"No tenemos por qué soportar tanta basura en los medios, lo que no sirve, no sirve"

El escritor Haffe Serulle.

"Nosotros, como ciudadanos, como pueblo, no tenemos por qué soportar tanta basura en los medios de comunicación, lo que no sirve, no sirve", expresó el profesor Haffe Serulle, escritor y catedrático universitario, al criticar los contenidos que se difunden por la radio, la televisión y otros medios en la República Dominicana.

Al exponer un avance de su propuesta para una política cultural de la República Dominicana, sostuvo que sin desarrollo cultura no hay posiblidad para el desarrollo de ningún tipo, porque la cultura es la base.

Argumentó que en el desarrollo cultural deben participar el gobierno central, las alcaldías, las universidades, las empresas privadas y las asocaciones ciudadanas.

"El desarrollo cultural es la esencia misma del país, no estamos hablando de cuaqluier cosa", afirmó

"Hay que construir escuelas de bellas artes en cada rincón del país, no solo en cada provincia, sino en cada municipio, en cada distrito municipal, con bibliotecas en cada paraje del país", expresó.

A su juicio, el desarrollo no puede permanecer ajeno a la cultura y a los derechos humanos en general. No es posible implementar prácticas sostenibles si el desarrollo no parte de un profundo conocimiento de la identidad cultural (ONU).

Dijo que la categoría Desarrollo Cultural se define como un proceso a través del cual un estado -o cualquier ámbito territorial, incluyendo el municipio, la comunidad y en una escala más reducida, el barrio- incrementa la participación de la población en la vida cultural y promueve la creatividad de todos los ciudadanos.

"No hay desarrollo sostenible sin desarrollo cultural. La comprensión de este precepto ha llevado a las naciones del mundo a establecer principios y derechos culturales cónsonos con la realidad de cada pueblo en particular, y a convertirlos en piezas fundamentales de la palanca que habrá de impulsarnos en la búsqueda de una vida sana y próspera", explicó.

¿Qué hacer en nuestro país o en cualquier otro con las mismas características para dar un salto cualitativo en el desarrollo social a partir de programas culturales que eleven la sensibilidad y capacidad de los habitantes y así ponernos en la lista de las naciones que están decididas a poner en marcha los derechos culturales, sin los cuales jamás lograremos estructurar una sociedad justa y decente?, reflexionó Haffe Serulle.

En una primera etapa, propone:

Hacer un censo de los niveles culturales de nuestra población, así como de la carencia de herramientas educativas al servicio del arte. Esas herramientas son muchas, y las vamos a enumerar, si no todas, las más importantes:

-estructura física disponible para la enseñanza artística (requiere de diseños distintos de las edificaciones tradicionales);

-cantidad de profesores capacitados para la enseñanza artística;

-cantidad de grupos artísticos oficiales e independientes, gestores culturales y promotores de eventos;

-grupos artísticos dependientes de las alcaldías;

-cantidad de profesionales del arte para impartir talleres de formación artística y diseñar estrategias culturales, con el objetivo de que los participantes se conviertan en educadores y asuman la responsabilidad de enseñar a otros.

Explicó que, completado el primer ciclo, se ejecutará el siguiente plan:

-Construcción de escuelas de Bellas Artes en cada rincón del país (recordemos que la República Dominicana se encuentra dividida territorialmente de 1 Distrito Nacional, 31 Provincias, 158 Municipios y 232 Distritos Municipales).

-Promoción sistemática para estimular hábitos lectoescriturales.

-Establecer acuerdos culturales con los medios de comunicación físicos y digitales, consistentes en:

-creación de suplementos culturales en los diarios físicos y digitales, que habrán de reproducirse por lo menos una vez a la semana a través de la radio y la televisión;

-incluir segmentos educativos sobre los diferentes tópicos del arte: debates, conferencias, coloquios, etc., en las programaciones radiales y televisivas;

-los medios de comunicación auspiciarán obras teatrales, conciertos de música folclórica, clásica y experimental; espectáculos danzarios, cine de calidad, exhibición de obras pictóricas y programas de introducción a la artesanía, así como lectura de obras literarias (cuento, novela, poesía y teatro);

-en las escuelas públicas se impartirán talleres de creatividad dirigidos a cambiar las normativas y metodología de enseñanza: dejar de memorizar y darle paso al razonamiento; es decir: pensar para interpretar lo estudiado, y saber cómo y cuándo aplicarlo;

-del mismo modo, se impartirán talleres de artesanía para que los estudiantes cuenten con esta herramienta de vida;

-paralelo a esto, los servicios comunitarios de las alcaldías crearán, con soporte económico propio, grupos culturales.

-el Estado convendrá con los sectores financieros y empresariales del país el auspicio de grupos culturales y programas de apoyo a los creadores independientes;

-luego vendrán los festivales provinciales, interprovinciales, regionales y nacionales, en los que intervendrán los grupos de cada género artístico. Sería algo así como una fiesta cultural cíclica, un derroche de energía creativa, una entrega total al arte y a nuestros mejores y más nobles sentimientos.

Haffe Serulle aseguró que se trata de un plan en el que se involucrarían, a corto, mediano y largo plazo, miles de niños, jóvenes y adultos, cuyos resultados se verían en poco tiempo.

"El pueblo habrá de superarse porque en el país se producirán transformaciones en los aspectos materiales y cognitivos: la violencia disminuirá a grados inexistentes, y el respeto ajeno será norma de vida. ¿Estamos soñando? No, no estamos soñando. Es tiempo de ponernos a trabajar en esta dirección", precisó.

Haffe Serulle habló en el programa A PARTIR DE AHORA, de ACENTO TV.

