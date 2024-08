Your browser doesn’t support HTML5 audio

Matilda, el musical, fuera de toda duda, es, como versión nacional, la proeza teatral más extraordinaria de 2024 y de muchos de los años transcurridos. Los precedentes que deja esta representación son muchos, pero por encima de todo, lo que se obtiene es una representación escénica que deja sentir en escena el presente y futuro inmediato teatral/musical dominicano, mediante un desborde de talento y energía que trasciende la fuerza estética de sus dos cierres, a cargo de toda la compañía.

La versión nacional del afamado musical inglés, que suma ya más de seis mil representaciones en el mundo, dota de vida y perfil quisqueyano a una historia universal por sus valores, por la exigencia de destreza y entrega a los perfiles de sus personajes y a la cual niños y niñas nacionales, le acaban de estampar el entusiasmo vital del Caribe.

El proceso de selección de sus talentos, condujo a analizar más de 400 aspirantes para llegar a la determinación de los 35 personajes que finalmente quedan responsabilizados de actuar.

Un teatro… “teatro”

Una de las precedencias de Matilda ha sido la transformación del Salón La Fiesta del Hotel Jaragua, en un espacio para montajes teatrales. Este ámbito, al inaugurarse el hotel el 17 de agosto de 1942, no tenía escenario y contaba solo con un espacio para ubicar a los músicos.

La conversión del espacio sorprendió al público, como un notable logro estructural quien sabe a cuál costo: butacas azules, escalonadas, con espacio suficiente para ubicar cómodamente las piernas, sobre un suelo de madera, incluso con rampas para el desplazamiento.

Otra precedencia de Matilda es su escenografía, que no se limitó al entablado y que iniciaba desde el frente del Teatro La Fiesta y que transforma la ruta hacia el espacio escénico, con el ambiente de libros, incluyendo piezas notables de la literatura dominicana y extranjera, sobre todo la hispano-latinoamericana.

Lo artístico

La coreografía de conjunto, uno de sus principales aportes, por la sincronía de movimientos, a pesar de la escasa edad de una parte del elenco, sobre todo en los pases acelerados. Vocalmente, los coros alcanzan un expresivo abanico de colores, sobre todo en sus tonalidades agudas y una coordinación impecable. Todas las honras para el coreógrafo Erick Roque.

Los recursos técnicos se lucen sobre todo el vestuario, maquillaje y peluquería, que alcanzan su principal expresión con la malvada Directora Tronchatoro, quien es caracterizada con la misma o mayor verosimilitud que sus similares de las dos películas Matilda (el drama cómico y el musical).

Actoralmente, resaltan la candidez y grácil intensidad las dos intérpretes de las Matilda’s (Camila Mejía y Ema Roque), que enternecen al público (las vimos a las dos). Son dos tesoros a ser descubiertos, respecto de dos papeles centrales que les exigen mucha entrega.

Es destacable la actuación del conjunto infantil, algunas de cuyas estrellas evidencian un carisma incisivo y embriagante de emociones para el público. El final es una manifestación extrema e indescriptible de energía y alegría que contagia al público.

Judith Rodríguez, que alcanza una interpretación vocal de múltiples expresiones, sustentada además por un dominio del movimiento escénico, transmitiendo el sentido del humor de su paródico personaje y sumando un notable éxito interpretativo a su carrera. Judith está en sus expresiones más altas.

Mención aparte merece Gracielina Olivero, una veterana de nuestros escenarios, que alcanza una actuación cúlmine al proyectar la imagen de la directora, luciéndose sobre todo en movimiento escénico (ese caminar rítmico y pautado con precisión, que no vimos ni en las actrices de las producciones de cine), su gestión vocal, la expresión facial, con el nivel de exageración precisa. Su mejor actuación, de las que le hemos visto, comparable solo a la Dama de los Ratones en Cascanueces, hace muchos años ya, en el Teatro Nacional.

El respaldo musical en vivo, dirigido por Janina Rosado, es de ensueño, sosteniendo las acciones. El musical se dio el lujo de contar con un cuerpo de profesionales del arte musical, ofreciendo la plataforma armónico- acústica a las acciones en escenas.

Los fallos

Hubo aspectos que debieron haber sido evitados en función de la calidad del espectáculo. En iluminación, el uso de los perseguidores para el segundo nivel, se vio afectado por la sombra que proyectaban dos luminarias, lo cual fue mejorado en una segunda función que vimos al proyectar dos perseguidores en lugar de uno.

