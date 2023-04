Lectura, estudio y constancia, las herramientas que Carmen Hernández Montalbán recomienda a los jóvenes escritores

Carmen Hernández Montalbán.

Carmen Hernández Montalbán. Licenciada en Documentación y Diplomada en Biblioteconomía por la Universidad de Granada. Ha trabajado en distintas bibliotecas, archivos y centros de documentación, actualmente es archivera del Archivo Diocesano y Capitular de Guadix. Colabora en distintas revistas y periódicos con artículos y textos literarios.

Autora de los poemarios: La luz del fin de la tierra (2015), Los anillos de Saturno (2017) y Verso sobre lienzo (2021), con el que fue finalista en el II Premio Pedro Lastra (Nueva York). Coautora, junto con su hermana de dos libros de relatos: Cuentos del viejo Wädis y Leyendas de Sulayr y otros cuentos remotos.

Participa en las antologías: Antología poética del Colectivo Sustari, Menacir: colección de poemarios y El imaginario vientre de la tierra, Palabras prestadas, Miradas desde la experiencia, El vuelo de la arcilla, Cuando la realidad se parece a la ficción y 101 relatos bibliotecarios.

En colaboración con el pintor francés Paul Rey, publica el libro de microrrelatos y pinturas: Pictorias para leer con lupa, que fue presentado en abril de 2011 en el Instituto Cervantes de Toulouse y objeto de estudio en el Seminario “Arte visual y relato breve frente a frente” en la Universidad de Toulouse Le Mirail (Tolouse, Francia, abril 2013).

Colabora en el libro y exposición Art Mariage o los estados del alma que se inauguró en Alcalá la Real (Jaén), dentro del festival “Etnosur” que ha recorrido varias ciudades.

Ha sido seleccionada en el I Premio internacional de narrativa femenina Bovarismos 2014 e incluida en el libro: Soñando en Vrindavan y otras historias de ellas de La Pereza Ediciones, 2014.

Recientemente ha publicado el libro de relatos “Variaciones quijotescas”, ilustrado por el pintor Stephen Smith (2020) y “Sucedió Mañana (2021)

Ganadora del Certamen de poesía ABRACADABRA, convocado por el XIV Festival Internacional de Magia Hocus Pocus de Granada.

Premio Alfeizar de Novela 2019 con “Memorias de la Cautiva”, libro que se reedita por Aliar Ediciones en 2022.

Recientemente ha publicado su segunda novela “Los cantos rodados” (2022).

Actualmente es presidenta de la Asociación para la Promoción de la Cultura y el Arte “La Oruga azul”.

Gerson Adrián Cordero. Carmen Hernández Montalbán nace en Guadix el día 27 de febrero de 1967. Nos gustaría que nos hablara un poco de cómo fue su desarrollo juvenil.

Carmen Hernández Montalbán. Tras la escuela primaria, hice estudios de Administración en el Instituto de Formación profesional “Acci” de Guadix; aunque los terminé y obtuve el título académico de Técnico Administrativo, nunca me sentí atraída por esta profesión, aunque me ha sido muy útil para desenvolverme un el mundo burocrático. Me licencié en Documentación por la Facultad de Documentación de la Universidad de Granada (España). Debido a mi afición por la literatura y la escritura entró en contacto con un colectivo de autores jóvenes en mi ciudad, “El colectivo Sustari” con el que publiqué mis primeros poemas y relatos.

G.C. ¿Cuándo Carmen Hernández se dice así misma que se va a dedicar a la escritura de obras literarias?

C.H. Aunque no me dedico profesionalmente a la escritura, ya que mi trabajo es el de archivera en el Archivo Histórico Diocesano de Guadix, supe que mi vocación era la literatura; lo supe con ocho años, cuando escribí mi primer cuento, siendo una niña.

G.C. ¿Podrías hablarnos de cómo fueron sus inicios en la literatura?

