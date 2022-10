La IX Feria del Libro de Historia sigue con ofertas y atractivo programa cultural

10:00 AM - 11:00 AM 10:00 AM – 11:00 AM 11:00 AM – 12:00 M 11:00 AM – 12:00 M 12:00 M – 2:00 PM 2:00 PM – 3:00 PM

Cuéntame un cuento y verás cuánto aprendo. Cuento: “Colección azul de ilusiones”, a cargo de Eleanor Grimaldi. Ballet Folclórico UNPHU, dirigido por la profesora Antonia Alcántara. Charla “Mapa literario de la República Dominicana”, a cargo del Departamento de Biblioteca-Hemeroteca. Curso – taller de edición de libros, a cargo del Departamento de Investigación. Reservación 809-362-1111 ext. 243. Proyección de la película en coordinación con la Cinemateca Dominicana. Charla “Camino a la donación”, a cargo del Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante (INCORT).