Goretty Nzeng (1974, Guinea Ecuatorial) Lugar de residencia desde 1988, Madrid, España. Dedicada durante más de veinte años al mundo de la moda, mientras escribía sus diarios. Abre un blog en donde empieza a contar historias cotidianas. El blog es leído por mucha gente y eso la impulsa a escribir su primer libro; Mírate en mi espejo.

Libros:

-Mírate en mi espejo.

-Las aventuras de Gigiaro “La leyenda del gran poder”.

-Te encontré.

Amablemente esta joven autora me permitió realizarle algunas preguntas; sin más nada que agregar aquí les dejo sus interesantes respuestas. Espero que las disfruten.

Gerson Adrián Cordero: Goretty nos gustaría que nos hables un poco de tu infancia.

G.N. Una infancia complicada, mi madre murió de parto dejándonos un hermano que murió a los dos años de nacer. Adquirí el rol de madre a una edad temprana.

G.C. ¿Cómo es la cultura de tu país natal?

G.N. Cuando salí de allí solo tenía catorce años así que poco había aprendido, pero ya entonces, existía la cultura del esfuerzo.

G.C. ¿Por qué razón tu padre decide irse con tus hermanos y contigo a vivir para España?

G.N. Fue algo inesperado: Mi padre que trabajaba en la Embajada de Guinea Ecuatorial en España nos trajo a mí y mis hermanos. De hecho, estaba jugando en el campo de futbol de mi barrio Elá Nguema, y me llamaron para que fuera a casa y en casa, mi tía me dijo que a las 06:00h de la mañana cogeríamos un avión para ir a España. Apenas pude despedirme de mis amigos.

G.C. ¿Cuándo Goretty Nzeng empieza a interesarse por la literatura?

G.N. La literatura ha formado parte de mi vida desde que recuerde. Recuerdo la urgencia que tenía de niña para aprender a leer y poder entender todas esas palabras que estaban escritas. Recuerdo poder entenderlas. Se abrió un mundo ante mis ojos, desde entonces la lectura y yo fuimos uno. Al leer tanto, fue innato en mí querer escribir.

G.C. ¿Cuáles autores te sirvieron de motivación para empezar a escribir?

G.N. Realmente he leído de todo. Todo lo que cayera en mis manos, lo leía. A sí que todos me motivaron.

G.C. ¿Cuál es tu rutina a la hora de dar inicio una nueva obra?

G.N. Primero la idea seguramente lleve rodando por mi cabeza un tiempo. A veces tardo en sentarme y escribirla. En mi mente organizo las posibilidades de la historia. Supongo que me gusta tener mi mente ocupada con las historias. Una vez sentada al ordenador, primero me sale el titulo y empiezo a escribir.

G.C. “Mírate en mi espejo relata la vida de una serie de personajes en busca de la felicidad personal, mediante engaños, infidelidades y miedos. La mayoría son historias reales que le contaron a la autora, mostrando con gracia el pudor del sexo, los tabúes y el placer encontrado en lo prohibido. Historias actuales, urbanas, de la vida cotidiana que nos ayudan a vernos en su espejo.” Esta es la reseña de tu primer libro, Mírate al espejo, ¿podrías hablarnos un poco de cómo surge su creación?

G.N. Desde que tengo uso de razón he escrito diarios. Luego pasé a escribir en un blog. Me sorprendió la cantidad de gente que cada semana esperaba mis relatos, y pensé; puede que les guste un libro mío. Gracias a toda esa gente, tuve el valor de escribir el libro.

G.C. Es conocido que los escritores se afincan a desarrollar un género más que otro, ¿cuál es el género literario que más te llama la atención a la hora de escribir?

G.N. Nunca he tenido la sensación de que tuviera que cerrarme en un género. Mi concepto es crear y para eso no debes cerrarte. Mi segundo libro es infantil.

G.C. ¿Sobre cuáles temas te gusta escribir?

