¿Literalidad, literacidad, literaturidad o literariedad?

Diccionario de la lengua castellana.

Los términos literalidad, literacidad, literaturidad y literariedadsuelen usarse para referirse al carácter literario de un tipo de texto. No quiero discutir a aquí la demarcación de los textos literarios de los que no lo son. O sea, no es mi interés en este brevísimo ensayo establecer los rasgos identitarios de la literatura. Ya eso está suficientemente debatido desde los formalistas rusos. Mi objetivo es más modesto: solo quiero dilucidar a la luz de la morfología nominal de la lengua española, el nombre o sustantivo que designan la condición de literario de los textos que están configurados con todas las características de la literatura. Veamos que dice la morfología derivacional de la lengua española.

Los cuatro términos son sustantivos derivados que expresan la condición marcada en su lexema. Dos de los derivados se refieren al lexema de la palabra literatura; uno, al lexema de letra (literal); y otro, al lexema de literacy. En español, por lo general, los sustantivos derivados terminados en el morfema DA que expresan la condición o cualidad marcada en los semas o rasgos semánticos del lexema se forman a partir de un adjetivo, igual que los adverbios. Veamos algunos ejemplos: bondad, de bueno; casualidad, de casual; funcionalidad, de funcional; personalidad, de personal; normalidad, de normal; cientificidad, de científico; intensidad, de intenso; perversidad, de perverso; curiosidad, de curioso; competitividad, de competitivo; sociedad, de socio; integridad, de íntegro; probidad, de probo; contrariedad, de contrario; seriedad, de serio; temeridad, de temerario; arbitrariedad, arbitrario, etc. Incluso, en aquellos casos en que la norma culta prefiere el derivado de otro sustantivo, como trampería y mañería, los registros populares mantienen la tendencia a derivar el sustantivo del adjetivo (tramposería y masonería). Paso ahora a ver cada término propuesto.

El sustantivo literalidad, aunque se deriva de un adjetivo, no guarda relación con el lexema de literatura, por lo que lo podemos descartar sin mayores consideraciones. Este es único de los cuatro términos en examen, que el Diccionario de la Lengua Española (DLE) le da entrada, pero no como derivado de literatura, sino, del adjetivo literal (denotativo).

Literacidad es una adaptación al español del sustantivo literacy, proveniente del inglés académico. Laliteracidad es un concepto relativamente novedoso y muy productivo en didáctica de la lengua. Hace referencia a todas las estrategias, prácticas y actividades contextualizadas para el desarrollo de competencias lectoras y redaccionales. Por el énfasis que se pone en este enfoque en que los estudiantes lean y escriban con eficiencia, en ocasiones se le confunde con la alfabetización académica. En todo caso, la literacidad tiene muy poca relación con la literatura, por lo que se descartar como sustantivo que exprese la condición o cualidad de literario, que puedan tener algunos textos.

Literariedad se deriva del adjetivoliterario; y este a su vez, de literatura. Este sustantivo corresponde plenamente a la tendencia morfológica del español de derivar a partir del adjetivo, los sustantivos que expresen la condición o cualidad contenida en los rasgos semánticos del lexema de la palabra primitiva. Compartir

Literaturidad se deriva del sustantivo literatura. Pero como se ha visto, la tendencia morfológica del español para derivar sustantivos que expresen la condición o cualidad del lexema es hacerlo a partir del adjetivo derivado. Esta tendencia se cumple casi inexorablemente. En el cumplimiento de esta tendencia intervienen algunos factores fonéticos que no es necesario explicar en este brevísimo ensayo. En consecuencia, el sustantivo literaturidades poco plausible para designar la condición o cualidad de los textos configurados con los rasgos identitarios de la literatura.

Literariedad se deriva del adjetivoliterario; y este a su vez, de literatura. Este sustantivo corresponde plenamente a la tendencia morfológica del español de derivar a partir del adjetivo, los sustantivos que expresen la condición o cualidad contenida en los rasgos semánticos del lexema de la palabra primitiva. Literatura, en este caso.

En conclusión, aunque la Real Academia Española no recoge todavía en su Diccionario de la Lengua Española el términoliterariedad,es este el que debe asumir la comunidad literaria para referirse a la condición de literario que tienen los textos configurados con los rasgos identitarios de la literatura