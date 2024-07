La palabra es una metáfora del hombre, energía sonora que le testimonia en cuanto recrea, desde su perspectiva en el Universo, su percepción de la realidad y el sentido primero y último de la existencia.

Cuando alguien, por activación de los sentidos interiores o por una gracia, accede a planos de la realidad no perceptibles para el común, se sitúa en un punto de la conciencia desde donde asiste a experiencias trascendentes, naturales a los niveles vibratorios donde las cosas se aman. Esto último, fruto de la dinámica evolutiva en la espiral del proceso espiritual. Estas experiencias son intuidas o experimentadas por poetas y místicos.

La experiencia intuitiva nos aboca a vivencias que nos revelan una verdad, la que, como en el Cratilo, las cosas se revelan en su esencia; la mística nos empalma con esa verdad que son las cosas en su estado esencial.

Son muchos los que testimonian experimentar experiencias trascendentes orientados por la intuición. Se trata de irrumpir en un plano de la conciencia como expresión de la Conciencia Cósmica, donde todo está aconteciendo en un permanente presente, en cuanto, allí todo está configurado en la memoria de la matriz dorada de la Conciencia Cósmica, en el akasha o prana, dimensión de la energía pura, donde el pasado el presente y el futuro acontecen en un continuum espacio-tiempo. Esto permite al poeta intuitivo recrear su experiencia como una verdad de vida. De modo que las cosas son testimonio en su esencia al ser enunciadas.

En el caso de la experiencia mística, no es solo un avistamiento de la verdad como esencia de las cosas, sino que a ella nos abrazamos y vibramos al unisonó con todo lo viviente en su estado energético. Toda experiencia mística transforma. Ese es el indicativo de una autentica experiencia mística.

Cuando de la poesía mística se trata, podemos considerarla de dos tipos: aquella en la que al regresar a este lado, a esta ribera de la conciencia, pretende recrear la experiencia como vivencia transcendente, desde fuera de la experiencia, lo que en la mayoría de este tipo de ejercicio con frecuencia las palabras ensombrecen o hacen un ruido atroz que en neblina la vivencia que ha quedado del otro lado.

Todo místico es poeta, sonoro o silente, pero poeta, en cuanto su sensibilidad le vincula y le permita ser Uno con las cosas.

Sin embargo, unos pocos poetas logran crear un registro léxico-semántico que se traduce en un código de categorías arquetípicas que permite que el resplandor nos aposente en una reflexión de circular sensibilidad, que nos arrebata hacia el interior de la vivencia que la experiencia funda como una verdad esencial; pero esto no siempre hace del poeta un místico.

El poeta místico es aquel que en mansedumbre asciende por la gracia de la piedad, y vibrando en ardoroso amor con todo lo viviente, se abraza a la Unidad de la Conciencia Cósmica y se abandona en ella como parte de la energía pura, en esa dimensión donde todo pierde el nombre y es Uno.

El verdadero poeta místico, no sale de la experiencia, por lo que en él es vivencia, significando esto que queda del otro lado y establecido en la más excelsa espiral de la conciencia canta su verdad de la que ya no es parte, sino Todo, porque en la Conciencia Cósmica, como en el místico poeta no se es una parte de la fuente, sino, la fuente en su plenitud, sin pretérito, porque ella es siempre presente en su ser, de modo que el místico regresa en conciencia para ser la fuente en su totalidad.

Errados juicios suelen confundir la poesía religiosa con la mística; igual, el poeta que ha plasmado un poema místico no significa que sea místico. Pero los hay. Y digo bien, porque todo místico es poeta, sonoro o silente, pero poeta, en cuanto su sensibilidad le vincula y le permita ser Uno con las cosas.

Enunciaré un nombre, y con ello estaré presentando ante ustedes, como en una litografía, a un místico en tránsito hacia la iluminación, en la certeza de su esencia: Tulio Cordero… el mayor poeta místico con quien la Divinidad me ha permitido compartir mis energías, y abrevar en su inagotable manantial de humildad y alumbrarme, en las oscuras regiones de mi cotidianidad, en la liviandad de su luz… Tulio Cordero no es un poeta que plasma poemas místicos, él es un místico que canta, casi sin palabras, su visión circular de la realidad es la vivencia que en su conciencia es la realidad real, lo que más allá del tránsito de la forma es inmutable.

En Tulio Cordero no solo tiene el Movimiento Interiorista a uno de sus mayores exponentes del ideario estético que formula dicho movimiento, sino, que su calidad se notó la luz que su calidad lo establece como una voz poética a la altura de los grandes maestros de la poesía dominicana.

