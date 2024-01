Comienza el 2024 con la alegría de poder compartir algunas noticias sobre los ámbitos "Pedro Henríquez Ureña".

Ya el año pasado lanzamos algunos títulos que todavía no habíamos dado a conocer. A veces el trabajo abruma que los libros se quedan por ahí, no visibles. Pero ahora sí.

Ya el año pasado lanzamos el número 11 de los "Archivos PHU", con la novedad de tres textos desconocidos y no incluidos en sus obras completas, uno de ellos una reflexión sobre la Primera Guerra Mundial. Además, presentamos una serie de valiosísimos nuevos ensayos escritos por los colegas Luis A. Escolano Giménez, Alejandro Peña García, Ernesto Priani-Saisó, Tatiana Suárez Turrizo y Sonia Mattalía Alonso, en un volumen de más de 400 páginas.

Este año lo estrenamos con el lanzamiento de "La cultura clásica en la formación intelectual de Pedro Henríquez Ureña", del maestro mexicano Javier Galindo Ulloa. Estamos ante un pormenorizado estudio donde se rastrean los vínculos "clasicistas" en el devenir intelectual del humanista dominicano.

Hemos recuperado, además, tal vez el último libro proyecto por PHU y conservado en un archivo dentro de sus papeles en el Colegio de México, con el título "Comienzos de América: Ensayos de historia de la cultura". Es un conjunto de ensayos que dejó corregidos y ordenados en un archivo, que complementamos con textos afines. Dentro de las novedades tenemos la recuperación de tres versiones para el periódico La Nación, de Buenos Aires, de textos que luego aparecieron corregidos y aumentados en su obra "Para la historia de los indigenismos" (1938).

Finalmente, tenemos "Epistolario de Pedro Henríquez Ureña y Félix Lizaso", un rico intercambio que se espació entre 1917 y 1943, y que nos amplía bastante las visiones sobre el escenario cultural caribeño.

Como ustedes saben, no contamos con apoyo alguno, ni de instituciones académicas ni Ong’s ni gubernamentales para el desarrollo de estas labores. Sólo contamos con la generosidad de nuestros colegas y la venta de estos libros.

De todos modos nuestras investigaciones y compilaciones continúan, "a mano peladas".

Seguimos colaborando, además, con las cátedras "Pedro Henríquez Ureña" de las Universidades de Buenos Aires y de Salamanca. Tanto en Argentina como en España los pedristas universitarios están esperando que las autoridades cumplan sus compromisos legalmente asumidos y en los hechos olvidados.

Les agradeceríamos pudieran compartir, además, estas informaciones con sus allegados.

Ojalá y las bibliotecas dominicanas pudieran adquirir nuestras publicaciones, y en especial estas relacionadas con nuestro gran humanista.

Agradecemos sobremanera al maestro Javier Galindo Ulloa por su generosidad al permitirnos publicar su libro y a todos quienes colaboraron en el Archivo 11 de PHU. Ya veremos la manera de hacerles llegar sus ejemplares, pero por favor, tengan un poco de paciencia.

Para cualquier consulta o apoyo relacionado con el legado de PHU, estamos más que abiertos.

Un gran abrazo colectivo, y les dejo los enlaces donde se pueden adquirir estos títulos.

Javier Galindo Ulloa: "La cultura clásica en la formación intelectual de Pedro Henríquez Ureña"

https://www.amazon.com/dp/B0CSDYWWQK (tapa blanda)

https://www.amazon.com/dp/B0CRZB8KQ9 (tapa dura)

Archivos de Pedro Henríquez Ureña XI



"Epistolario de Pedro Henríquez Ureña y Félix Lizaso"



Pedro Henríquez Ureña: "Comienzos de América: Ensayos de historia de la cultura"



Enrique Zuleta Álvarez: "Pedro Henríquez Ureña: Vida de un hispanoamericano ejemplar"



Pedro Henríquez Ureña: "Escritos dominicanos"