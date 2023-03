Mulos, caballos y burros, principales medios de transporte en el Pedernales de los años 40

Colonia de Pedernales, 1927

La Buena y Losombre (Los hombres) era una pareja muy singular en el pueblo. Echaron sus días y sus noches en la calle Sánchez casi Mella. Él, negro corpulento, con su eterno cachimbo en la boca; ella, mulata, bajetona, siempre con un moño de su cabello crespo casi en la frente, y el otro, en la nuca. Iban por las calles siempre agarraditos de las manos. Con su proverbial mezcla de inocencia e ignorancia, más su vocabulario particular, tejieron anécdotas a granel que, entre risas, eran contadas por los jóvenes en veladas y juntillas de pedernalenses. En corrillos aún resuena la frase de su factura: “Hay que lavarse la natura” (genitales).

En los años 40, los vehículos de motor eran como muela de garza en la comarca. Ver pasar uno, desorbitaba los ojos a lugareños. Y la pareja de la Sánchez tenía su propia manera de percibir la novedad.

“Losombre me va a comprá un pichón de yi (jeep), pa yo criarlo”, repetía ella con su jaleo sureño, después de escuchar a menudo que en la fortaleza había un Willy que estaba asignado al mayor inspector de la 16 Compañía del Ejército.

Mireya Fernández ha cumplido 93 años. Nació en el puesto militar de Banano que existía al lado del río Pedernales.

Ella relata que se asustó la primera vez que un camión militar fue traído a la comunidad.

“Yo había visto máquinas cuando fui a lomo de mulo a Duvergé (por sierra Baoruco), pero no esperaba verlos con tanto ruido en Pedernales; eso fue a finales de los años 30”, rememora.

Su padre, Maximiliano Fernández (1899-1986) trajo en 1947, por Oviedo, el primer vehículo civil, un camión ñato marca GMC. El tiempo de viaje desde Barahona hasta Enriquillo (49 kilómetros) era de 10 horas. Ya el camino de herradura de 45 kilómetros hasta Oviedo había sido ampliado.

Maximiliano Fernández

“Se hacía radiocomunicación con Oviedo para que nadie saliera mientras no llegara el que salía de Pedernales”, enfatiza el ingeniero Tony Bretón, 75 años.

El camino militar Banano-La Agüita-La Rosa-El Manguito, por la loma, estuvo vedado a los vehículos civiles hasta 1950. La llamada guardia de Mon (presidente Ramón Cáceres) se instaló primero en el naciente del río, y más tarde en los puestos de la loma: El Aguacate, Villa Aida y Banano.

En 1917, Maximiliano o Marxí había estado en la zona, como militar de 18 años edad. Como tenía vocación de comerciante y era el único, entre los guardias que sabía leer y escribir, aprovechó el comercio libre con Haití. Egresó del Ejército en 1930 y vivió del negocio de productos hasta su muerte en Pedernales, a los 87 años.

Miguel Pérez, 82 años, músico y servidor público de la época: “Esporminio Heredia compró otro camión, aunque no recuerdo la marca; Julio Hernández, un Ford; Claudio Tejeda, una camioneta Dodge; Ñango, el marido de Pura, un camión viejo, y la Alcoa, para los trabajos de exploración, tenían un todoterreno que le llamaban Comando, y un jeep”.

La minera estadounidense había llevado el Dodge Comando F-8 para el transporte de sus obreros exploradores. Fue el octavo vehículo de su flotilla.

“El primer contingente militar había llegado a Pedernales en 1932, pero por mar. Hasta ese momento solo tenía puesto en Banano”, acota Bretón.

Entre 1947 y 1948, Amadito Victoria (Victoriá), padre de Havish Victoria, cantante del conjunto Quisqueya, aceptó hacer el correo y compró un “yip” porque el gobierno ofrecía un subsidio adicional a quien iniciara un servicio en la frontera. El camino de herradura Oviedo-Pedernales fue ampliado para llevar a ese pueblo a la categoría de común. Pero seguía siendo estrecho.

