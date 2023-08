Your browser doesn’t support HTML5 audio

14/08/2023 · 04:00 AM

Con este escrito iniciamos la publicación de algunos de los documentos que se encuentran depositados en el Archivo General de la Nación, relacionados con el Movimiento Popular Dominicano (MPD), en el interés de que estos puedan ayudar a conocer la coyuntura vivida en torno a las muertes en Bruselas de Maximiliano Gómez, el 23 de mayo de 1971 y de Miriam Pinedo, el 11 de diciembre del mismo año.

Portada del periódico El Nacional en que aparece la noticia de las muertes de El Moreno y Miriam Pinedo.

Notas para entender la situación política

A partir de 1970 el gobierno del doctor Joaquín Balaguer intensificó la represión política contra todos los partidos de oposición, pero en especial contra los que eran señalados como comunistas. El Partido Revolucionario Dominicano (PRD), era tenido como si perteneciera a esa tendencia ideológica, aun sabiendo el gobierno que esa organización estaba ubicaba en el campo de las ideas democráticas, aunque como es sabido, parte de sus dirigentes, incluyendo al doctor José Francisco Peña Gómez, mantenía una discreta relación con el partido que dirigía Maximiano Gómez (El Moreno). Sin embargo, la represión de las autoridades caía de manera directa contra los grupos de izquierda y en especial sobre el MPD.

Esa organización, que había sido fundada por exiliados políticos en La Habana, Cuba, en 1956, llego a República Dominicana en junio de 1960 y desde entonces se mantuvo activa en las luchas políticas. Destacándose de manera especial durante la guerra cívico-militar de 1965. Posterior al acontecimiento bélico, el MPD se fortaleció bajo la dirección de Maximiliano Gómez y fue receptor de un importante agrupamiento proveniente del Movimiento Revolucionario 14 de Junio (1J4), conocido como “los no transformistas”, encabezado por Rafael (Fafa) Taveras.

En los años posteriores a la guerra de Abril, el MPD definió estrategias de luchas armadas con el propósito de establecer un gobierno de tendencia comunista, semejante al existente en la Cuba revolucionaria. En principios esa agrupación promovía la lucha guerrillera campesina, pero a partir de 1968, luego de la “Asamblea de Cuadros Guido Gil”, procedieron a formar los llamados Comandos Revolucionarios Clandestinos (CRC), con el fin de desarrollar movimientos guerrilleros urbanos.

Más tarde, en 1969, el MPD aprobó una tesis política que descansaba en la unidad de todas las fuerzas opositoras (incluyendo partidos de derecha), con el fin de producir el derrocamiento del presidente Joaquín Balaguer a través de un “golpe de Estado revolucionario”. Esa táctica, que fue insistentemente promovida, surgió de la "Conferencia Hilda Gautreaux”, por lo que era identificada con el nombre de la dirigente de ese partido que había fallecido el 15 de junio de 1968.

De esa manera, todo el accionar partidario se centró en la conspiración en los cuarteles, conversaciones con los partidos de izquierda y derecha con el mismo fin, y en las operaciones “militares” que realizaban los llamados CRC.

A partir de 1969, teniendo como base teórica la “Hilda Gautreaux”, el MPD insistió con el “golpe de Estado revolucionario”, buscando unificar diferentes fuerzas opositoras a Balaguer, incluyendo a sectores militares vinculados al general Elías Wessin y Wessin y su Partido Quisqueyano Demócrata (PQD), mientras acrecentaba su influencia en sectores juveniles y estudiantiles, formando el Frente Estudiantil Flavio Suero (FEFLAS), y obreros, desempleados y personas consideradas marginadas.

Los Comando Clandestinos Revolucionarios (CRC), estaban integrados por excombatientes de la guerra de Abril que se habían acercado a esa organización, y a jóvenes de los barrios populares, así como a militantes de ese partido, atraídos la guerrilla urbana y la “línea” de “ajusticiar” a los que creían enemigos de la revolución y del pueblo.

Esa política provocó la atención de los organismos de seguridad del gobierno y de poderes extra nacionales, propiciando la persecución y muertes de sus militantes más destacados. Cientos de militantes de la organización política resultaron muertos a manos de grupos paramilitares vinculados al gobierno y del Servicio Secreto de la policía, que actuaba en esa época como responsable de la represión política. Cientos de militantes de izquierda pasaron largos años prisioneros en las cárceles dominicanas, especialmente en la penitenciaría nacional de La Victoria.

