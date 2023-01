Organizaciones y activistas defienden presentación de La Carisalve en India

La Carisalve.

La entidad Acción Afro Dominicana, con el apoyo de 17 organizaciones culturales y 108 activistas cívicos apoyaron la presentación artística del grupo La Carisalve en la India, con el auspicio de la embajada de República Dominicana en el país asiático.

En un comunicado, Acción Afro Dominicana rechaza las críticas y ataques de los sectores ultraderechistas que emprendieron una campaña en contra de la presentación artísticas y de La Carisalve.

A continuación el comunicado:

La Carisalve estuvo en la India a mediados de diciembre, invitada por la embajada de nuestro país.

Dado ciertos mensajes racistas en la redes que desconocieron a la salve y a la agrupación musical como dominicana, emitimos el siguiente comunicado que está rubricado por numerosas organizaciones y ciudadanos y ciudadanas.

La salve en su evolución es música única y genuina dominicana,

la agrupación musical La Carisalve, sus salves, sus integrantes,

son embajadores culturales de la dominicanidad.

"Ay Virgen de María, ay Virgen de José / quien llevó el castigo que vamos a atender / E e e á… cuando yo me vaya no me diga adiós / búsqueme a mi madre que nos vamos las dos / e e e á / San José como le va… ay Virgen de la Altagracia, compañera mía / tu para tu casa, llévame a la mía…" (canto de Carisalve).

Celebramos que la Embajada de la República Dominicana en la República de la India haya roto con la invisibilidad de la cultura y música raíz y haya invitado a La Carisalve al Festival Internacional de Arte de Delhi (DIAF).

Felicitamos al excelentísimo embajador David Puig por la iniciativa de dar a conocer una parte esencial de la rica cultura dominicana, e invitamos al Ministerio de Relaciones Exteriores y a todas sus embajadas en el mundo, a que el ejercicio diplomático también sea dar a conocer la riqueza cultural del pueblo dominicano, que continúen invitando a grupos portadores originarios y agrupaciones representativas de nuestra pluriculturalidad, para que al compartir su arte, también sean embajadores culturales de la República Dominicana.

Celebramos la plurietnicidad, la multiculturalidad, la riqueza musical de nuestro país, como la salve, el género registrado como el más viejo de la nación traído por los colonialistas españoles, cantada a capela, con el nombre de Salve Regina, perteneciente al cantoral católico, religión impuesta a “indígenas”, a africanos y su descendencia como la religión oficial. Y siglos después la salve, la sagrada y secular, se arraigó en las cuatro esquinas de la isla, todavía cantándose en su originalidad a capela, y con rítmica para el sincretismo popular y el canto y el baile devoto. La salve es portadora de lo hispánico y lo criollo con alta influencia africana.

Celebramos las salves de La Carisalve, las interpretadas por la dominicana Caridad Severino, oriunda de Sabana Grande de Boyá, hija de Juanito Núñez (oriundo de Puerto Plata) y Rosa Severino. Estas salves se conjuga la evolución musical de Toné Vicioso (Aumbata) y la herencia de toda una tradición familiar de celebración religiosa con el toque de salves que heredó de su abuela, doña Aurelia Severino, que creó letra, rítmica y la cantó, también sirviendo de alimento a la gran “salvera”, la soberana, Casandra Damirón, que la visitó en su casa en Boyá en innúmeras ocasiones.

Celebramos nuestra tradición y amor por los instrumentos de la salve, casi todos llegados a la isla de manera intangible en las mentes de los africanos secuestrados y esclavizados por los colonialistas españoles y que han sido construidos y pasados de generación en generación, como el balsié, los palos, la güira, la tambora, el bongó y el pandero (Medio Oriente, India …).

“Preparen la Virgen / Pónganla en la mesa / Que el Padre la espera. Aeee / Mañana en la Iglesia / Virgen de la Altagracia / Compañera Mía, Bendice tu casa, También la mía…" (salve tradicional)

#LaSalveEsDominicana

#LaCarisalveEsDominicana

Firmamos en Santo Domingo, a los 18 días del mes de enero del 2023

