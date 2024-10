Your browser doesn’t support HTML5 audio

Música de las esferas. Espuma de los astros. La cucharita golpea la taza.

Ritmo cósmico. Xilófono oscuro. Hormiguita ciega, granitos de azúcar en taza de café negro son las estrellas. Música de las esferas.

..¨En las constelaciones Pitágoras leía. Yo en las constelaciones pitagóricas leo, pero se han confundido dentro del alma mía, el alma de Pitágoras con el alma de Orfeo¨.. escribe el mas pitagórico de todos los poetas; Rubén Darío.

La armonía y la música de las esferas de los pitagóricos, se desarrolla desde los textos antiguos de Platón: La Republica 530 A.C y también en Aristóteles : Tratados de los cielos. 290 . A.C.

Platón.

La música de la esferas . concepto, mito y fabula ha ejercido gran influencia entra artistas creadores y humanista, desde la antigüedad clásica, pasando por la Edad media, Renacimiento, modernidad y vanguardia, Haydn, Bach, Mozart, Beethoven, Wagner, Xenaxis, Philip Glass , Erich Satie, Debussy , Stockhausen Alban Berg, y Jhon Cage. Negándola, afirmándola, creándola, destruyéndola, pero siempre danzando en los universos sonoros de la Música de las esferas.

La expresión griega Harmonius Tous Kosmoun, se traduce como armonía del cosmos o música universal. En donde se plantea por vez primera la relación entre las partes y el todo, cumpliéndose en las reglas matemáticas, en el universo delos símbolos y en la música universal.

La armonía nace de la conciliación de los contrarios. La palabra música …Moussike se refería al arte de las musas y apolo es decir a las armonías del cielo y la tierra

La música celeste o música de las esferas esta conformada por una escala ascendente y una descendente, en el cual la distancia de los intervalos, determina la distancia entre los planetas.

En la historia natural del Plinio el viejo, la distancia entre la tierra y la luna es un tono, y el orden de los planetas se organizan en una escala ascendente de octavas en octavas, hasta llegar al Sol como Do central o tónica dominante.

Una segunda teoría propone una escala que asciende, en intervalos de un semitono a un tono.

Esta teoría se documenta en las interpretaciones de Cicerón, en la conocida Summum scriptorum que culmina en su República. En esta se plantea que las tonalidades y frecuencias están determinadas por las velocidades de los planetas. La luna que es el planeta que gira mas despacio, su tonalidad es grave, mientras que la esfera inmóvil que se mueve a altísima velocidad emite el sonido mas agudo.

La tercera esfera de la armonía se encuentra en el pasaje del Timeo en el que Platón describe las proporciones del alma del mundo, determinadas por el Demiurgo… “Su naturaleza corresponde a las octavas, quintas y terceras, girando en tonalidades mayores y menores en sus ascendente y descendentes , así describen su velocidad al girar….” Timeo.. pág,36 Platón.

Pitágoras esboza una teoría sobre la música y describe las distancias entre la tierra y la luna como las de un tono entero, entre la luna y mercurio un semitono, y al juntarse los 7 tonos producen el llamado Diapasón, el Arpa, el Salterio en donde vibra el universo como lo describe José Martí en su poema: Es Rubia, el cabello suelto…

Pitágoras es el que establece la relación entre el tono de la nota musical y la longitud de la cuerda que la produce, el tono de la nota de una cuerda esta en proporción con su longitud y los intervalos entre las frecuencias, de tal manera que los sonidos armónicos forman siempre razones numéricas simples. Pitágoras propone que el Sol, la Luna y los planetas emiten un sonido como el sonido de las abejas, es decir el mismo Om de los antiguos Vedas.

Ese zumbido surge de las revoluciones orbitales y la vida en la tierra afina o desafina con las tonalidades de las esferas que son imperceptibles para el oído humano.

Para Filolao, matemático y astrónomo pitagórico, que vivió en el 400 A.C., el mundo es armonía y número y la música era el resultado de las armonías universales.

Nicomaco de Gerasa también pitagórico hacia el año 200 A.C., afirma que las notas de las octavas van atrayendo átomos, materia y energía condensada hasta volverse un planeta, un sonido de una octava universal.

En el Banquete de Platón al referirse al hombre en estado paradisiaco, anterior a la caída, este lo percibe como Andrógino y Esférico, por ser la esfera imagen de la totalidad y la perfección.

La música de las esferas es una de las enseñanzas esenciales del pitagorismo y una de las claves primeras en los misterios Órficos.

El pitagorismo fue la primera de las filosofías y la ultima sabiduría que contenía los misterios. Todo poeta y todo músico debía estar iniciado en estas enseñanzas.

María Zambrano le atribuye al pitagorismo la fijación y el conocimiento del alma:

“Uno de los asuntos de la historia de la filosofía que mayor asombro producen es la de que el alma fue un descubrimiento de los filósofos del numero antes que los de la palabra”, María Zambrano. El hombre y lo divino. Pag.166.

Espumas de los astros en la noche alta… rodeado de música por todas partes… Esfera redonda el café, tintinea la cucharita en la taza, xilófono el universo. Esferas de luz. Temblor y susurro. Pitagoriza en su constelación… escribe Rubén Darío…

“Se que soy desde el tiempo del paraíso, reo: se que me he robado el fuego y robe la armonía; que es abismo mi alma y huracán mi deseo, que sorbo el infinito y quiero todavía… En la arena me enseña la tortuga de oro hacia donde conducen las musas el coro, y así nos enseñan la música de las esferas”. Rubén Darío. Los pitagóricos y Orfeo.

Espumas de lo astros, en la noche alta. Música de las esferas.