El secuestro del agregado militar

Portada del periódico El Caribe con la información del secuestro del coronel Crowley.

Es partir de esa situación que el MPD, inspirado en su táctica y en el interés de asestar un contundente golpe político al gobierno, logró liberar a los prisioneros políticos de su partido, incluyendo al secretario general del mismo. Con ese fin, la agrupación política de izquierda planificó y ejecutó el secuestro del agregado militar coronel Donald J. Crowley, el 24 de marzo de 1970, con el pretexto de que el país vivía un momento de inseguridad y de que existía un plan criminal para darles muertes a los dirigentes del MPD, que se encontraban prisioneros.

Después de tensas negociaciones, el agregado militar fue canjeado por 20 presos políticos, entre ellos Maximiliano Gómez (El Moreno), Secretario General del MPD. Luego de tensas negociaciones con las autoridades, los dirigentes de izquierda salieron del país y el militar americano dejado en libertad. Los canjeados viajaron a México y desde allí a la isla de Cuba. Desde La Habana se trasladaron a Europa: Winston Franklin Vargas Valdez (Platón), Manolo Plata, Clodomiro Gautreaux, Roberto Matos Vallejo, Miguel Reyes Santana, Juan Pablo Gómez, José Ignacio Martes Polanco, y Manuel Antonio de los Santos.

1970: un año de represión y conflictos políticos

El moreno fue preso el 14 de enero de 1970. Desde antes estaba siendo perseguido, pero fue detenido al momento de trasladaba en un vehículo que transitaba por la calle José Contreras con avenida Máximo Gómez, próximo a la zona universitaria.

A semanas de las elecciones generales de 1970, la población vivía en un clima de represión y atentados terroristas: el 24 de marzo, antes de que se conociera el secuestro del agregado militar, el carro del periodista Juan Bolívar Díaz fue destruido por un artefacto explosivo y el día siguiente fue asesinado Edison Stalin García Muñoz, dirigente del MPD. Otra bomba hizo explosión en una oficina de la embajada americana situada en la calle El Conde. En la pared del edificio apareció la inscripción: “Libertad para los 20”.

Al desenlace del secuestro de Crowley se sumaron las dificultades por las que pasaba el doctor Balaguer con su proyecto reeleccionista. Los partidos opositores exigieron, el 29 de marzo, la renuncia del presidente como una posible salida para la celebración de elecciones libres, mientras que Augusto Lora, vicepresidente de la República, anunció su renuncia alegando que se oponía al continuismo de Balaguer.

En cuanto a las investigaciones para dar con los responsables del secuestro del coronel norteamericano, el Procurador de la República Anaiboni Guerrero Báez acusó a los liberados de “delincuentes comunes”, disponiendo de inmediato “impedimentos de entradas al país”. En medio de redadas y allanamientos, buscando a los responsables de la acción del “Comando Unificado Anti Reeleccionista” secuestrador, la Policía celebró una rueda de prensa para anunciar el “esclarecimiento del caso” acusando a varios dirigentes del MPD de ser los responsables del secuestro.

Estando los izquierdistas canjeados en el extranjero, los organismos de seguridad del gobierno de Balaguer, en especial el Servicio Secreto de la Policía, eliminó a varios de los acusados: el 16 de julio fue asesinado Otto Morales, quien había sustituido a Maximiliano Gómez. El 25 de septiembre fue abatido por la policía, el dirigente emepedeista Amín Abel Hasbún. El 23 de mayo de 1971 murió Maximiliano Gómez (El Moreno), en Bruselas, Bélgica, y en julio de 1971 fue asesinado por “la Banda Colora” quien en ese momento ostentaba la máxima dirección del MPD, Roberto Figueroa, conocido en el mundo político con el apodo de Chapó.

Las facciones enfrentadas en el MPD

La misteriosa muerte de El Moreno el 23 de mayo de 1973 y la de Miriam Pinedo a finales del mismo año, produjo una confusa situación que enfrentó a grupos de exiliados políticos que residían en Europa, mientras algunos de los responsables de los horrendos crímenes, que se tiene por entendido eran miembros del MPD, viajaban a otros países o desaparecían del escenario. Las acusaciones y contraacusaciones se proyectaron durante tres años, hasta que en 1974 la dirección del MPD en el país recibió un documento con las informaciones relacionadas con la muerte de Miriam Pinedo; poro no así con los datos relacionado con la muerte de Maximiliano Gómez. Todo quedaba en conjeturas y por lo tanto, informaciones hasta el día de hoy no confirmadas.

