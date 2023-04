Marcia Castillo relanza su libro "La humanidad en su barril"

La escritora y neuróloga Marcia Castillo.

La escritora y neuróloga Marcia Castillo relanzó su libro La humanidad en su barril, Artículos sobre Ciencia, Literatura y postmodernidad, este lunes 17 de abril, en Librería Cuesta.

El texto, cuyo éxito precisó ya de una primera reimpresión, fue presentado en la Biblioteca Nacional en diciembre de 2022, y ahora será relanzado en el Salón Pedro Mir, de Centro Cuesta Nacional.

La presentación estuvo a cargo del escritor y periodista Rafael J. Rodríguez Pérez, presidente de Río de Oro Editores, sello bajo el cual fue publicado el libro, quien compartirá una reseña crítica sobre el texto, titulada: La humanidad en su barril: un fresco posmoderno de humanos pensándose a sí mismos.

En la nota de contracubierta que lo acompaña, del prominente abogado y comunicador, Dr. Ricardo Nieves, este afirma que la autora emplea en su libro la diversidad temática y la omnitud cultural, ahondando en el saber sin abandonar nunca la belleza liminal del lenguaje.

“Su aporte, más allá de la concesión literaria, está en poder contar con benevolente elegancia el espectro multidiverso del conocimiento cabal y la elevada cultura”, afirmó Nieves.

La humanidad en su barril es el tercer libro publicado de la autora —le anteceden la colección de cuentos Solo voy por café y el poemario Vasija rota—, y en él, al decir de su editor, Marcia da un paso más en el mundo de las ideas, cruza la frontera de la ficción y compila veinte artículos de opinión, en muchos de los cuales se difumina la frontera entre literatura y periodismo.

Sobre la autora

La escritora y neuróloga Marcia Castillo.

Marcia Castillo nació en Sánchez, Samaná, en 1976. Es doctora en Neurología, investigadora en el área de neurociencias, miembro activa de la American Academy of Neurology y de The International Parkinson and Movement Disorder Society (MDS-PAS); profesora adjunta de la cátedra de Neurogeriatría y Neurología en el Hospital General Doctor José Vinicio Calventi, y directora médica de la Fundación Dominicana Contra el Mal de Parkinson (Fundoconedep) y de CognitivaRD.

Funge también como educadora en Salud de diferentes colectivos de pacientes. Ha publicado numerosos textos en la revista Amigo del hogar, y como articulista invitada en diferentes periódicos de circulación nacional. Es miembro además de la Unión Nacional de Escritores Dominicanos y conferencista invitada de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña. Entre sus libros publicados destacan Solo voy por café (Cuentos, Editorial Santuario, 2018), Vasija rota (Poesía, Río de Oro Editores, 2021) y Recuérdame quién soy cuando no sepa dónde voy: Manual práctico dirigido a cuidadores de personas con Alzhéimer (Editora Búho, 2021)