Podríamos decir que Tulio Cordero no hace poesía, sino, que nos ilumina con el testimonio de sus vivencias, porque estas en él son la realidad, lo cotidiano y natural. Su sensibilidad lo mantiene en su centro, donde es con el ser de todas las cosas; por lo que postulo que en él no se dan ya las experiencias, porque él está instalado, establecido en la vivencia, de modo que lo que para otros es experiencia, en él, ya enunciamos, es la realidad real, lo natural, ya sin asombro ni necesidad de análisis, en cuanto a las cosas en su naturaleza esencial con él en entrañable vínculo, de amorosa unidad, como dice Plotino, cuando nos habla del Uno.

La sensibilidad de Tulio Cordero es singular, se ahonda y se estable en lo que en las cosas es sin reposo, para que la esencia diga su voz:

El mar es enorme. / El caracol pequeño. / Más / en el laberinto del caracol / está / toda la sinfonía del mar inmenso. / Yo que te contemplo, / soy solo el caracol / de tu misterio.

En efecto, no les hablo de un poeta que asiste a una experiencia mística; se trata de un místico que en la certeza de ser en todas las cosas está siempre despierto dentro y levanta el candil para señalarnos el camino. En Te escribo, se expone de manifiesto esta parte:

Unas letras temblorosas, / solo para decirte / que no he dormido estas noches. / Y no he de pensar en ti, / sino de tenerte dentro. / (Es lo que no se lleva lo que se piensa). / Y estas estaciones divagan / sin poder robárteme. / Es que te llevo dentro / como el pueblo su dolor y su esperanza. / Yo soy pueblo y tú… / ¡ay, / paloma mía / no duermo!

Esto digo: estamos ante un místico transitando hacia su centro, hacia ese plano de la conciencia donde no hay dualidad, solo la belleza de la verdad amándose en la certeza de ser sola. Como lo testimonia en Ficción:

La penumbra es / solo una cara de la luz / que juega con nosotros / a las escondidas. / ¡Todo es luz!

Como en el misticismo hindú, Tulio Cordero acontece hacia La Unicidad, allí donde todas las cosas son paisajes disímiles en la forma, pero una sola realidad trascendente en su esencia. De esto da cuenta en el poema Claridades traviesas:

Toda la noche / anduve rastreando tu mirada. / Arrimé el oído / al suelo desnudo / y te escuché: / el día creciendo / entre fuego y sombra, / entre piedra y piedra / de ocres caminos / y flor de caña al viento. / Te escuché: / cielo claro y nube mansa, / arroyuelo travieso, / fuego y hervor de cascadas. / Te escuché: / ardorosa savia, / ligero viento sonoro, / juego de verdes en las ramas. / Y en la noche, / ¿Dónde esconderme? / ¿Bajo tu omnímoda luna de plata? / Me hiciste / me nombraste / sin decirme tu nombre. / Por eso / aún desando las noches / rastreando tu mirada.

Sin dudas, hay en este canto una visión taoísta, en la que las cosas son una en ardoroso amor. Y esto como verdad única se abraza a la piedad de San Francisco de Asís, quien en todo lo viviente veía una única e inmutable realidad trascendente, ideal acorazonado del verdadero cristianismo, el cual, sabemos, encarna Tulio Cordero. Dice:

En esencia, / todas las fuentes / son la misma Fuente / Todos los besos son / el mismo beso. / Y todas las búsquedas / nacen / de la misma sed.

El poeta que celebramos, orilla la iluminación, entra en sintonía con todo y testimonia su amor cósmico, esa sensibilidad que se hace latido aun en las hojas secas, ese otro pozo que es el bosque. Cuando dice:

Una hoja / duerme / sobre su propia sombra. / sin más ropaje / que su desnudez. / Tirita.

En la totalidad del Uno, del Absoluto, ya no es él, ni teme ni duda. Se abandona, se suelta y se entrega para ser él, el que es dentro, con el único anhelo de volver en plenitud a la fuente primera donde no poseemos las cosas, sino que somos en ellas. Esto dice:

He mudado todas las pieles / en esta única estación / de mi existencia. / Ya no tengo miedo / de perder. / Las cosas que / he amado: / ¡ya no son mías!

Tulio Cordero da pleno cumplimiento al ideario estético postulado por el Movimiento Interiorista, este último, creado y presidido por que Dr. Bruno Rosario Candelier es la mayor y activa fuerza literaria del país, la cual establece mediante sus producciones la naturaleza trascendente del hombre en un esencia y su vínculo entrañable con el ser de todas las cosas.