Portada del periódico Libertad, órgano del MPD en 1972

Esa era a grande rasgos, la situación vivida por los emepedistas en el exterior, mientras la agrupación madre, que lo era el Movimiento Popular Dominicana en República Dominicana, era sacudida por conflictos internos con actitudes divisionistas. Eran los días de enfrentamientos entre una fracción encabezada por Jorge Puello Soriano (El Men), y la fracción mayoritaria del MPD, que desde la cárcel de La Victoria intentaba dirigir la organización. En aquellos años, y desde la cárcel, el sector relacionado con los “seis del MPD” preso en La Victoria, se identificaban con la sigla CTM (posiblemente Comité Tito Montes), y promovía un movimiento de rectificación política, buscando enderezar el rumbo de la destrozada agrupación revolucionaria. Fue en medio de esta confusa situación interna, que el MPD encabezó la investigación que tomó varios años, sobre la muerte de El Moreno y de la señora Miriam Pinedo.

1971: La situación a la que se enfrentaba el MPD

Como parte de la política represiva del gobierno y como consecuencia del enfrentamiento de los grupos armados contra Balaguer, la Policía y los organismos de inteligencia redoblaron la persecución y exterminio de sus principales dirigentes: El 13 de enero de 1971 fueron apresados en el Ensanche Luperón: Moisés Blanco Genao, Edgard Erickson, Rafael Báez Pérez, Julio de Peña Valdez, Luis Elpidio Sosa Rodríguez y Onelio Espaillat.

El apresamiento se convirtió en un duro golpe para la política de esa organización, que buscaba el desplazamiento del gobierno de Joaquín Balaguer a través de un “golpe de Estado revolucionario” en el que supuestamente tomarían parte diversas agrupaciones políticas, entre ellas el Partido Quisqueyano Demócrata (PQD) de Elias Wessin, así como grupos militares. Sin embargo, a principios de julio de 1971 fue asesinado Roberto Figueroa -Chapó-, quien era secretario general del MPD en ese momento. En su bolsillo apareció un manuscrito referido al fracaso de golpe de Estado intentado por Wessin sin tomar en cuenta al MPD.

El enfrentamiento entre las fracciones políticas dentro del MPD, que se encontraba bajo ataque de los organismos de seguridad del gobierno, coincidió y fue motivo para una virtual desintegración de los organismos y paralización de las estructuras, De hecho, se entiende, y así está planteado en los documentos, que hasta mediados de 1974, cuando fueron liberados los presos políticos, existían varias tendencias que gestionaban tomar el control del partido del Moreno.

El MPD en Europa: testimonio de Chaljub Mejía

Tal y como lo cuenta Rafael Chaljub Mejía, en sus memorias impresa en el libro “Cuesta arriba”, el Moreno y los exiliados viajaron a México y desde ese país se trasladaron a Cuba. De esa isla viajaron hasta Europa, lugar en el que fue asesinado El Moreno y Miriam, la viuda de Otto Morales:

“El Moreno y sus compañeros chocaron con trabas e inconvenientes, insuperables para ellos. y al considerar frustradas sus esperanzas de preparar desde Cuba el reingreso a República Dominicana, decidieron irse desplazando hacia Europa y trabajar desde allá por el retorno. El Moreno, Winston Vargas Valdez –Platón- , Manuel de los Santos—Machito—, Clodomiro Gautreaux y Manolo Plata fueron los primeros en salir de Cuba hacia Europa. El día 19 de agosto salieron de La Habana, vía Canadá, llegaron a Praga, y el 21 estaban en Paris. (…). En la capital de Francia se encontraron con Miriam Pinedo, viuda de Otto Morales, quien junto a sus hijos, se dirigía precisamente a Cuba. Pero se pusieron todos de acuerdo en que Miriam y sus hijos se quedan un tiempo en Europa. (…).

