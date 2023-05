Los escrúpulos de María Gargajos‏ en el anecdotario dominicano

Imagen rural de Puerto Plata en 1906.

En la República Dominicana como en todos los países del mundo, existe un anecdotario, una cultura oral y popular, un saber popular y un folklore que se va desarrollando y traspasando de generación en generación. Nacemos y crecemos en los diferentes pueblos, ciudades y familias escuchando refranes, frases pintorescas, cuentos, anécdotas, reales y no reales que se hacen famosas.

Eso también va a depender de la zona geográfica, por ejemplo: los refranes cibaeños no siempre serán iguales a los del sur, ni los del Este y los de la capital, pero la diversidad nos junta y la migración de una ciudad a otra, también se lleva la cultura, por esa razón es que se transforma y esa transformación la hace el pueblo llano por su necesidad.

Uno de los objetivos de estos escritos que compartimos cada semana, tiene la intención de que el lector aprenda y se familiarice con su folklore, cultura, costumbres y tradiciones. Este tema que compartimos hoy, pertenece al folklore inmaterial y ese folklore inmaterial tiene tres funciones fundamentales, de acuerdo a lo que plantea la destacada investigadora, Isabel Aretz, estas son: amenizadora, que pueden ser recreativas y lúdicas, ejemplo: música y baile, juegos y adivinanzas; otra función es la cognitiva, que pueden ser: mágico religiosa y empírico racional, ejemplo: creencias, mitos, supersticiones, refranes, historias y narraciones; la función comunicativa, puede ser: lenguaje y literatura, ejemplo: dichos, mímicas, gestos, poesías, cuentos y leyendas.

Son muchas las veces que hemos escuchado en nuestras casas, a los abuelos, padres o alguien en el sector donde vivimos o nacimos, cuando han dicho o comparado un hecho o situación ocurrida con esta frase: "Los Escrúpulos de María Gargajos". Compartimos las informaciones conocidas sobre el origen de la de la frase, que forma parte del anecdotario popular dominicano.

La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, define el término de la siguiente manera: Mari-Gargajo:Eso es un escrúpulo de Mari-Gargajo.

Definiendo la Acad. esta locución, dice que se aplica al escrúpulo ridículo, infundado, extravagante y ajeno de razón. Yo creo que además de dicha acepción podía asignársele esta otra, no menos común: El asco que injustamente se hace a alguna cosa, máxime cuando la persona que lo demuestra suele pecar de no muy aseada. En este sentido parece tener analogía más íntima con el nombre de la persona á quien alude, la cual si no era la misma mismísima aseada de Burguillos que para probar si la comida que tenía puesta al fuego estaba o no caliente echaba dentro de ella un gargajo, sería probablemente algún fiel trasunto suyo.Ver https://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/florilegio-o-ramillete-alfabetico-de-refranes-y-modismos-comparativos-y-ponderativos-de-la-lengua-castellana--0/html/feed13ea-82b1-11df-acc7-002185ce6064_14.html.

María Gargajos, era pues, una persona, tan "limpia", que según cuentan personas de su época que la conocieron, que se bañaba cantidades de veces al día, también lavaba los huevos antes de partirlos para echarlos a freír, pero escupía el aceite para verificar que estaba caliente para tirar los huevos en el caldero. Algunos historiadores establecen que María Gargajos, era una señora española que vino al país y vivió en la ciudad de Higüey, otros han escrito que ella nunca volvió a España.

María es el ejemplo de lo cínicos que pueden ser algunos seres humanos, cuando actúan en forma contraria a lo que dicen. Cuántas veces escuchamos que a una persona que dicen una cosa y en realidad están pensando de forma completamente diferente a sus palabras. Sobre esta historia de la cultura oral, hay una explicación dada por el escritor Hamlet Hermann, en la sección Opinión, del periódico Hoy, en fecha 9 de abril del 2007, estableciendo:

"El anecdotario popular recoge la manía de una señora llamada María quien fregaba meticulosamente el cascarón de los huevos de gallina antes de cocinarlos y luego escupía sobre el sartén para detectar cuándo estuviera a punto el aceite en que los freiría. A esa paradoja de excesiva meticulosidad por un lado y un asqueroso comportamiento por el otro es lo que se conoce como los escrúpulos de María Gargajo".

Otros de los dominicanos que han escrito y sus artículos se han hecho populares y conocidos con el título de María Gargajos, es el político, educador, presidente y cuentista, Juan Bosch. Este escribió en agosto del 1977 su conocido artículo: "Los Escrúpulos de María Gargajos", para analizar la política norteamericana con relación a la República Dominicana.

En el contexto político y social del país, por lo general se hace mucha mención de la frase y se publican titulares en los medios, haciendo comparación con personajes, temáticas y demás, para escribir este trabajo, realizamos una investigación en la web y encontramos lo siguiente:

Pedro Corto y los escrúpulos de María Gargajo, Listín Diario, 11 de abril de 2023; Tito Bejarán y los escrúpulos de María Gargajo, Montecristi al día, enero 2019; ¿El Ecologismo Dominicano o los Escrúpulos de María Gargajo, Acento Digital, por Benjamín Toral, 24 de febrero 2014; Los escrúpulos de María Gargajos y El consejo de Desarrollo Municipal de Navarrete, Soy de Navarrete, marzo 2009; María Gargajos y las sorprendentes declaraciones del presidente de la Cámara de Cuentas, por Alberto Quezada, El Nacional, 10 de mayo, 2023; Los escrúpulos de María Gargajos y el nacionalismo dominicano, Desde Tamboril, Ramos De Luna, octubre 2016; Santiago: Audiencias virtuales y Covid-19, o los escrúpulos de María Gargajo, Diario Digital Dominicano febrero 1, 2021; Los Panamá papers y los escrúpulos de María Gargajos, El Nuevo Diario, 7 de abril, 2016; María Gargajos y el caso de los reformistas, Ultimas Noticias, por Humberto Salazar, enero 2014.

Por ejemplo, he conocido personas que hacen ostentación de lo excesivamente limpias que son, y no tienen cuidado en limpiarse la nariz, sin importarle quien esté mirando, y luego como si nada, manejan algo de comer, y lo que es más dramático, saludan dando la mano a la primera persona que encuentren. Estas afirmaciones populares son una exhortación a la coherencia, a la autenticidad, a no presumir de lo que no somos.

Para finalizar, es importante recordar que el nombre de María, aparece varias veces en el anecdotario folclórico del país, por ejemplo: María la Hoz, con toda su historia y María Ramos y su gatica, que también es muy conocido en el refranero popular, y hago la salvedad que esa María Ramos no tiene nada que ver con mi familia materna Ramos Aquino. Lo más importante de este escrito, es que debemos como dominicanos poner en valor los refranes, anécdotas, dichos y frases para que no se pierdan con el tiempo, entendiendo que la cultura se transforma y que todo lo folclórico es cultura popular, pero no todo lo cultural es folklore.