C.H. Me atraían los poemas, los cuentos, las fábulas y leyendas de los libros de lectura del colegio, aprendía de memoria los poemas con mucha facilidad, queriendo desentrañar su sentido; me seducía el ritmo y musicalidad de la poesía. La lectura era para mí un viaje fascinante que me abría puertas a otros mundos. Fue en la niñez donde empecé a dar mis primeros pasos y en la adolescencia a publicar en revistas escolares y locales.

G.C. ¿Qué autores y autoras sirvieron de impulso para dar sus primeros pasos en la creación literaria?

C.H. Muchos y muy variados: Julio Verne, Antonio Machado, Gloria fuertes, Gustavo Adolfo Becquer, Herman Hesse, Ramón J. Sender, en la adolescencia. Después me sentí muy atraída por la literatura latinoamericana: Julio Cortázar, Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Isabel Allende en narrativa, además de los clásicos españoles: Cervantes, Lope de Vega, Pío Baroja, Benito Pérez Galdós, Camilo José Cela, Miguel Delibes...; en poesía: Miguel Hernández, Blas de Otero, Federico García Lorca, Alfonsina Storni, Vicente Aleixandre..., etc.

G.C. ¿Cómo nacen sus poemarios: ¿La luz del fin de la tierra (2015) y Los anillos de Saturno (2017)?

C.H. El primero “La luz del fin de la tierra” nació de una forma natural; los poemas que lo integran no fueron concebidos para ser publicados en un poemario, fue posteriormente cuando se les dio estructura y orden. Con “Los anillos de Saturno” sí hubo al menos una intención de unificación temática, pues todos pertenecen a un período vital en los que aflora en mí una postura crítica social.

G.C. En el año 2021 sale a la luz un nuevo conjunto de poemas titulado: Verso sobre lienzo, con el que fue finalista en el II Premio Pedro Lastra (Nueva York). ¿Podrías hablarnos de cómo fue su experiencia con este nuevo libro?

C.H. “Verso sobre lienzo” es un poemario que, desde su génesis, está unificado por un tema: todos los poemas están inspirados en cuadros universales; de hecho, los poemas llevan cada uno el título de la pintura en cuestión. Quería experimentar la experiencia de unir dos disciplinas artísticas y me gustó el resultado. El hecho de saber que ha sido uno de los poemarios seleccionados en un certamen internacional de poesía como lo es el Pedro Lastra fue un estímulo para mí. En las presentaciones y lecturas de este libro siempre hago proyecciones de los cuadros, esto, visualmente es muy bonito y ayuda al espectador a introducirse en su esencia.

G.C.No es nada extraño que algunos escritores se junten para crear libros en colaboración, por ejemplo, los escritores Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero son los autores detrás del seudónimo de Carmen Mola. Nos gustaría saber, ¿cómo surgen Cuentos del viejo Wädis y Leyendas de Sulayr y otros cuentos remotos, los cuales junto a su hermana fueron escritos?

C.H. Estos dos libros de cuentos surgieron debido a nuestro interés por las tradiciones y la historia de nuestra tierra. Tengo la gran suerte de compartir con mi hermana mi afición por la escritura, la lectura y el teatro. Fue en un intercambio de impresiones y lecturas de relatos sobre temas locales que ambas estábamos escribiendo, lo que nos hizo pensar en publicar juntas. El proyecto fue ilusionante para ambas, ya que estos libros fueron muy bien acogidos por los lectores de nuestra ciudad, incluso de fuera.

G.C. ¿Cuándo Carmen Hernández Montalbán sabe que está lista para iniciar una nueva obra?

C.H. Después de escribir una obra dejo un tiempo que yo llamo “de barbecho”, para desconectar del tema de la obra que me ha tenido ocupada, después suele surgir un asunto que capta mi interés, una idea, una reflexión que me mueve de nuevo a escribir.

G.C. ¿Desde su punto de vista, ¿qué consideras que es lo más importante para lograr una buena creación literaria?

C.H. Lógicamente la concentración suficiente y el trabajo constante para emprender un proyecto literario. Hay que trabajar, documentarse, explorar, corregir, y hay que hacerlo con perseverancia y alegría.

G.C. En colaboración con el pintor francés Paul Rey, publicas el libro de microrrelatos y pinturas: ´´Pictorias para leer con lupa´´, ¿podrías hablarnos de esta colaboración?