“Las relaciones con Miriam no estaban libres de choques y conflictos. En Miriam eran frecuentes las explosiones de mal humor, las quejas, las exigencias de solidaridad y los momentos de profunda tristeza y de aparente depresión. Especialmente con Manolo Plata, el trato estaba lleno de discordias y discusiones acaloradas, que la autoridad de El Moreno lograba mantener en determinados límites” (…) Manolo tenía una notable habilidad para influir en quienes les rodeaban, y para aquellos tiempos, esas cualidades bastaban para abrir a cualquiera las posibilidades de ascenso en el MPD”.

“La noche antes al 23 de mayo del 1971, estando Maximiliano Gómez en Bruselas, los camaradas acordaron reunirse donde Miriam. (…) El apartamento de Miriam contaba de una pequeña sala, un comedor, y al ascender la escalera, fuera de la sala del apartamento, había un cuartito con entrada independiente, donde dormían los compañeros cuando se quedaban a pasar la noche con Miriam y sus hijos”. (Véase Rafael Chaljub Mejia, Cuesta Arriba. Santo Domingo, Editora Taller, 1997, pp. 197-199).

Ficha elaborada por la Policía contra El Moreno

Documento del Servicio Secreto de la Policía Nacional, 10491-23, del 30 de enero de 1970, conteniendo la ficha con las informaciones de inteligencia archivadas en esa dependencia oficial, sobre las supuestas actividades de El Moreno:

“Gómez Horacio, Maximiliano (a) El Moreno.

Nacido en San Pedro de Macorís en fecha 7 de mayo de 1943.

Estudiante. Color negro. Estatura: 5´ 8¨.

Pelo negro. Ojos negros. Soletero.

Cedula No. 39083, serie 23.

1.- En fecha 16 de noviembre de 1964 fue detenido conjuntamente con Ernesto Arcadio López Molina por miembros del ejército nacional, en una loma no determinada, portando pistolas calibre 45 y Browning, respectivamente.

2.-Formó parte de los ex guerrilleros comunistas del año 1963 que participaron en la revolución de abril de 1965.

3.-En fecha 5 de agosto de 1966 fue reportado como miembro dirigente del Movimiento Popular Dominicano (MPD).

4.-Figuró en el manifiesto preparado para el despliegue de las guerrillas que tuvieron actividad en el país en los meses de noviembre y diciembre de 1963.

5.-Viajó a Cuba en septiembre de 1963. El 15 de noviembre de 1964 fue arrestado por ocultar armas que posteriormente serían utilizadas en un foco guerrillero.

6.- Presidió una reunión celebrada por miembros del Movimiento Popular Dominicano (MPD) en fecha 2 de octubre de 1966, en la Escuela República Argentina, en la que se trató sobre las medidas a tomar frente a lo que ellos llamaron “política represiva del gobierno para fortalecerse ante la posibilidad de un golpe de estado”.

7.- Asistió a una reunión celebrada a finales de octubre de 1967 en la prolongación de la calle “Juan de Peña”, barrio Placer Bonito, San Pedro de Macorís, para planear el asesinato de varias personalidades de aquella localidad y algunas reconocidas figuras de la izquierda, para atribuir esos asesinatos a la Policía Nacional.

8.- En fecha 19 de enero de 1968 fue reportado como Secretario General del Movimiento Popular Dominicano (MPD), bajo los nombres de Marino Nazario, Maximiliano Gómez y Miguel Alejandro Jiménez

9.- Fue señalado, conjuntamente con Otto Morales, del Comité Central del MPD, como poseedores de ocho fusiles FAL y varias granadas fragmentarias.

10.- Los tribunales le habían fijado una fianza de RD$30,000 para que obtuviera su libertad, acusado de tenencia ilegal de armas de fuego y de la práctica de actividades comunistas en el país.

11.- Posteriormente la Suprema Corte de Justicia revocó la sentencia que concedía dicha libertad bajo fianza, y ordenó el apresamiento de este al comprobarse que estaba vinculado al hallazgo de unas armas en la sección de Pontón, La Vega.

12.-Está señalado como el encargado de asuntos militares y de las armas del Movimiento Popular Dominicano (MPD).

13.- En fecha 17 de septiembre de 1968 se informó que un grupo de militares simpatizantes con la Unión Cívica Nacional había ofrecido armas al MPD que serían entregadas a través de Maximiliano ¨Gómez Horacio (a) El Moreno.

14.- El 24 de febrero de 1969 se dio cuenta de las actividades en que se encontraba empeñado Maximiliano Gómez Horacio (a) El moreno, para la formación de comandos mixtos entre civiles miembros del MD y militares activos de nuestras Fuerzas Armadas, para su infiltración en los cuarteles.

