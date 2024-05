Your browser doesn’t support HTML5 audio

19/05/2024 · 12:15 AM

En la República Dominicana la museografía se ha convertido en un campo vibrante y dinámico, reflejando la riqueza cultural y la diversidad histórica que caracterizan al país. Desde sus inicios hasta las expresiones contemporáneas, esta disciplina ha jugado un papel fundamental en la preservación del patrimonio cultural y en la narración de las complejas historias que conforman la identidad dominicana.

¿Qué es la museografía?

La museografía es un arte multidisciplinario que combina elementos de diseño, historia, educación y narrativa para crear experiencias significativas en entornos museísticos. Más allá de la simple disposición de objetos, la museografía implica la planificación cuidadosa de la disposición espacial, la selección y presentación de artefactos, el diseño gráfico y la redacción de textos interpretativos. Es la herramienta mediante la cual los museos dan vida a sus colecciones y conectan con el público, ofreciendo una ventana al pasado y una reflexión sobre el presente.

Según la Asociación Española de Profesionales de la Museología (ASEM), la museografía se define como "el conjunto de técnicas y métodos aplicados a la organización y presentación de los contenidos de los museos".

Por otro lado, el Consejo Internacional de Museos (ICOM) ofrece una definición más amplia, describiendo la museografía como "el estudio de los principios y prácticas relacionados con la organización y gestión de museos y la planificación, diseño y producción de exposiciones".

Historia de la museografía dominicana

Si bien el primer museo oficial en la República Dominicana fue el Museo de Artesanías de COINDARTE (Cooperativa de Industrias Artesanales) fundado por Emil Boyre de Moya en 1955, pionero de la arqueología en el país y director del Instituto Dominicano de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Posteriormente se sumaron el Museo Alcázar de Colón en 1957 y el Museo Prehispánico García Arévalo en 1973. Luego de estos, se destacó la transformación de los Palacios Reales en el Museo de las Casas Reales en 1973, construcción que data de 1511 como sede gubernamental.

Dentro de la segunda mitad del siglo XX, la museografía dominicana comenzó a consolidarse con la creación de nuevas instituciones, como los museos de Historia y Geografía, del Hombre Dominicano y de Historia Natural.

Además de pioneros como Boyre y García, un grupo de museógrafos dominicanos realizaron estudios formales de museografía en la Escuela Nacional de Museografía de México en 1990, entre ellos Nelson Ceballos, Ingrid González, Bethania Reyes y Orlando Minicuchi. En la actualidad, destacadas figuras continúan marcando el rumbo de la museografía dominicana, como son:

Carlos Andújar, Director General de Museos, el cual enfatiza la importancia de la museografía como un medio para dar vida a las colecciones y hacerlas accesibles al público. En palabras de Andújar, "La museografía es el alma de un museo. Es la forma en que damos vida a las colecciones y las hacemos accesibles al público".

Luisa de Peña: Reconocida por su dedicación a la preservación de la memoria histórica y la lucha por los derechos humanos, fundó el Museo de la Resistencia Dominicana.

Federico Fondeur: Director del Museo de Arte Moderno (MAM), que ha jugado un papel crucial en la promoción del arte contemporáneo dominicano y caribeño. Su labor incluye la coordinación de eventos como la Bienal Nacional de Artes Visuales y el apoyo a artistas locales como galerista.

Eugenio Pérez Montás: Figura clave en la reconstrucción y restauración del patrimonio arquitectónico dominicano, defensor de la conservación de monumentos nacionales.

Arlene Álvarez: Ex directora del Museo Arqueológico Regional de Altos de Chavón. Es maestra destacada en la formación de especialistas en museos.

La museografía dominicana se encuentra en un momento de gran dinamismo y crecimiento. Existe una Red Nacional de Museos que aglutina a los museos estatales, además museos privados y pertenecientes a centros culturales o fundaciones.

