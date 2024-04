Your browser doesn’t support HTML5 audio

23/04/2024 · 12:04 AM

Vale la pena en el Día del Libro volver a la mesa o al sofá de lecturas largas. Pensar una biblioteca ideal, por ejemplo. No deja de tener su encanto pararse frente a esos libros leídos, acumulados, por leer, testigos de nuestros días, sueños, pesadillas, amores y desamores.

Dejemos que un hijo de Salomé Ureña nos acompañe ahora.

Desde pequeño la pasión de Pedro Henríquez Ureña por las listas se hizo proverbial entre sus familiares y amigos. Si bien no fue ese coleccionista impenitente, porque luego de aprenderlos muchas veces regalaba sus libros, no dejó esa costumbre y placer de los listados. Las visitas a conciertos y óperas, la pericia de registrar lecturas y autores en amplios órdenes bibliográficos, da cuenta de una gran meticulosidad en cuanto al archivo de los saberes. De manera que el acceso a la música, al canto y al teatro se consideraron tempranamente como eventos vitales, dignos de registrar.

El 2 de marzo de 1925 sale publicado en la página 15 del número 124 del Repertorio Americano de San José, Costa Rica, un listado titulado: “100 libros”. En la página siguiente, en la sección “Tablero”, encontramos una carta firmada por el maestro dominicano, con presentación de Joaquín García Monge, que copiamos:

“Nuestro excelente amigo y asiduo colaborador, don Pedro Henríquez Ureña, ahora Prof. en la Uni­versidad de la Plata (Su dirección: Plaza Roche, 164. La Plata, Rep. Argentina), al mandarnos la carta que en otra parte se verá, nos dice:

«Un grupo de gente joven de Buenos Aires y La Plata, que se llama La corte del salón oscuro (v. el drama del Tagore. El rey del salón oscuro), me ruega le envíe esos «cien libros» y que perdone lo mal copiado. He colaborado también en su formación.—Suyo,—P. H. U.”

Estamos ante un estricto listado de autores clásicos. Habrá material suficiente para infinitas discusiones. Después de todo estamos ante una provocación y un reto: ampliar los registros del clásico-centrismo, ver qué ha pasado en el casi siglo que ha transcurrido desde esta publicación, y abrirnos al final a la experiencia de agenciarse alguna biblioteca ideal.

Porque esa será la idea que nos anima al compartir el listado de Pedro Henríquez Ureña y sus amigos argentinos: ¿cuáles serán tus cien títulos?

A guisa de curiosidad, sería bueno resaltar que dentro de este listado no deja de aflorar un dominicano: José Joaquín Pérez. También el Maestro tenía sus tropicales manejos del listado, pensándonos de alguna manera.

Agradecemos a la maestra María del Rayo González Vásquez y al personal del Archivo histórico del Colegio de México las facilidades y apoyo a nuestras investigaciones. Allí localizamos este ejemplar corregido por Henríquez Ureña. Sus adendas se aprecian entre corchetes.

También me gustaría reconocer el apoyo brindado por José del Castillo, Olivo Huertas, Rosalina Perdomo y una persona que no desea ser nombrada, sin cuyo apoyo estas investigaciones no hubieran sido posibles.

