Mi isla mi lenguaje: La memoria del discurso, desde el discurso de la memoria (3 de 3)

He aquí una filosofía del lenguaje convertida en manual para el buen vivir, sacada de la cartilla errante de un zurdo, por no decir de un hombre de izquierda que ya no se aferra al dogma de algún color partidista, sino que vive apegado a sus sentidos, los que ha convertido en su patria, desde su errancia, lo cual le es, también, vinculante a su lengua.

En estos relatos de la memoria o esta memoria de estos relatos, hay una tramada dialogía para los lectores. Están diseñados para que los lectores puedan conversar con el sujeto-autor, desde el discurso o desde la dialogicidad enunciativa que hoy le ha permitido a este narrador, contarnos sus vivencias, mientras él procura reconocerse y reinventarse, desde los rostros y sus miradas de la otredad.

Sabemos que la aridez de su semblante, está regida por aquella sureñidad que le es muy íntima a su tono de voz y a sus gestos patriarcales.

Desde aquí sentimos su rebeldía persistente y su procurarse en los demás, lo que le ha valido ser un paria radical que no se rinde al defender su ética, a veces, y otras veces, ser un poeta de transformaciones y reyertas, creyente de la dialéctica y de las transformaciones.

Ilustración del doctor Odalís G. Pérez. Aquí descubrimos al filósofo del yo y del nosotros, fundidos en el discurso de alguien que nos cuenta o nos dice parte de su existir, para hacernos entender que él está sembrado, junto a su ombligo, en un pedazo de tierra tamayero, neibero, y, por naturaleza cimarrón, arremolinado en estos decires de voces que brotan de un habla musical, ¡¡¡ úhiii, síii !!!, tan templadas y nobles, como el roble y el guayacán.

Desde esta obra se evidencia a un sujeto-autor abrazado a su vivir, abrazado a sus nostalgias y a sus añoranzas, para reconconfirmarnos su militancia de hombre sostenido por la palabra, desde la lengua en uso, en abierto movimiento, desde su cotidianidad, con su Tamayo a cuesta, convencido de que Tamayo es "Compadre Mon", más allá del mito, hecho geografía, vagido del vivir y resignación patriótica.