Además, el surgimiento del Magíster en Estudios de Museos, una iniciativa conjunta de la Universidad Pedro Henríquez Ureña, el ICOM República Dominicana y el Ministerio de Cultura, ha representado un hito significativo en la profesionalización del campo museográfico. Este programa, que concluyó en 2023, ha graduado a una nueva generación de expertos en museos, cuyas contribuciones están moldeando el futuro de la museografía y museología en el país.

Entre los egresados destacados de este magíster se encuentran nombres prominentes que están dejando una huella significativa en el panorama museográfico dominicano. Luis Tejada, actual Museógrafo de la Dirección General de Museos, Soraya Pérez, quien actualmente ocupa la presidencia del ICOM en República Dominicana, Laura Pérez, como directora adjunta del Museo de la Resistencia Dominicana, Renania Reina, en su papel en las comunicaciones del Museo Nacional de Historia, Águeda Demorizi, en el Alcázar de Colón y Monika Vega, como museóloga y museógrafa.

A medida que avanzamos hacia el futuro, es fundamental continuar apoyando y promoviendo el papel vital que desempeñan los museos en la preservación de la identidad cultural y la promoción del entendimiento mutuo en la sociedad dominicana. La contribución de diversos profesionales con experiencia y una visión única ha enriquecido el panorama museográfico dominicano, demostrando el potencial transformador en la sociedad contemporánea.

Un ejemplo personal

Con la experiencia de trabajar como museógrafo de la XXX Bienal de Artes Visuales, puedo afirmar que la creatividad y la innovación son claves en este campo. En la Bienal, se optó por un enfoque más audaz y experimental, alejándose de las convenciones tradicionales para crear una exhibición que desafiara las expectativas y estimulara la reflexión.

Un camino hacia la adaptabilidad y la renovación. La museografía dominicana se encuentra en un viaje hacia un futuro lleno de posibilidades. Al adoptar una mentalidad de flexibilidad y creatividad, se está abandonando gradualmente las convenciones tradicionales en favor de un enfoque más creativo, incorporando colores focales, texturas y disposiciones innovadoras para crear experiencias visuales más impactantes y envolventes, este enfoque más flexible no solo ofrece una experiencia más emocionante para los visitantes, sino que también permite una mayor expresión artística y una conexión más profunda con el contenido presentado.

Al romper con las convenciones establecidas, los museos pueden adaptarse mejor a las necesidades y preferencias cambiantes del público, manteniendo su relevancia en un mundo en constante evolución. Los museos dominicanos pueden seguir conectando con las personas, preservando su patrimonio cultural, inspirando y educando a las generaciones presentes y futuras.

Más allá de las paredes

La museografía en la República Dominicana abarca mucho más que la simple exhibición de objetos en espacios físicos. Esta disciplina desempeña un papel crucial en la educación y la sensibilización del público sobre temas históricos y sociales. A través de exposiciones interactivas, programas educativos y actividades comunitarias, los museos pueden fomentar el diálogo y la reflexión crítica sobre cuestiones como la identidad cultural, la justicia social y la sostenibilidad ambiental.

Es importante destacar que la museografía no solo tiene un impacto en la preservación del patrimonio cultural, sino que también es fundamental en la educación y la sensibilización del público sobre temas históricos y sociales. Además, el ICOM promueve una museografía inclusiva y participativa que involucre a diversas comunidades y perspectivas en la creación y presentación de exposiciones. Esta visión subraya la importancia de que la museografía en República Dominicana sea sensible a la diversidad cultural y social del país, involucrando a todas las voces y experiencias en la construcción de narrativas museísticas significativas y auténticas. En definitiva, la museografía en República Dominicana no solo es una disciplina académica o una práctica profesional; es un arte que celebra la diversidad y la creatividad, conectando el pasado con el presente y abriendo nuevas perspectivas hacia el futuro.

Mtr. Luis Tejada

Museógrafo, Dirección General de Museos

Republica Dominicana