Miguel Pérez, 82 años, músico y servidor público de la época, cuenta que el correo viajaba interdiario a Barahona. “Era el transporte cotidiano del pueblo… A veces iba un camión de Isis, padre de los hijos de Fuén Francés, a cargar guayacán”

El negocio del rey

Un personaje funesto de la tiranía de Rafael Leonidas Trujillo Molina (1930-1961) rondaba la zona.

Danilo Trujillo, hijo de Virgilio, el hermano del sátrapa, había llegado por los pinares a caballo, desde Duvergé, y seguido descubrió la riqueza de bosques de madera preciosa en sierra Baoruco. Y le dio por explotarlos. Instaló siete aserraderos, pero carecía de medios para transportarla.

En lo alto de la sierra, 1,260 pies, en una finca de 160 tareas de ubérrimas tierras de la comunidad agrícola de Los Arroyos, edificó una casona en caoba y cedro sobre pilotillos, aljibe y piletas. Era el centro para seguir de cerca el ecocidio, pero también para sus violaciones sexuales a niñas, como las tres hijas del pescador Carmelo Méndez. Él era el terror, en la loma y en la sabana de Pedernales. Una réplica de su sangriento tío.

“Entonces, usando los recursos del Ejército y con el pretexto de protección de la frontera con Haití, convirtió el en camino carretero el de herradura que llegaba hasta Banano, y decidió romper el abismo entre El Manguito y Paso Sena con la Cuesta Blanca, para así bajar hasta Pedernales, e inició la construcción del muelle. Esos camiones fueron los primeros vehículos que vieron los pedernalenses”, relató Bretón.

1 de 9 | Fotos: Edward Adames. 2 de 9 | Fotos: Edward Adames. 3 de 9 | Fotos: Edward Adames. 4 de 9 | Fotos: Edward Adames. 5 de 9 | Fotos: Edward Adames. 6 de 9 | Fotos: Edward Adames. 7 de 9 | Fotos: Edward Adames. 8 de 9 | Fotos: Edward Adames. 9 de 9 | Fotos: Edward Adames.

Miguel Pérez recuerda que Danilo Trujillo era mayor del Ejército, sin funciones en la Fortaleza, “pero contaba con una flotilla de vehículos, entre ellos, un camión que conducía Maldonado y el cabo Beltré, y un jeep, que conducía Zorrilla”.

Antes, los materiales para la construcción de la fortaleza y las casas para los oficiales militares eran transportados en goletas y patanas de la Marina de Guerra. Ningún vehículo había llegado a Pedernales antes de 1938. La goleta inició los viajes en 1933 y llegaba cada día de pago a los militares recién instalados.

El primer contingente militar fue transportado por la Marina en 1932. Solo existía el puesto de Banano.

“Allá arriba, Danilo instaló siete aserraderos y llevó una flotilla de camiones de diez ruedas para bajar la madera hasta el muelle” refiere Miguel.

Las bicicletas de Pepín

En aquellos tiempos, en el pueblo, las bicicletas eran “como muela de garza”.

Entre 1957 y 1958, el gobierno presidido por Trujillo trajo a Pedernales un grupo de familias japonesas para formar colonia en las lomas. Se había comprometido en vista de los graves daños sufridos por Japón durante la segunda guerra mundial. Fueron apostados bajo una carpa, en la calle simbólica Juan López, entre las casitas de Caonabo y Bao, previo al viaje hacia la sierra.

La llegada de los asiáticos causó algarabía. Impresionaron su idioma, su vestimenta, sus sandalias, sus alimentos y sus bicicletas.

