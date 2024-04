Los poetas de la vanguardia se destacan por su espíritu de ruptura con las formas y convenciones tradicionales en la literatura. Todos ellos, marcaron un antes y un después en la historia de la poesía. Oliverio Girondo, es uno de los más celebres poetas de este movimiento. Su obra lo convirtió en una de las figuras centrales de la renovación literaria de los años veinte y treinta.

Los poemas de Girondo abarcan una gran variedad de temas, aunque cabe resaltar que poseía una fuerte inclinación hacia el amor y la sensualidad.

“No se me importa un pito que las mujeres…” es uno de sus más destacados escritos. En este, expresa su indiferencia hacia los atributos físicos de las mujeres señalando que lo único relevante para él es que sepan volar. El poema también funciona como crítica los estándares convencionales femeninos, resaltando la conexión emocional como lo que realmente importa.

No se me importa un pito que las mujeres tengan los senos como magnolias o como pasas de higo; un cutis de durazno o de papel de lija. Le doy una importancia igual a cero, al hecho de que amanezcan con un aliento afrodisíaco /o con un aliento insecticida. Soy perfectamente capaz de soportarles una nariz que sacaría el primer premio en una exposición de zanahorias; ¡pero eso sí! -y en esto soy irreductible- no les perdono, bajo ningún pretexto, que no sepan volar. Si no saben volar ¡pierden el tiempo las que pretendan seducirme! Ésta fue -y no otra- la razón de que me enamorase, tan locamente, de María Luisa. ¿Qué me importaban sus labios por entregas y sus encelos sulfurosos? ¿Qué me importaban sus extremidades de palmípedo y sus miradas de pronóstico reservado? ¡María Luisa era una verdadera pluma! Desde el amanecer volaba del dormitorio a la cocina, volaba del comedor a la despensa. Volando me preparaba el baño, la camisa. Volando realizaba sus compras, sus quehaceres… ¡Con qué impaciencia yo esperaba que volviese, volando, de algún paseo por los alrededores! Allí lejos, perdido entre las nubes, un puntito rosado. "¡María Luisa! ¡María Luisa!"… y a los pocos segundos, ya me abrazaba con sus piernas de pluma, para llevarme, volando, a cualquier parte. Durante kilómetros de silencio planeábamos una caricia que nos aproximaba al paraíso; durante horas enteras nos anidábamos en una nube, como dos ángeles, y de repente, en tirabuzón, en hoja muerta, el aterrizaje forzoso de un espasmo. ¡Qué delicia la de tener una mujer tan ligera…, aunque nos haga ver, de vez en cuando, las estrellas! ¡Que voluptuosidad la de pasarse los días entre las nubes… la de pasarse las noches de un solo vuelo! Después de conocer una mujer etérea, ¿puede brindarnos alguna clase de atractivos una mujer terrestre? ¿Verdad que no hay diferencia sustancial entre vivir con una vaca o con una mujer que tenga las nalgas a setenta y ocho centímetros del suelo? Yo, por lo menos, soy incapaz de comprender la seducción de una mujer pedestre, y por más empeño que ponga en concebirlo, no me es posible ni tan siquiera imaginar que pueda hacerse el amor más que volando.

“Que los ruidos te perforen los dientes…” Describe una serie de situaciones miserables y grotescas que se desean para el destinatario. Odio, resentimiento y amargura son solo algunos de los sentimientos que transmite este poema. Los versos escritos aquí, desean que el destinatario sufra tanto física como emocionalmente.

Que los ruidos te perforen los dientes, / como una lima de dentista, / y la memoria se te llene de herrumbre, / de olores descompuestos y de palabras rotas. / Que te crezca, en cada uno de los poros, / una pata de araña; / que sólo puedas alimentarte de barajas usadas / y que el sueño te reduzca, como una aplanadora, / al espesor de tu retrato. / Que, al salir a la calle, / hasta los faroles te corran a patadas; / que un fanatismo irresistible te obligue a prosternarte / ante los tachos de basura / y que todos los habitantes de la ciudad / te confundan con un madero. / Que cuando quieras decir: "Mi amor", / digas: "Pescado frito"; / que tus manos intenten estrangularte a cada rato, / y que, en vez de tirar el cigarrillo, / seas tú el que te arrojes en las salivaderas. / Que tu mujer te engañe hasta con los buzones; / que, al acostarse junto a ti, / se metamorfosee en sanguijuela, / y que después de parir un cuervo, / alumbre una llave inglesa. / Que tu familia se divierta en deformarte el esqueleto, / para que los espejos, al mirarte, / se suiciden de repugnancia; / que tu único entretenimiento consista en instalarte / en la sala de espera de los dentistas, / disfrazado de cocodrilo, / y que te enamores, tan locamente, / de una caja de hierro, / que no puedas dejar, ni por un solo instante, / de lamerle la cerradura.

El “Poema 12” se vale de principalmente de verbos para describir todo lo que sucede en una relación, desde los momentos más íntimos y apasionados hasta los conflictos más desagradables. Claro está, hace muchísimo más énfasis en la parte íntima y sensual.

Se miran, se presienten, se desean, / se acarician, se besan, se desnudan, / se respiran, se acuestan, se olfatean, / se penetran, se chupan, se demudan, / se adormecen, se despiertan, se iluminan, / se codician, se palpan, se fascinan, / se mastican, se gustan, se babean, / se confunden, se acoplan, se disgregan, / se aletargan, fallecen, se reintegran, / se distienden, se enarcan, se menean, / se retuercen, se estiran, se caldean, / se estrangulan, se aprietan se estremecen, / se tantean, se juntan, desfallecen, / se repelen, se enervan, se apetecen, / se acometen, se enlazan, se entrechocan, / se agazapan, se apresan, se dislocan, / se perforan, se incrustan, se acribillan, / se remachan, se injertan, se atornillan, / se desmayan, reviven, resplandecen, / se contemplan, se inflaman, se enloquecen, / se derriten, se sueldan, se calcinan, / se desgarran, se muerden, se asesinan, / resucitan, se buscan, se refriegan, / se rehuyen, se evaden, y se entregan.

Estos solo han sido tres de los poemas escritos por un vanguardista que revolucionó la estética de su país. Transmitiendo la esencia de la invención poética mediante su manejo del lenguaje.