En sonido, en determinados procesos acelerados de interpretación vocal, el sonido no era claro, a diferencia de cuando se hablaba con determinado ritmo pausado. Hay una presentación en solitario de Roger Manzano (Sr. Wormwood), para abrir la segunda parte, que no aporta nada ya que no tiene el nivel del contexto teatral. Totalmente eliminable.

La puntualidad en el inicio a tiempo, fue otra falla evitable, porque nunca se inició a la hora fijada, lo cual se traducía en una extensión muy extendida (que incluye 15 minutos de receso) lo cual lleva la presentación a finalizar muy tarde, lo cual es prevenible con una hora de inicio más temprana y siendo más estrictos con la puntualidad.

El origen del musical

Como producción de teatro, "Matilda" se estrenó en 2011 en el Cambridge Theatre del West End en Londres, donde alcanzó con más de 4 mil funciones, aún sigue presentándose con éxito. En Broadway tuvo 1,500 presentaciones.

República Dominicana es el tercer país hispano y latinoamericano en producirla, luego de Madrid y Buenos Aires (Enero 2023). En 2009, la Royal Shakespeare anunció su intención de poner en escena una adaptación musical de la historia Matilda, contratando a Denni Kelly como dramaturgo, Tin Michín como compositor y letrista, Matthew Warchus como director, Chris Nightingale como orquestador y supervisión musical, Rob Howell como escenógrafo y Paul Kieve como ilusionista y creador de efectos especiales.

En República Dominicana se presenta mediante un acuerdo especial con Music Theatre International (MTI), organización que también suministra todos los materiales autorizados de la producción.

Matilda the Musical ha recibido elogios generalizados de la crítica y popularidad en taquilla, ganando siete Premios Olivar en 2012, incluido el de Mejor musical nuevo, en ese momento, la mayor cantidad de premios de este tipo ganados por un sólo espectáculo. La novela fue adaptada en una película estadounidense de 1996 dirigida por Danny DeVito, así como una lectura en audio de Kate Winslet y un programa de BBC Radio 4 narrado por Lennt Henry.

Ficha técnica

Título: Matilda, el Musical

Libreto original: Dennis Kelly

Música y letras: Tim Michín

Productora General: Edilenia Tactuk (Orbitea)

Directores: Alicia Cabrera Tactuk y Attilio Rigotti

Directora musical: Yanina Rosado

Directora vocal: Paola González

Coreógrafo: Erick Roque

Diseño de iluminación: Attilio Cabrera & Track Stage

Diseño de sonido: Gabriel Cruz, 24 B Pro Audio

Diseño de proyecciones: Orsolya Szantho & Touchme

Diseño de Vestuario: Daniela Goutizolo, Alina Julia & Oveja Roja

Diseño de Maquillaje, caracterización y peluquería: Evand Torres

Dirección técnica: Eliazer Taveras

Diseño de arte: Workshop Trece

Supervisor del Teatro La Fiesta: Francis Márquez

Elenco: Camila Mejía y Ema Roque (Matildas), Mencía Reyes (Srta. Miel), Gracielina Olivero (Tronchatoro), Judith Rodríguez (Sra. Wormwood), Roger Manzano (Sr. Wormwood), Emmanuel, Chacín (Bruce/Tommy), Mariana Ramírez (Lavanda), Pedro Hernández (Nigel), Ximena Alburquerque (Amanda), José Enrique Javier (Tommy/Bruce), Montserrat De León (Alicia), Ernesto Mancebo (Eric), Oriana Castellanos (Hortensia), Juan Luis Espinal (El Escapista), Carla Morel (Sra. Phelps).

Coro Infantil: Sophie Sánchez, Avril Nuñez, Kaori Peña, Alanna Crisostomo, Miranda De León.

Coro Adulto: Claudia González, Simone Pisani, Indira Acosta.

Ensamble adulto: Jean Luís Burgos, Jhonatan Ortíz, Gabriel Collado, Peter Abreu, Guille Martin, Sofía Richiez, Alanna Cabrera, Emma Escotto, Luisa Ramírez, Edlin Lara.

Sinopsis: Matilda, una niña fuera de lo común que tiene gran astucia e imaginación, se lanza a cambiar su propia historia, y los resultados son milagrosos.

Conclusión: Matilde, el musical, la producción nacional, es fuera de toda duda, un espectáculo que ha sentado la fuerza de la voluntad humana para demostrar que una de las expresiones más impecables, es el arte. Habrá funciones este jueves, sábado y domingo próximos.