La galería de Chepe

Chepe.

El artista plástico Rafael Pérez Concepción -Chepe- me recibe con un gran abrazo. Con los brazos bien abiertos y la sonrisa del niño que estrena juguete nuevo, nada más y nada menos que la Galería RPC Art Studio, ubicada en el segundo piso de su casa en la Lea de Castro de Gazcue. Es jueves de noche fresca y so las 7 y 30 de la noche. La sencilla y elegante escalera de granito verde que conduce a RPC me llama la atención. Se nota que estamos en Gazcue.

“Qué bueno verte por aquí”, Gracias, le digo. Después de los saludos me suelta un “me van a matar” y señala la pared. Dos cuadros. Uno de ellos es la bandera dominicana con el centro adornado por el escudo haitiano. El siguiente es la bandera haitiana cuyo centro es el escudo dominicano. “Si , te van a matar”, pensé, pero no se lo dije.

Preferí hablar sobre la nueva galería. Sus propósitos... Muy temprana la noche para más líos. Con la guerra de Rusia y Ucrania es suficiente.

“RPC Art Studio es una propuesta de arte contemporáneo con pretensiones de incubadora de proyectos alternativos. Tenemos la idea de conjugar diferentes técnicas y ofrecer las diversas características creativas y prácticas contemporáneas en un espacio casual e íntimo”, expresó eufórico en sus gesticulaciones y en su discurso, el anfitrión. No para de moverse y creo que en cualquier momento mi celular se va a caer. Tranki, Chepe.

“Intentaremos reproducir la euforia de las exposiciones colectivas de los años 80 y 90” comentó el artista.

Quien suscribe- o sea yo, José Arias-recuerda esos años cuando casi cada noche se inauguraba una expo de diversos artistas del patio. Nouveau y Bastidas se convirtieron en los espacios culturales más famosos de la época junto a Casa de Teatro.

Hasta el finado Wilson (cuyo apellido no recuerdo ahora) llegó a realizar ¡una exposición de brochures de todas las exposiciones de la Zona! ¡Y la gente asistió!

Hay que recordar a los “paracaidistas”. Una fila de hombres y mujeres frente al estante de modelos despampanantes esperando beber gratis a nombre de Brugal, Barceló y la desaparecida Siboney

Volvamos al presente. Leamos lo que dice Chepe “En esos años los artistas ofrecían proyectos colectivos que en la actualidad ya no existen o existen muy pocos. Queremos reciclar esa tradición. Que una galería no sea un edificio lujoso e impersonal. Todo lo contrario, un lugar para el arte y para la gente. Pronto tendremos un espacio para disfrutar no solo de arte de calidad sino también de buena gastronomía criolla e internacional”.

También se contempla ofrecer talleres de formación artística para jóvenes y adultos y hasta clases de yoga, tertulias sobre temas de interés o simplemente tomar una copa de vino con Chepe como anfitrión y tertuliante.

RPC Art Studio abrió este jueves 24 con la colectiva “Generaciones: Arte Contemporáneo Dominicano”. Una oferta de la plástica dominicana de un grupo de artistas con diferentes sintonías en sus vidas y en sus obras: Inés Tolentino, José Pión, Yolanda Naranjo Yuri Leonardo, José Morbán, Julianny Ariza, Elvin Díaz y, por supuesto, Rafael Pérez Concepción. La muestra estará abierta en todo el mes de abril