid, España, donde ha tomado cursos de Escritura Creativa, microrrelato, relato breve, literatura Infantil y Juvenil y, recientemente, ha completado la especialización en Enseñanza de la Escritura Creativa que imparte la Escuela de Escritores junto a la Universidad de Alcalá.

En la Escuela de Escritores ha colaborado en el libro de alumnos El sueño del gato y Un lugar contra el frío. Páginas sueltas es su primera publicación de relatos.

En las Páginas Sueltasde Magnolia se van recogiendo las hojas desperdigadas de su vida desde los sueños y fantasías de la infancia hasta las pasiones y realidades de la adultez; historias cortas, algunas con un tono de greguerías, nos van conduciendo, bajo un estilo sencillo, a las profundidades de un mar de cautivantes emociones. Cada hoja recogida es un alivio para el espíritu, es como descansar la cabeza y abandonar el cuerpo en un estado de delicada paz.

Bajo el encanto fantástico de la sencillez de las historias se deja ver la mirada penetrante de la autora sobre las cosas y las personas del mundo que le rodea, como el relato de La esquina de las hormigas, a quien nadie en la vida les hace caso; solo Magnolia tiene la delicadeza de observarlas en su ruta ordenada desde el conector de la corriente eléctrica hasta la miga de chocolate en el piso.

Todos los cuentos parecen estar incardinados en los sucesos habituales del entorno de la vida de la autora bajo la mirada aguda de la observación minuciosa; allí las cosas cobran vida y la fantasía se acerca a la realidad bajo los acordes de una dulzura que bordea las fronteras de la poesía. Es una lectura fácil, adobada, a veces, con la ternura inocente de los niños, quienes parecen tener un espacio de preferencia en el corazón de la autora