15.- En fecha 26 de febrero de 1969 fue rendido un informe de que había ordenado que se sacaran seis fusiles AR-15 que se encontraban en la UASD y que fueran llevados a un sitio no identificado por el sector de La Fuente, de esta ciudad.

16.- SE informó el 12 de marzo de 1969, que conjuntamente con algunos dirigentes más del MPD estaban planeando un atraco que les permitiera obtener una fuerte suma de dinero para esa organización extremista. El objetivo, conforme reunión celebrada en la calle Santomé No. 104, de esta ciudad, era el vehículo que diariamente llevaba al banco el depósito de los valores ingresados en las distintas estafetas de la Corporación Dominicana de Electricidad.

Para el proyectado atraco el MPD contaba con un equipo integrado por hombres con entrenamiento militar que portarían armas largas, especialmente ametralladoras Thompson. Las armas serian suministradas por Maximiano Gómez (a) El Moreno, previa entrega de una suma de dinero para adquisición de las mismas a un elemento de apellido García que residía o tenía una oficina en la calle Mahatma Gandhi, No. 7 (altos), de esta ciudad.

Las armas serian introducidas al país en cajas selladas similares a las que traen productos de CARITAS, y procederían, según la información, de Checoslovaquia.

17.- En una reunión celebrada el mes de marzo de 1969 en la casa No. 37 de la calle José Gabriel García, de esta ciudad, presidida por Maximiliano Gómez (a) El Moreno, y con la asistencia de Otto Morales y Henry Segarra Santos, se acordaron los preparativos de un plan encaminado a la eliminación física de varios oficiales de las Fuerzas Armadas para, según ellos, frenar las actividades que contra los partidos de izquierda estaban realizando las llamadas “fuerzas incontrolables”.

18.- Una nueva reunión, presidida por el susodicho sujeto, fue celebrada en la misma casa ya citada, en la que se trató de la eliminación física del General Pérez Guillén de quien, según se dijo, tenían datos concretos sobre las vías que este utilizaba para entrar a la ciudad.

19.- Presidió una reunión celebrada el 21 de marzo de 1969 en la residencia de un tal GARI, en la Castelar No. 6, de estas ciudad, para acordar la publicación de un documento en la prensa nacional y la radio, conminando al pueblo y a los militares al derrocamiento del actual gobierno, argumentando que el mismo estaba en el suelo.

20.- El día 25 de marzo de 1969 permaneció dentro de la UASD para discutir la situación de ese centro de estudios, mientras instaba a un grupo de estudiantes a que se fueran a las distintas barriadas para agitar y promover desordenes.

21.- En una reunión celebrada el 31 de marzo de 1969 en la Escuela de Tecnología Media de la UASD, a la que asistieron también, entre otros , Otto Morales Efres, Carlos Mendoza Santos y un tal Elirio, el sujeto que nos ocupa manifestó: “Ya no se puede seguir soportando la represión en contra de los revolucionarios. El próximo miércoles (2-4-69), a partir de las 7 a.m., será iniciado el movimiento que el pueblo está esperando”. Según sus afirmaciones, ese movimiento se iniciaría con ataques a todos los cuarteles, especialmente a los de la policía tanto en la capital como en el interior del país. Aseguró El Moreno, que “yo y mi gente nos encargaremos de la Fortaleza Ozama”.

22.- El 12 de abril de 1969 tuvo lugar una reunión en la Facultad de Medicina de la UASD, en la que Maximiano Gómez se refirió a un documento que el partido tenía impreso y que entregaría a sus miembros dirigentes. En ese documento se haría un llamado a los militares activos y contenía planes para un levantamiento armado.

23.- Se informó que Maximiliano Gómez (a) El Moreno, Augusto Peña Valdez y otros miembros del MPD se habían reunido en la Juan Isidro Pérez No. 54, de esta ciudad, para planear un atentado contra el Dr. Joaquín Balaguer, Presidente de la República, cuando este se dispusiera a entregar casas en los alrededores del puente Duarte.

24.- Informes de entero crédito señalan que los asesinatos a miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son ejecutados por miembros de los comandos clandestinos del MPD y dirigidos por Maximiliano Gómez (a) El Moreno.

