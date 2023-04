Los ruidos de Nadia

Nadia Lugo, y su libro.

La escritora Nadia Lugo (1983) acaba de presentar su última propuesta literaria: El Ruido Invisible-Relatos- un libro sobre el desencanto dominicano, ciencia ficción, el futuro y las tecnologías, hacia dónde vamos y qué hacemos si estamos atrapados en un detrás palante de túneles, elevados e internet, todo muy digerido y domesticado. La Perla Perdidísima del Caribe.

Esta fatalidad cherchosa y cervecera rodeada de agua turquesa se refleja en el primer relato Wasp-6B cuando el funcionario del Museo recibió el cemí recién llegado del Museo Británico de Londres y le susurra en el oído al dios taíno mientras lo coloca en el soporte de seguridad que la República “sigue siendo el mismo muladar, siento desilusionarte”.

Fugaz, lo que se dice fugaz, fue la conversación con Nadia Lugo la pasada noche del jueves en la Librería Mamey con motivo de la presentación de sus relatos contenidos en El Ruido Invisible editado por lunainsomne editores a la cabeza ese gran trabajador de la literatura dominicana y amigo, Luis Reynaldo Pérez. Fugaz, random, pero certera conversación.

En una reciente entrevista con el versátil Emil Matos en la sección de entrevistas a escritores de Bao Radio, la Yola Borracha, hablabas de derribar paredes en la sociedad dominicana. Y parece ser que las paredes nos cercan desde 1844. Hasta Duarte se vio cercado por los muros, paredes, claustrofobia al fin

Quién sabe si desde antes de 1844. Esta entrevista va a ser muy especial porque aquí estamos todos chisposos por el vino y entre amigos, lo cual es una maravilla.

Fíjate, lo de las paredes no es solo pasa aquí, pasa en todos lados. Aquí es más alta la pared. Siempre te topas con lo mismo, con toda esa burocracia para entreternos. Un sistema de cosas que nos distrae para que la gente no tenga acceso al verdadero poder.

Sí, esa gran pared que nos no deja ver al otro lado y nos atrasa tiene que ver mucho con la gran desigualdad-normalizada y domesticada-que sobrevive con nosotros. Ni hablar del pírrico, raquítico y casi desahuciado apoyo a la cultura como motor del desarrollo de los pueblos y los seres humanos en lo particular.

Aquí no hay apoyo a la cultura, o si lo hay, es mínimo. En España se quejan del poco apoyo pero la cultura se mueve por todos lados, por cada rincón de España. Aquí no pasa eso. Tampoco existe información de los canales apropiados para que los escritores, cineastas, pintores, puedan canalizar sus propuestas. Y tú ni sabes dónde tienes que ir.

Ahora sale la pregunta clásica y aburrida. ¿Por qué tú escribes? ¿qué te motiva?

Yo siempre escribo. En mi adolescencia era una manera de escapar, pero ahora es una fase de desahogo, de queja, de críticas a esta sociedad que me ha tocado vivir a mí y a otras generaciones. Yo reconozco mis privilegios en esta sociedad, pero también a mí me han cerrado puertas, he pasado mi luchita, en fin, es mi forma de desahogo, de criticar la inmovilidad social, los lentos cambios de la República en un mundo que va tan rápido.

Yo tampoco sigo a nadie. Podría decir que los clásicos de toda la vida; Dostoyevski, Saramago, Cortázar. Eso sí, leo todo lo que me cae y lo que me mandan y aunque no sea literatura lo leo. Soy muy curiosa con todo y siento que la curiosidad es muy importante. Siempre te ayuda a avanzar. Son nuevas maneras de ver la vida, el mundo y tener una visión más amplia y más profundo de todo lo que te rodea.

Y de la República, ¿quién te llega?

Es que a mi me gusta mucha gente. Últimamente se está haciendo muy buena literatura. Por ahí dicen que aquí no se escribe, lo cual no es verdad, aquí se está escribiendo mucho y bien. Muchas y muchos escribiendo textos de calidad. Desde Marcio Veloz Maggiolo hasta Rey Andújar, Miguel Yarull… mucha gente buena escribiendo. Elizabeth Villamán, por ejemplo.

¿Próximos proyectos?

Ahora estoy escribiendo una novelita sobre la Batalla de Santomé, pero no por la Batalla sino por la calle Santomé. No es histórica, trata sobre una historia familiar. Ya veremos como sale.

El Ruido Invisible consta de seis relatos: Wasp-b6, Perrita pequinesa, Ojo de Agua, La larga espera, Punto PetróyUnidad Caribe.

Nadia Luego también escribió La Mirada Limpia. Según la contraportada del Ruido, Nadia Lugo reafirma ser dueña de un sentido del humor corrosivo y provocador y vuelve a demoler la historia patria, la que contaron los vencedores, para escribir el relato de los que fueron derrotados.

El Ruido está disponible en la Librería Mamey, en Las Mercedes, Zona Colonial de Santo Domingo.

Derribemos las paredes, ayúdanos con eso, comprando y leyendo a los autores dominicanos…

José Arias en Acento.com.do