LOS CIEN LIBROS

1 El Antiguo Testamento, en traducción de Cipriano de Velera (siglo XVI).

2 El Nuevo Testamento, en traducción de Cipriano de Valera (siglo XVl).

3 Confucio

4 Diálogos de Buda

5 Panchatantra: fábulas indias; traducción de J. Alemany Bolufer.

6 El Corán

7 Las Mil y una noches

8 La Ilíada, traducción de Luis de Segalá y Estalella

9 La Odisea, traducción de Luis de Segalá y Estalella

10 Esquilo: La Orestíada, traducción de Brieva Salvatierra

11 Sófocles: Edipo Rey, traducción de J. Alemany Bolufer

12 Eurípides: Medea, traducción dé Eduardo de Mier

13 Aristófanes: Las aves, traducción de Federico Baráibar

14 Platón: La República y la Apología de Sócrates [y el Banquete]

15 Aristóteles: La Ética a Nicómaco

16 Heródoto: Historia

17 Tucídides: Guerra del Peloponeso

18 Demóstenes: Oraciones (selección)

19 Plutarco: Vidas paralelas (selección)

20 Poetas líricos griegos: selección en que estén comprendidos Píndaro, Safo, Tirteo, Alceo, Anacreonte.

21 Lucrecio: De la naturaleza de las cosas

22 Virgilio: La Eneida

23 Horacio: Odas

24 Ovidio: Metamorfosis

25 Cicerón: Oraciones (selección)

26 Tito Livio: Décadas

27 Julio César: Guerra de las Gaitas

28 Tácito: Anales

29 San Agustín: Confesiones

30 Imitación de Cristo

31 Florecitas de San Francisco de Asís

32 Los Nibelungos

33 Los Mabinogion: cuentos del país de Gales; origen de muchas leyendas célticas (siglo XII).

34 Trovadores provenzales (selección)

35 Canción de Rolando

36 Román de Renart

37 Dante: Divina Comedia

38 Petrarca: Sonetos

39 Boccaccio: Decamerón

40 Maquiavelo: El Príncipe

41 Ariosto: Orlando furioso

42 Tasso: Jerusalén libertada

43 Rabelais: Gargantúa

44 Montaigne: Ensayos

45 Corneille: El Cid

46 Racine: Fedra

47 Moliere: El Misántropo

48 Descartes: Discurso del método

49 Pascal: Pensamientos

50 Voltaire: Diccionario filosófico (selección)

51 Rousseau: Emilio

52 Shakespeare: Hamlet

53 Bacon: Novurn organum

54 Milton: Paraíso Perdido

55 Swift: Gulliver

56 Defoe: Robinson Crusoe

57 Spinoza: Ética

58 Balzac: Papá Goriot

59 Poetas franceses del siglo XiX (selección). Incluyendo a Víctor Hugo. Musset, Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, ante todo.

60 Stendhal: Rojo y negro

61 Flaubert: Madame Bovary

62 Dickens: David Copperfield

63 Poetas ingleses del siglo XIX; (selección que incluya a Wordsworth, Coleridge, Byron, Shelley, Keats, los norteamericanos Poe y Whitman, Tennyson, los Browning, los Rossetti.

64 Kant: Crítica de la razón pura

65 Schopenhauer: Parerga y paralipomena

66 Nietzsche: El origen de la tragedia

67 Goethe: Fausto

68 Heine: El Cancionero

69 Ibsen: Los espectros o Casa de muñeca

70 Tolstoy. Ana Karenine [o La guerra y la paz]

71 Dostoyevski: El crimen y el castigo

72 Camoens: Los Lusiadas

73 Poesía lírica portuguesa: (selección en que figure, especialmente, la de la Edad Media, una de las manifestaciones líricas más admirables en el mundo).

74 Romances españoles de la Edad Media: selección

75 Cantar de Mío Cid: (puede leerse con ayuda de la versión en prosa de Alfonso Reyes).

76 Poetas líricos españoles: selección en que no falten el Arcipreste de Hita, Santillana, los Manriques, Encina, Garcilaso, Boscán, Herrera, Fray Luis de León, Lope de Vega, los Argensolas, Rodrigo Caro, la Epístola moral, San Juan de la Cruz, Góngora, Quevedo, Rioja, y después Espronceda y Bécquer y Rosalía de Castro.

77 La Celestina

78 Lazarillo de Tormes

79 Cervantes: Don Quijote

80 Santa Teresa: Vida

81 Lope de Vega: La estrella de Sevilla [o Peribañez]

82 Tirso de Molina: El burlador de Sevilla

83 Calderón: La vida es sueño

84 Quevedo: El buscón

85 Pérez Galdós: Misericordia

86 Leopardi: Poesías

87 Ruiz de Alarcón: La verdad sospechosa

88 El Inca Garcilaso: Comentarios reales

89 Justo Sierra: La evolución política de México

90 Eugenio M. Hostos: Moral social

91 José Martí: Páginas escogidas o La edad de oro

92 Sarmiento: Facundo

93 Rodó: Ariel

94 Poetas hispano-americanos: selección que comprenda a Sor Juana Inés de la Cruz, Bello, Heredia, Olmedo, la Avellaneda, Casal, Gutiérrez Nájera, Othon, Nervo, Martí, Silva, Andrade, Herrera y Reissig, Delmira Agustini, María Eugenia Vaz Ferreira, Batres Montúfar, Aquileo Echeverría, José Joaquín Pérez, entre otros.

95 Juan Montalvo: Los Siete Tratados

96 Rubén Darío: Cantos de vida y esperanza

97 Ricardo Palma: Tradiciones peruanas

98 José Hernández: Martín Fierro

99 Emerson: Ensayos

100 Henry Adams: La educación de Henry Adams