25.- En fecha 5 de agosto de 1969 se informó de una reunión celebrada en la Facultad de Finanzas de la UASD, integrada por miembros dirigentes del Movimiento Popular Dominicano, encabezados por Maximiliano Gómez (a) El Moreno y con la asistencia de Moisés Blanco, Julio de Peña Valdez, Efraín Sánchez Soriano (a) Pocholo y miembros directivos de UNACHOSIN, en la que los dirigentes del MPD manifestaron que de tomar cuerpo la huelga de choferes planificada por estos, el MPD la dirigirían a su manera.

Nota: A pesar de que en sus datos personales figura como soltero, Maximiliano Gómez (a) El Moreno está casado con Carmen Mazara.” (Fuente: Documento del Servicio Secreto de la Policía, sobre supuestas actividades de Maximiliano Gómez (El Moreno), desde el 16 de noviembre de 1965 hasta el 5 de agosto de 1969/ 30 de enero de 1970. Archivo General de la Nación. Fondo de la Presidencia, 10491-23).

Ficha de los servicios de inteligencia sobre Miriam Pinedo

En un mensaje remitido a “unidades políciacas y militares”, un organismo de inteligencia del gobierno que no se identifica, alertó sobre las actividades de miembros del Movimiento Revolucionario 14 de Junio (1J4). El texto del referido informe indica la conveniencia de que los 103 dirigentes de esa organización, cuyas fichas adjuntan, no sean apresadas, siempre y cuando no se encuentren pernotando en las zonas rurales del país. El documento de referencia parece fue elaborado entre 1966 y 1967.

A continuación, la ficha correspondiente a Miriam Pinedo, señalada en el documento como miembro del Movimiento Popular Dominicano (MPD):

“Pinedo Mejía de Morales, Miriam Itulidania

Seudónimo:

Cedula No. : 105801, Serie 1

Pasaporte No. :

Nació : 3 de marzo 1944, San Pedro de Macorís

Raza: Blanca

Color: Blanco

Forma de la cara: Rectangular

Pelo: Negro, abundante

Ojos: Castaños

Orejas: Pequeñas

Cejas: Separadas, arqueadas, finas

Labios: Finos, cortos

Barbilla: En punta

Estatura:

Peso:

Posición en el Partido: Miembro directivo del MPD

Viajes internacionales”

(Fuente: Fichas de dirigentes del Movimiento Revolucionario 14 de Junio. 1967. Archivo General del a Nación. No tiene identificación del Fondo a que pertenece).

El Moreno y los exiliados vigilados en Europa

Los servicios de inteligencia de República Dominicana daban especial seguimiento a Maximiliano Gómez en Europa, quien se mostraba muy activo gestionando la unidad de la izquierda dominicana y latinoamericana y planificando acciones políticas con Héctor Aristy, líder del Movimiento Revolucionario 24 de Abril, que también se encontraba en Europa.

A solo una semana de la misteriosa muerte de El Moreno, el cónsul general de República Dominicana en Nueva York, Federico Antún, envió al presidente Balaguer el siguiente informe;

“16 de abril, 1971.

Doctor Joaquín Balaguer.

Honorable Señor Presidente de la República Dominicana,

Palacio Nacional, Santo Domingo. Excelencia:

Me apresuro a escribirle éstas líneas aprovechando el viaje del fiel amigo Saturnino, pues el asunto sobre el cual le escribo es de suma importancia.

Tengo informes muy confidenciales y seguros de que, en los próximos días, tratará de entrar al país Maximiliano Gómez Horacio (El Moreno). Este informe lo obtuve directamente del F.B.I. Según ellos han logrado averiguar, éste individuo tratará de entrar desde Haití, seguramente de incógnita, con pasaporte extranjero. Luego, en días subsiguientes, tratará de entrar Máximo López Molina. Ud. recordará que estos dos individuos entraron al país de incógnita, durante el gobierno de Trujillo, por las playas de Nagua. No tengo que decirle lo sumamente peligrosos que son estos dos hombres y por lo tanto hay que tener extremo cuidado alertando a las autoridades de lugar.

Con la seguridad de que esta carta llegará a sus manos enseguida, quedo, con el afecto de siempre, su amigo”, Federico Antún”. (Véase Federico Antún, Cónsul general de la República Dominicana en Nueva York, 16 de abril 1971. Archivo General de la Nación. Fondo de Presidencia, 10491-23).

(Continuaremos….)