Elsa Pérez relata que “ellos llegaron con bicicletas que tenían pequeños canastos, pero, al ser asentados en terrenos accidentados (lomas), no les eran útiles y decidieron cambiarlas por burros… Muchos jóvenes salieron raudos y veloces a buscar burros sin dueños que pululaban en las afueras del pueblo para así realizar el trueque. Algunos llegaron tarde y no pudieron lograr su objetivo. Ya no había bicicletas. Por muchos años esto fue objeto de carcajadas. También sucedió que los japoneses no usaban calzados en el interior de las viviendas, y, cuando se los quitaban y los dejaban en algún sitio (ayuntamiento, hospital), los tígueres se los escondían”.

“A finales de los 40 y principio de los 50, Pipín tenía unas bicicletas de esas grandes, aro 28, Frank Manuel Reyes, aro 26, mi hermano Federico tenía una aro 26; Víctor Bartola tenía una también, Ray Clan, un hombre que no se sabía si era recluso, calié o paramilitar, tenía una aro 18, y andaba en el pueblo; Hostico tenía un esqueleto de motocicleta, y yo tuve una bicicletica japonesa, que no recuerdo el aro, si era 14 o 16”, refiere Miguel.

Recuerda que Pipín, hijo de Maximiliano Fernández, vivió un tiempo en Tamayo, provincia Baoruco. “Pero regresó al pueblo e instaló un negocio de alquiler de bicicletas, cobrando centavos “por vueltas o por horas de uso; él mismo las reparaba y enseñó a otros ese oficio… Pipín también fue el primer operador de los proyectores del primer cine, el Doris”.

En el siglo XXI

A la vuelta de los años, por momentos, Pedernales se vuelve vibrante. Causan frenesí las cada vez más recurrentes visitas de turistas nacionales y extranjeros. Crece el movimiento de vehículos de todo tipo en sus calles estrechas.

La gestión de gobierno actual ejecuta desde Cabo Rojo el Proyecto de Desarrollo Turístico.

Según las más recientes informaciones oficiales, 12,000 habitaciones en hoteles de cuatro pisos serán construidas en cuatro fases. Ha comenzado la edificación de dos de edificaciones y el presidente Luis Abinader ha informado a la Asamblea Nacional, el 27 de febrero, que un tercero comenzará en las próximas horas.

Se refirió también a obras hidrosanitarias, subestación eléctrica, aeropuerto, puerto turístico, accesos a los atractivos y carreteras. Reiteró que el proyecto será su legado porque impactará la región Enriquillo (Pedernales, Independencia, Barahona y Baoruco).

Haydee Jiménez cree que el parque vehicular de Pedernales ha cambiado un mundo.

“Si tú crees que tienes una jeepeta, mira pa allá. Aquí, muchacho, hay gente tiene jeepetas de lujo, y te sacan una en la mañana, y otra en la tarde, para pasear”, ironiza entre risa.

Pero, según las estadísticas de la Dirección General de Impuestos Internos, esta provincia con 37 mil habitantes sigue rezagada en cuanto a vehículos de motor respecto del total nacional. El 57% de pobreza impacta estas cifras.

A finales de 2019, exhibía el registro más bajo de vehículos de República Dominicana, o sea, el 0.1|% de los 4 millones 350 mil 884 unidades existentes.

Según el periódico financiero El Dinero, las demás provincias que no alcanzaron el 1% fueron: Dajabón (0.5), El Seibo (0.6), Hato Mayor (0.7), Samaná (0.8) y Monte Plata (0.8%).

El año 2022 comenzó en RD con un stock de vehículos de 5 millones 152 mil 482, 281,635 más que en 2021. El 55% motocicletas, 20.3% automóviles, 11% jeeps y 13% vehículos de carga, autobuses, camionetas.

Pedernales seguía con menos del 1% en comparación con el total nacional. Automóviles, 01%; autobuses, 01%; jeep, 0.1%; carga, 0.2; motocicletas, 0.1%; volteos, 0.2%.

En lo que va de 2023, no hay señales a la vista sobre un acercamiento siquiera al 1% del parque vehicular nacional, aunque la circulación de nuevas jeepetas de lujo, el ruido ensordecedor de las motocicletas y los siniestros de tránsito fatales hagan percibir que el mundo se acaba