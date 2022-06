"Los best seller sirven para que la magia de leer permanezca"

BUENOS AIRES (ARGENTINA), 08/06/2022.- La escritora española María Dueñas posa durante una entrevista con Efe el 6 de junio de 2022, en Buenos Aires (Argentina). Desde que hace 13 años debutó con "El tiempo entre costuras", María Dueñas sabe lo que es vender muchos libros, con historias que enganchan a jóvenes y a abuelos por igual y que han colocado su nombre en el podio del sector de las superventas, denostado por muchos, pero que ella no duda en defender a capa y espada: "Los 'best seller' sirven para que el sector funcione, para que la magia de la lectura permanezca", afirma a Efe la autora española. EFE/Rodrigo García

Desde que hace 13 años debutó con "El tiempo entre costuras", María Dueñas sabe lo que es vender muchos libros, con historias que enganchan a jóvenes y a abuelos por igual y que han colocado su nombre en el podio del sector de las superventas, denostado por muchos, pero que ella no duda en defender a capa y espada: "Los 'best seller' sirven para que el sector funcione, para que la magia de la lectura permanezca", afirma a Efe la autora española.

"Hay gente que se empeña en decir que los 'best seller' son una cosa como poco importante. No, no, los 'best seller', por ir a lo utilitarista, sirven para generar lectores, para que el sector funcione y se generen nuevos puestos de trabajo. Y sirven para que la máquina no pare y para que la magia de la lectura permanezca", asegura Dueñas (Puertollano, 1964).

Recién llegada a Buenos Aires para promocionar su quinta novela, "Sira" (Planeta), segunda parte de su ópera prima, la escritora hace un balance de su carrera y del sector editorial, uno de los que a su juicio menos ha sufrido la "crisis salvaje" que desencadenó la covid-19, "porque mucha gente se ha reconciliado con los libros" al haber permanecido más tiempo en sus casas.

"Muchísima gente ha vuelto a leer, a releer libros que tenía en casa, a comprar libros nuevos... y es una enorme alegría para el sector entero", agrega sin rastro alguno del cansancio por el largo vuelo que la trajo desde España, que poco antes de aterrizar debió ser desviado varias horas a Montevideo por la niebla que cubre estos días la capital argentina.

El fenómeno Sira

Con las historias de la modista Sira Quiroga, protagonista de "El tiempo entre costuras" (2009), Dueñas empatizó con los lectores desde el principio. Aquel debut, traducido a multitud de idiomas, sumergió al público en la España de antes y después de la Guerra Civil (1936-1939) y en el Marruecos y Portugal de la época, y hasta se convirtió en serie televisiva.

Un personaje que decidió recuperar una década después: "Me quedaba la cosita de cómo iban a aceptar los lectores esta nueva Sira, y la verdad es que estoy encantada, feliz, porque es cierto que las segundas partes son arriesgadas (...), pero la acogida ha sido magnífica", recalca la también autora de "Misión Olvido" (2012), "La templanza" (2015) y "Las hijas del Capitán (2018).

En "Sira", que terminó de escribir durante la pandemia, la vida de la joven transita en el Jerusalén, Londres, Madrid y Tánger de los años 40, con alegrías y tragedias de las que se recupera con un coraje que genera, según su creadora, gran empatía en el lector: "Es un personaje casi de carne y hueso. (...) Muchas veces se reconocen en ella o sienten un afecto muy humano por ella y eso es fantástico conseguirlo".

En este libro, el periplo de Sira queda marcado por hechos como el mítico viaje a Europa de la emblemática primera dama argentina Eva Perón, del que justo esta semana se cumplen 75 años: "Me preguntan '¿por qué decidiste meter a Evita en la novela?' No lo decidí yo, lo decidió ella, que estaba allí. Yo tenía que reflejar la España del años 46, 47, y una de las cosas más llamativas de aquellos años fue la visita de Evita", indica Dueñas.

Serie

Todo apunta a que "Sira", como ya pasó con la primera parte —y también con "La templanza"—, se convertirá en serie: "No es inminente, pero la habrá porque hay ganas", sentencia.

Una versión audiovisual que, según agrega, tendría que mantener vivo, como en la novela, al temido Ramiro Arribas, pese a que en la primera temporada "en la serie decidieron matarlo" —algo que no pasaba en la versión literaria—, lo que llevó a mucha gente a sorprenderse de que siguiera vivo en "Sira".

"Yo me tengo que atener a mi novela, no a la serie, y entonces yo lo tengo bien vivo y coleando", cuenta risueña.

Consultada sobre si escribirá una tercera parte de las andanzas de Sira, no cierra puertas: "Igual sí, igual no, yo creo que es lo que me vaya pidiendo el personaje, de momento no. La próxima novela no será Sira, pero más adelante pues ya veremos", subraya.

Lectores de nuevas generaciones

La autora valora que hoy se estén produciendo en el sector cosas que "parecían imposibles", como el nuevo acercamiento de los jóvenes a la lectura, y pone como ejemplo lo que ha visto durante la feria del libro madrileña.

"Chavales o chavalas haciendo cola para una firma y una 'selfie', con un libro que han leído y les ha gustado, no por el 'postureo', de un autor o autora a quien admiran. Eso es ya generar lectores cautivos", señala.

La también doctorada en filología inglesa y profesora de universidad hasta que saltó al éxito con sus novelas comparte la satisfacción de que sus libros sean multigeneracionales y sus personajes ayuden a mucha gente a sentirse mejor.

"El libro como refugio, como alivio, como compañero o como cómplice es algo fundamental. Es cuando se ve la magia de la literatura, y ahí es cuando te das cuenta de que tu trabajo vale la pena", concluye. (Rodrigo García Melero)