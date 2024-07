Your browser doesn’t support HTML5 audio

28/07/2024 · 05:10 AM

Rafael Peralta Romero, escritor, lingüista, periodista y catedrático universitario, muestra en su narrativa su gran capacidad de emplear la palabra, con creatividad y fantasía, transmitiendo eso de humano que lleva toda buena historia. Con un lenguaje claro, conecta con el lector, con empatía y respeto.

Mediopeje es un cuento, narrado en primera persona, con algunos trazos de filosofía, donde manifiesta aspectos que pudieran parecer abstractos a simple vista. Abarca temas tan complejos como las diferencias sociales, las desigualdades de la vida y cuán fácil es dejarse llevar por las apariencias. Además, implícitamente, nos deja ver la importancia de la aceptación para poder sobrevivir y convivir en armonía.

En esta historia, su protagonista nos habla en una especie de monólogo, y nos invita a conocerlo:

“A mí nadie me dibuja ni me retrata, pero hoy quiero hablarte algo de mí. Te ruego que me oigas”.

Este pez tenía cada órgano de su cuerpo incompleto, exceptuando el corazón. Debía vivir con eso, pero no envidiaba a los demás peces. Sabía que, a pesar de sus limitaciones, poseía la ventaja de que nadie quería atraparlo, y eso lo hacía sentir especial.

Mediopeje se reía de los peces de colores, orgullosos de sus matices, que vivían en competencia con el Pez de San Pedro, uno que se creía el emperador. Muchos de ellos, con mejor apariencia, no se daban cuenta de que “ni el anzuelo, ni tampoco la red, se fija en esas cosas".

En su discurso, sigue hablando de cómo la Naturaleza sabe distribuir las cualidades y funciones de cada pez, no para presumir, sino para desenvolverse en la vida.

Rafael Peralta Romero.

Mediopeje entiende que en el mar, y en todo ambiente, debe haber algunos con autoridad, pero, respondiendo a la pregunta de su forma de vida, expresa:

“Vivo como el pez en el agua, cómodo, tranquilo”, sin criticar ni mortificarse, ni por el pez Sierra, ni el que tiene cuatro ojos.

Nos dice que muchos ignoran cómo es la vida en el fondo del mar y las luchas heroicas que llevan los peces para librarse del ataque de los más fuertes.

“Soy un pez incompleto, pero nadie me juzgue mal, no soy un amargado”, y me siento dichoso de que tengo completo el corazón.

Esta historia reflexiva, llena de analogías y simbolismos, es una muestra de que la buena literatura nos debe invitar a pensar, mientras disfrutamos de lo fantástico de su trama y personajes.

El autor, como a lo largo de su obra literaria, mantiene el interés del lector de principio a fin, con un estilo narrativo descriptivo, haciendo especial énfasis en el carácter y las emociones de los personajes. Su literatura es ingeniosa, divertida y permite usar la imaginación, haciendo sentir al lector identificado con los mismos.

Peralta Romero nos muestra las cualidades humanas, los prejuicios, las expectativas que podríamos tener, las que algunas veces se pueden convertir en obstáculos para nuestro desarrollo.

Enhorabuena por una literatura inteligente, que bien pudiera ser apreciada tanto por los jóvenes lectores como por los adultos, donde podamos escuchar y ver, tanto a los demás, como a nosotros mismos.

Mediopeje, de Rafael Peralta Romero, es parte de la Antología Dominicana, Cuentos Infantiles. Ediciones Altazor. Perú. 2018

Peralta Romero, Rafael.

Premio El Barco de Vapor de novela infantil 2009, SM, con la obra “De cómo Uto Pía encontró a Tarzán”

Premio Nacional de Literatura Infantil Aurora Tavárez Belliard 2011 con su colección de cuentos “A la orilla de la mar”.

Miembro de número de la Academia Dominicana de la Lengua y correspondiente de la Real Academia Española.