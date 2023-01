"La paca de los libros", encuentro libre de lectores, escritores y editores

Luis Reynaldo Pérez y Alexéi Tellerías.

Luis Reynaldo Perezy Alexéi Tellerías, poetas, narradores, editores y gestores culturales organizaron junto a otros escritores la actividad La paca de los libros, que se celebró el domingo 15 en el Centro Cultural Banreservas, con el apoyo del director de esa entidad, Mijaíl Peralta.

En una conversación en el programa A PARTIR DE AHORA, de ACENTO TV, explicaron que pensaron en hacer este tipo de encuentro entre lectores, editores y lectores en el momento en que se celebraba la más reciente Feria Internacional del Libro de Santo Domingo (FIL 2022), del 23 de abril al 2 de mayo.

Detallaron que la idea original era buscar un grupo de patrocinadores y cobrar a los autores y editores. Originalmente pensaron en un espacio abierto, al aire libro, pero en conversación con Mijaíl Peralta, director del Centro Cultural Banreservas, de inmediato se mostró dispuesto a colaborar, y ofreció los salones de esa entidad para montar la actividad literaria.

Ambos autores coincidieron en que en la República Dominicana hay poetas, narradores y otros autores que están produciendo, y si bien no se cuenta con un gran número de tiendas de libros tradicionales, sí hay modalidades de promoción del libro y de acercamiento con los lectores.

Luis Reynaldo Pérez.

"Asumimos ciertas posturas egocéntrica y elitista, de que yo estoy aquí, vengan a buscarme. Y no, eres tú que debes buscar al público lector", dijo Luis Reynaldo Pérez, respecto a las quejas de quienes dicen que la gente no lee y que no compra libros.

Alexéi Tellerías dijo que cuando un grupo de jóvenes autores se propuso crear proyectos propios de promoción de su producción literaria, algunos no pensaron que lo lograrían.

"Hay un público que no sabe que necesita de la lectura, de la literatura, de la poesía en su vida. Y le vamos a caer atrás para que diga: Sí, esto es lo que yo necesito", expresó Tellerías.

Alexéi Tellerías.

Ambos autores coincidieron en que se hacen cosas interesantes alrededor de la literatura y la publicación de libros, no solo en el Distrito Nacional, sino en Santiago, San Francisco de Macorís, ciudad que cuenta con los encuentros de narradores. También en Baní, Azua, Puerto Plata, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, La Romana, entre otras ciudades.

Consideraron que es necesario contar con iniciativas para animar, reforzar y comunicar los esfuerzos aislados que en diversos lugares del país hacen poetas, narradores, gestores culturales y editores.

"Falta voluntad política, más allá de recursos. Y falta del lado de nosotros que se entienda que no todo puede hacerlo el Estado. Y que cuando uno se dispone y tiene la voluntad, las cosas se logran", dijo Luis Reynaldo Pérez,

"Hay un tema complicado. Cultura, como ministerio es el más complicado: Tiene muchos problemas, poco presupuesto y, yo agrego, muchos egos... hay tantos egos que no se puede consensuar", argumentó Tellerías.

Luis Reynaldo Perez y Alexéi Tellerías también hablaron sobre:

Su producción literaria.

Sus proyectos de actuales y futuros.

Poesía-

Minificción.

El éxito de la iniciativa SDQLee, de Víctor Abreu.