C.H. "Pictorias para leer con lupa" es el resultado del trabajo conjunto de mis textos breves en castellano y de las pinturas del pintor francés Paul Rey que, en una simbiosis creativa, fuimos inspirándonos mutuamente. Unas veces han sido los trabajos literarios los que han inspirado los cuadros y viceversa. El microcuento, por sus características propias (su brevedad, su polisemia, su trasfondo del esbozo), parece predispuesto a que una imagen lo provoque. La temática es diversa, desde la ficción pura, el discurso social, la crítica, hasta el guiño poético. Es un libro bilingüe (español / francés) que me dio la oportunidad de presentarlo, además de en mi ciudad, Guadix, en el Instituto Cervantes de Toulouse. Posteriormente fue objeto de estudio en el Seminario “Arte visual y relato breve frente a frente” en la Universidad de Toulouse Le Mirail (2013).

G.C. En el año 2014 fuiste seleccionada en el I Premio internacional de narrativa femenina Bovarismos, ¿cómo te sentiste con este reconocimiento?

C.H. Fue una noticia muy grata para mí, ser una de las seleccionadas para este certamen que pone el foco de atención en la literatura de mujeres. La Pereza Ediciones (Florida, EEUU, 2014) fue la que editó aquel hermoso libro que reunió ficciones de mujeres hispanoparlantes de todo el planeta.

G.C. ¿Qué es lo que te gustaría lograr en este inmenso universo creador de historias que llamamos literatura?

C.H. Me gustaría llegar al mayor número de lectores y lo que es más importante, que estos disfruten con la lectura de mis obras.

G.C. ¿Podrías hablarnos un poco de tu libro de relatos, ´´Variaciones quijotescas´´?

C.H. Escribir “Variaciones quijotescas” fue para mí una experiencia realmente gratificante y un reto. Es una colección de relatos breves inspirados en la obra cumbre de nuestra literatura: El Quijote. Se establece una intertextualidad entre las pequeñas historias contenidas en él y los personajes, las reflexiones y debates que parten de la novela cervantina. Un libro preciosamente ilustrado por el pintor inglés Stephen Smith que ha sido muy valorado y acogido, también.

G.C. Fue ganadora del Certamen de poesía Abracadabra, convocado por el XIV Festival Internacional de Magia Hocus Pocus de Granada y del Premio Alfeizar de Novela en año 2019 con “Memorias de la Cautiva”, ¿cómo se sintió al recibir la noticia de que había ganado estos premios?

C.H. El XIV Festival Internacional de Magia Hocus Pocus se viene celebrando en Granada casi todos los años, cuando mi poema, El premio se convocaba en la modalidad de microcuento y poesía. En aquella edición la magia ser hermanaba con la literatura. Resultar ganadora fue sencillamente “mágico” para mí, pues pude asistir a todos los espectáculos y mi poema se dio a conocer durante el Festival. Ganar el premio Alfeizar de novela fue otra alegría del 2019.Memorias de la cautivaera mi primera novela y que ganara un premio fue sorpresivo para mí, precisamente por ser mi primer trabajo en este género. Una novela histórica, ambientada en el Siglo de Oro y en un dramaturgo de mi propia ciudad.

G.C. Recientemente has publicado tu segunda novela “Los cantos rodados” (2022). ¿Qué podemos encontrar en esta nueva historia?

C.H. Lo singular de esta obra es que está inspirada en un hecho real. Unos hermanos de Guadix: una muchacha de diecisiete años y un chico de 9 marchan de aquí junto a un soldado de las tropas de Napoleón en 1812, en la retirada, durante la Guerra de la Independencia Española. Hace dos años, los descendientes del chico, se pusieron en contacto con el archivo donde trabajo para buscar sus partidas de bautismo. La historia que me contaron, que había pasado de generación en generación oralmente, me sedujo tanto que escribí esta novela corta.

G.G. Esta es una de las preguntas más esperada, ¿estás trabajando en un nuevo libro?

C.H. Sí, recientemente un poemario que está a punto de editarse y también una nueva novela.

