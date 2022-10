"Los algarrobos también sueñan", de Virgilio Díaz Grullón.

'Los algarrobos también sueñan', de Virgilio Díaz Grullón.

Los algarrobos también sueñan de Virgilio Díaz Grullón es una novela de esas que cuando las lees te transportan hacia la época en donde fue escrita y te envuelves tanto en la trama que puedes sentir el dolor que pasaron los personajes.

Esta novela de 89 páginas fue publicada por ediciones taller en el año 1977. Narra una de las peores épocas que tuvo la República Dominicana, la dictadura del Generalísimo Rafael Leónidas Trujillo, contándonos la historia de como fue fallido el intento de unos ciudadanos valientes que intentaron levantarse en contra de él, la misma historia de todos los que intentaban acabar contra el régimen. “El verdadero heroísmo consiste en convertir los sueños en realidades y las ideas en hechos.”

Los algarrobos también sueñan, inicia narrando detalle a detalle el fulminante disparo que sale del arma del sargento Sención hasta llegar a la cabeza de nuestro personaje principal el señor Alberto que se encontraba en la cúspide un árbol tosco, de un color marrón rojizo y unas hojas perennes llamado algarrobo; fue imposible para Alberto saber el origen del estruendoso sonido que acabó con su vida, nuestro personaje principal (Alberto), antes de perder la vida se encontraba dándole los toques finales a un escondite que había iniciado el día antes de su deceso, el escondite era para camuflar las provisiones alimenticias y médicas del campamento. Posterior a es esto, inicia la idea de un levantamiento armado contra el régimen, a lo que Alberto de una u otra manera trataba de revocar a toda costa ya que todos los que intentaban levantarse en armas contra el régimen terminaban cayendo abatidos y sin éxito, pero su compañero Rafael que era un idealista incorregible según Alberto, aun admitiendo que no era un experto militar y que no tenía la información necesaria para iniciar el levantamiento, quería que se hacerlo. Alberto trató de incitarles a desistir de esta decisión suicida a la que querían arriesgarse diciéndole a Rafael que las revoluciones no la hacen los idealistas, que las revoluciones las hacen aquellos que saben interpretar y que eligen el momento adecuado para atacar.

Varios son los momentos de interés dentro de esta novela de los algarrobos también sueñan, uno de ellos es cuando Alberto se siente feliz por cumplió su objetivo de camuflar las raciones y que no iban a poder ser detectadas por futuros incursionistas indeseados. Otro momento importante para destacar es cuando Rafael cree que Alberto no irá con ellos al levantamiento armado y Alberto le dice a Rafael que el irá por 2 razones: una formal que es la del cumplimiento del deber y otra más íntima que es el odio que siente hacia la violencia, aunque es consciente de que debe ser ejercida en algunos momentos. Alberto le dice a Rafael que hay 2 formas de ejercer la violencia: una es matando violentamente y otra es muriendo violentamente, Alberto prefería sobre todas las cosas morir violentamente.

Para llegar al final de este comentario acerca de ¨Los algarrobos también sueñan¨, es una novela interesante que nos deja muchas moralejas importantes que fueron aplicadas en la novela pero pueden servirnos para la vida, una de ellas es que debemos ser más realistas aunque nos tilden de pesimistas porque las ideas están muy divorciadas de como podría ser la realidad a la cual nos afrontamos en el mundo, en adición, también nos deja la enseñanza de que la violencia no es buena, pero a veces en escenarios extremos debemos de usarla, siempre y cuando se aplique en el momento correcto.

renegrivera21@gmail.com