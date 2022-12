Museo Abreu despedirá el año 2022 con exposición “Ni de aquí ni de allá”

Con una exposición que lleva el sugerente título Ni de aquí de allá, de las artistas Jadell Santana y Julieta Santana (Prissell), el Museo Abreu se apresta a despedir el año 2022, que en términos artísticos fue de gran éxito para esa institución que tuvo como prioridad y objetivo mostrar lo mejor y más representativo del arte dominicano, y que apuesta a éste como marca país.

La intención, según expresaron los organizadores, es recibir el año en el marco de la exposición Ni de aquí ni de allá, por lo que la apertura está programada para el mismo 31 de diciembre, a partir de las 10:00 pm,

Según se informó la exposición está compuesta por dos magníficas colecciones de pinturas de las artistas Jadell y Prissell, y en esencia en ellas se retrata la experiencia de dos seres humanos que pertenecen a dos culturas distintas y las contradicciones y paradojas que esto desencadena.

En ese sentido la pintora Jadell resalta que "por mucho tiempo el hecho de no ser ni de aquí ni de allá significó no identificarme como norteamericana por no haber nacido allí (Estados Unidos), pero tampoco identificarme como dominicana pese a haber nacido en República Dominicana y haberme criado en Estados Unidos".

“Hoy acepto el reto de esta exposición apreciando más quién soy, porque entiendo que es un privilegio maravilloso haber crecido aprendiendo y conviviendo con distintas culturas”, afirmó Jadell.

Recordó que su creatividad tiene origen en su infancia, y que su abuela es pintora, por lo que desde muy pequeña empezó a pintar y a ver ese hecho como una diversión. “En el año 2016 empecé a pintar con acrílica como forma de terapia y hoy en día la pintura es mi profesión principal”, dijo.

En cambio, para la pintora Prissell esta propuesta representa la necesidad de aceptación, así como las luchas que constantemente llevó a cabo (al igual que Jadell) contra el rechazo que sufrió como inmigrante de primera generación, pero que finalmente logró equilibrar y armonizar con las normas culturales.

Oscar Abreu destacó que "el Museo Abreu” es un ambicioso proyecto turístico y cultural que apuesta al arte como marca país, y entre los logros alcanzados hasta el momento estuvo el inicio de la ampliación del espacio, y la incorporación de 16 nuevas salas.

Punta Cana es el polo turístico más importante de República Dominicana, ya que recibe un promedio 3.5 millones de turistas todos los años, transformando el turismo en el sector de mayor desarrollo del país, y este tipo de exposiciones artísticas contribuyen al avance y progreso del mismo.

Esta exposición, que permanecerá abierta al público nacional e Internacional en el Museo Abreu hasta el 30 de enero del 2023, gracias a los auspicios de los empresarios y coleccionistas Julio Mirage, César Contreras, Alex Sánchez, Rafael Pérez, Ezell Smith, Nerode Abraham, Nora Santana, Mayelin y Jose Garcia Irvin, Jeysbel Santana, Benjamín Cruz, Ginelly Pérez, Belkis Abreu, David Sarmiento y el Dr. Salcedo.

También las empresas GABANGI, RIMYA, El Sitio, Educate Differentiate, Club Las Vegas Bella General Services, Popcom srl, Narlee, Nurturing Families in Illinois, Jessy Fiesta, Cornedesign, David Sarmiento Mayelin, ARTFORO, Arte con Alma Company, Constructora Radorye srl, Sirve Studio, y A.P.E Network

La actividad, donde se presentará la exposición “Ni de aquí ni de allá”, estará amenizada por el experimentado DJ ALÍ, el cual tiene un repertorio musical muy completo y variado