G.C. Y, para terminar: ¿Algún consejo que quieras darles a todos los escritores y escritoras que están dando sus primeros pasos en la creación literaria?

CH. Primer consejo: que lean. Segundo consejo: que estudien. Tercer consejo: que sean constantes y que no se dejen desanimar.

Apreciados lectores aquí les dejo un relato de la autora:

Carta a Sancho Panza (del libro Variaciones Quijotescas)

Amigo Sancho, no sé cómo habrá de llegar esta carta a tu poder, pues me figuro que ni con calzas de muchas leguas se pueda salvar tanta distancia y, en caso que ésta te llegara, sería menester, acaso, el concurso del Licenciado Pérez, quien pudiera desentrañar su sentido sin que a tus entendederas estas letras se le antojen un ejército de hormigas.

Bien sabes del amor y afición que siempre he tenido a los libros, los mismos que el malandrín del mago Frestón dejó reducidos a polvo y que agora, por sus malas artes, en uno dellos me veo convertido.

Muchas han sido las aventuras que desta hechura he vivido sin tener tu compañía por partícipe, ni tu parecer como arbitrio; pues siempre te tuve por hombre juicioso que de haber estado conmigo, y estar instruido como aquí lo están los del común, tu criterio me hubiera sido de grande provecho.

Desde que me veo desta guisa, sin más escudo que las palabras ni otro rocín que la tinta en que estas se ven representadas, he viajado hasta el confín del mundo y es más conocida mi figura que la del más insigne de los caballeros andantes. La magia del mago Frestón ha obrado en mí prodigios inesperados a sus tramposas intenciones, pues hablo más lenguas que el más encumbrado de los ingenios. Y mediante esta torre de Babel he hablado, a cuantos a mis páginas se asoman, de ti, del Ama y la sobrina, del bachiller Carrasco, del barbero, de Maritornes, amén de cuantos cristianos han poblado nuestra vida o con quienes, en nuestras innumerables andanzas, hemos trabado conversación. Y no hay rincón de la tierra que no sepa de la hermosura y virtud de mi señora, la simpar Dulcinea del Toboso.

Sancho, no sé en qué patria me hallo ni en qué siglo. Preso de este hechizo, paréceme que el tiempo hubiera corrido más que los galgos o que los años hubieran roído las horas hasta el tuétano. Este tiempo me turba y me confunde, me asombra y me indigna en la misma medida. Aquí los principios de honor de los caballeros se los tragó la tierra y los desafíos de quienes nos gobiernan sólo obedecen al vil metal de la moneda. La virtud y el honor se han trocado en villanía y codicia, el blasón en la máscara tras la que se oculta el abominable semblante del embuste y la patraña. Aunque se han escrito tantas leyes que ni el rey Alfonso, conocido como “El sabio”, hubiera soñado pergeñar, éstas son engañosas y enmarañadas, amén de traidoras; pues sólo a los poderosos convienen, desamparando a los más necesitados y desfavorecidos, a quienes se les arroja afuera de sus humildes haciendas sin más amparo que el despiadado suelo, o el cielo como protector.

Se me alcanza, Sancho, que los súbditos de este infame imperio, aun siendo muchedumbre, poco están faciendo para cambiar su destino; pues si bien, en su mayoría, saben leer y escribir, son apesebrados o poco cursados en distinguir las churras de las merinas por lo que, las más de las veces, se dejan embaucar por discursos mentirosos que contravienen el bien común.

No se me esclarece cómo pueda yo obrar para deshacer tales entuertos en el estado en que me veo transformado, sino que siendo como son los libros: pozos de sabiduría y experiencia, las gentes se sirvan de ellos para fortalecer el seso y aguzar el discernimiento. Para ello sería menester poner las librerías al servicio del pueblo llano, para que sus hijos beban de sus conocimientos desde muy tierna edad. Te encomiendo a ti, Sancho, este predicamento que sea, desde agora, tan anhelado como la Ínsula Barataria, pues has de ser tú y los de tu condición los que han de dar pública voz y fama a la tan ansiada y necesaria república de las letras.

