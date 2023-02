Los aportes del 'César Vallejo', a la literatura dominicana contemporánea, en sus 44 años (IV de IV)

Yo no puedo cerrar estos trabajos, sin mencionar los aportes de escritores que se convirtieron en cómplices de nuestro peregrinar, como fue el caso del pintor MarcialMota; Fernando Reces; Irene Santos; José Sirí; Roberto Reyes; Roberto Marte; Rafael Antonio Tejada; Josemón Tejada; Rubén Ventura Tailor y Julio Mercedes; entre otros creadores que hoy contribuyen a darle consistencia y sentido a ese grupo de escritores en sus diferentes etapas de ejercicio creador. Sé que se me quedan otros nombres, pero eso es natural.

Lo reitero, somo el grupo de creadores (escritores ) de la crisis de los 80, cuando, en la latinoamérica y el Caribe, las confrontaciones bélicas estallaban y se imponían en todo el contexto geográfico demarca nuestro referente existencial, como región.

Diógenes Céspedes (Hato Mayor, 28/5/1941 (edad 82 años), proyectando la imagen innovadora del linguista francés Henri Meschonni (18/9/ 1932, A nivel del país, en el plano lingüístico, nos abrumaba y nos abruma, el esquematismo y parcelamiento mental de los enfoques analíticos de los "linguistas" estructuralista y nos sorprendíamos con las diferentes teorías de los enfoques discursivos de un28/5/1941 (edad 82 años)proyectando la imagen innovadora del linguista francés(18/9/ 1932, París, Francia / 8-/4-2009, Villejuif, Francia ).

A partir de esas amplias y acaloradas discusiones, sumadas a las visiones transformadoras de analistas como Fernando Vargas; el linguista y narrador, Manuel Matos Moquete (Tamayo, Neiba/6 /4/ 1944). Poeta, novelista, ensayista, crítico literario y educador), así como los aportes del poeta, ensayista, historiógrafo y critico literario Manuel Núñez ( Santo Domingo 12/8/1957).

Al centro, el fundador del 'César Vallejo', el poeta Mateo Morrison; el poeta Tomás Castro Burdiez; El primer coordinador del 'César Vallejo', poeta y linguista, Juan Byron; el entonces Director de Cultura de la UASD, Dr. Henrri Cuello; y la única coordinadora del 'César Vallejo', la poeta Ylonka Nacidit Perdomo. No visibles, los premios nacionales anuales, Rafael García Romero; Edwin Disla; Alexis Gómez (poeta fenecido); César Zapata; Julio Cuevas; Confesor Gómez y una delegación de actuales miembros del referido taller literario. Ante esas nuevas miradas creativas del grupo de escritores del 80, que generaron un revuelo cuestionador, ante la poesía de la pólvora de los poetas de postguerra del 1965, y que nos nos conllevó a dar otra mirada al trabajo con la lengua, la cultura, el signo y el ritmo del discurso poético nuestro, también debo resaltar los aportes del hermeneuta, poeta, pintor y crítico literario, Dr. Odalís G. Pérez (1952. Poeta, filólogo, investigador, artista plástico, ensayista, dramaturgo, crítico de arte y educador), con su defensa de los estudiossemióticos frente al tratamiento duscursivo, nos situaron en una perspectiva detransformación estética y creativa, al trabajar la palabra, en búsqueda de nuevas connotaciones rítmicas y enunciativas.

Después, entre nuevas lectura y alejamientos de las reuniones del taller literario "César Vallejo" (1984), la mayoría seguimos los rumbos del quehacer académico e unvestigativo, como una forma de vida, tal ha sido mi caso, en particular, entre otros, como José Mármol, César Zapata, Plinio Chain, Basilio Belliard, Gerardo Castillo y Nan Chevalier, entre otros.

Yo puedo opinar y replantear discursos y postular posiciones, pero al final de la vida, nuestras obras son las que hablan y hablarán por nosotros. Por más ruidos y bultos y "grupismos" y compadreos que se formen y que edifiquemos, nuestra historia queda en nuestros hechos convertidos en cédula de identidad creativa, desde la esencia discursiva, simbólica y estética de nuestras obras publicadas.

Ya, y al llegar a este cierre provisional, le sugiero a las autoridades de la USAD, tal y como me lo sugirió el hermano poeta Juan Matos, que para la celebración del cuarenticinco (45) aniversario de la fundación del Taller Literario "César Vallejo", desde ahora, haga lo siguiente:

- Formar una Comisión de celebración del 45 aniversario del taller literario "César Vallejo", para que organice esa gran celebración,(Y evitar pasar la "vergüenza ajena" que ha pasado la UASD, ahora, al no hacer nada). Esto ha pasado, sin pena y sin gloria, por la politiquería farandulera).

-Que comience a formar el Archivo de la Voz de los fundadores del Taller literario "César Vallejo",iniciando con el primer coordinador de ese Taller Literario, el poeta y linguista dominicano, Juan Byron.

-Que prepare la publicación de una antología literaria, con las producciones de los fundadores y miembros del "César Vallejo".

-Que la celebración de esos 45 años del "César Vallejo", se celebren en todos los Centros, Subcentros y Recintos Universitarios de la UASD, en todo el país.

Que la rectoría asuma su representación académica, y comience, desde ya, a organizar el calendario de actividades artísticos-literarias, para celebrar en grande, esta gran fiesta cultural, por los aportes que brindado y sigue brindando, el "César Vallejo", a la República Dominicana contemporánea y al mundo, desde la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Nota:

