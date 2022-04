La noche de Aída Cartagena

Aída Cartagena Portalatín.

La noche del pasado jueves un pequeño grupo de lectores conocimos un poco más de la vida y la obra de la legendaria escritora dominicana Aída Cartagena Portalatín.

Gabriela Read

Esa noche, el entusiasmo, las preguntas y las confusiones se hicieron presentes en “El Canon Inconcluso” de Gabriela Read en el Centro Cultural de España. Más adelante les cuento más detalles sobre la iniciativa.

Aída Cartagena P., "el monstruo que menstrua", cómo la llamaron escritores de su tiempo. Un calificativo que, en estos tiempos de la corrección política, similares al #MeToo, sería todo un escándalo, una demanda judicial, casi el garrote vil .

Esa “noche de anoche” del Canon Inconcluso le tocó al escritor Reynaldo Andújar aclarar nuestras confusiones de “lectores hembras” ante las embestidas, juegos y laberintos de una obra tan compleja como Escalera Para Electra de la autora mocana.

Reynaldo Andújar

Casi dos horas de pura experiencia intelectual sobre una autora y una obra que pocos conocen y que muchos desearían leer a piernas abiertas como se leen los cuentos del Gabo. Pero no, Aida es Aida y para leerla hay que saber a lo que uno se enfrenta. “Mujer de armas a tomar”, como la define Andújar. Ya la Cartagena Portalatín mostraba banderas de reivindicación mucho antes de que las demandas por la calidad de los derechos de las minorías sean la manera de pensar y vivir en este Siglo XXI.

La oficialidad literaria de entonces no la digería. No la tragaba. Creo que ahora la aguanta un poco más. No le queda de otra. Aida, según Reynaldo, ya hablaba para esa época de bisexualidad, derechos de la mujer, las periferias ....

Aída Cartagena Portalatín.

Confieso que en estas letras no m meto en las honduras de la tragedia de Eurípides y la versión mocana de Aída y sus personajes de Electra -Don Plácido, Helene, Swain- eso le toca a los greñuses.

Lo mío es reseñar la importancia del espacio de conocimiento, intercambios y de gran estímulo a la lectura que auspicia la colega, escritora y gestora cultural, Gabriela Read.

Se realiza a partir de las siete de la noche, el último jueves de cada mes, auspiciado por el Centro Cultural de España a través del ánimo y la buena disposición de Gabriela.

Gabriela le llama “El Canon Inconcluso”. “Partimos de la premisa de que el canon de la literatura está en permanente construcción. A veces es una construcción medalaganaria. La idea es crear nuevas lectorías y promover la lectura de autores y autoras que muchas veces no son suficientemente reconocidos o son reconocidos y no son suficientemente divulgados o leídos”.

Read menciona el caso de Aida Cartagena Portalatín a quien reconocemos su estatura como poeta, escritora y ensayista, pero no ha sido comprendida o cabalmente leída.

“El Canon Inconcluso” elige autores y especialistas que conozcan a fondo la obra y un poco la vida del autor a conocer, así lo dice Gabriela.

El próximo espacio estará dedicado a Hilma Contreras, prestigiosa figura de la intelectualidad femenina dominicana del Siglo XX. Autora de El ojo de Dios: Cuentos de la clandestinidad (1962)yLa tierra está bramando (1986),entre otras obras destacadas.

Recuerden... el último jueves de cada mes en los salones del Centro Cultura de España, Zona Colonial, Santo Domingo. Acompañemos a Gabriela Read. Vale la pena