G.N. He escrito sobre el amor, la búsqueda de la persona, sobre los mundos mágicos, en mi cajón tengo un borrador de un libro policiaco…Estoy abierta a lo que mi mente en ese momento desee alimentarse.

G.C. Las aventuras de Gigiaro “La leyenda del gran poder”, es otro de tus libros, ¿qué podemos encontrar en él?

G.N. Es un mundo mágico, en donde lo humano y lo animal conviven y luchan juntos. Es un libro que escribí para mis hijos. El titulo lleva sus nombres Gigi (Guillermo) Aro (Álvaro)

G.C. ¿En la actualidad qué libro estas leyendo?

G.N. Dónde estás, mundo bello de Sally Rooney

G.C. Todo autor a autora lucha por lograr reconocimiento, en vida, o después de ella, ¿cómo le gustaría a Goretty Nzeng ser recordada?

G.N. Como una autora fácil de leer.

G.C. ¿Qué podemos descubrir en tu libro, “Te encontré”?

G.N. Lo duro que se le hace a uno ser escritor, la fama y el amor.

G.C. ¿Estas actualmente trabajando en un nuevo libro?

G.N. Siempre trabajo en un nuevo libro. Es un estilo de vida, porque mi mente nunca deja de crear historias.

G.C. ¿Nos gustaría que les dé un mensaje a todos los jóvenes que están iniciando en este mundo de la literatura?

G.N. Que lean, que escriban y que no desfallezcan.

Un cuento de la entrevistada:

El chico que quiso besarme

Escondido bajo el paraguas marrón. Yo observando su sonrisa desde la distancia.

Anduve hacia él. Me detuve a mitad del camino ¿Qué le iba a contar? ¿Qué excusa poner ante el rechazo de sus labios?

Me volví despacio hacia el punto de partida. ¡Cuánta vergüenza! Y pocas palabras que podrían aplacar el sinsabor de ese momento.

¡Momento cobra!

No le hice la cobra porque no me gustase. Al contrario, en sus ojos podría perderme fácilmente.

Al darse cuenta de que mis andares cada vez eran más lentos, su mirada cambió. La sonrisa que antes aparecía en su rostro se borró. Y en ese instante entré en la cafetería para no mojarme.

Me sentía ridícula. Él enfrente con un paraguas donde resguardarme a su lado, y yo buscando cobijo en la cafetería.

Se quedó perplejo observando mis movimientos. A través del cristal y de las gotas que caían, busqué aquella mirada que me había intimidado. Ya no estaba. Me dio un vuelco el corazón y me pregunté si se habría ido.

¿Por qué me metí en ese bar?

¿Por qué le hice la cobra, cuando lo que deseaba realmente era probar sus labios?

Demasiadas preguntas sin respuestas.

Porque en ese preciso momento la vida de la humanidad cambió.

Su imagen difuminada tras la llovizna y yo escuchando de fondo a la presentadora de televisión "Estado de Alarma".

Me quedé embobada con la pantalla; y por un instante mi cita a ciegas dejó de existir.

Un segundo atrás, mi gran preocupación era Jared y ahora todo se iba a la mierda.

Fui consciente de la situación y salí corriendo a su encuentro. La lluvia empapándome, mi afro cobrando vida propia y su volumen subiendo hacia los cielos.

Sólo pensaba "-Jared, el mundo se acaba y necesito darte ese beso que te negué"

Seguía en el mismo sitio, bajo el paraguas. Me alegró tanto ver que no se había marchado, que me tiré a su cuello.

Se le cayó el paraguas y me abrazó tan fuerte que casi me deja sin aire. Me levantó la barbilla y me beso. Un beso suave, tierno, lleno de emoción. Por mi parte, por el fin del mundo y también porque me gustaba. Quería exprimir todo. Mi miedo, mi alegría, mi tristeza y mi pánico. Todo en uno.

Redes:

@gorety_escritora (I.G)

@gorettynzeng (twitter)

@gorettynzengbuepoyo (Facebook)