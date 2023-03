La familia y el maestro: ¿Creadores o destructores de la motivación estudiantil?

Escuela.

Es innegable que la familia y los maestros influyen en la motivación para el aprendizaje de los estudiantes. En el desarrollo de la enseñanza-aprendizaje, la motivación tiene un papel crucial para la movilización del alumnado, y es que esta contribuye a que las metas u objetivos puedan efectuarse de manera adecuada.

Un estudiante realiza una tarea correctamente si cuenta con una motivación activa, es por ello que los miembros de su familia y sus docentes tienen un impacto positivo o negativo en la misma.

Los maestros son modelos para el estudiantado, si éste muestra pasión por impartir una clase el alumno se le facilitará la adquisición de los conocimientos, opuesto a esto, si no tiene la motivación para efectuar el proceso de enseñanza aprendizaje el niño se verá influenciado, llegando a ralentizar sus estudios. Hay que destacar que, el maestro puede realizar una actividad para potencializar la motivación, pero no todos sus estudiantes responderán de la misma manera, debido a que cada alumno tiene una fuente de interés diferente. Para que la formación se lleve a cabo de forma idónea el profesor debe de tratar de auxiliarse de las preferencias de los estudiantes para que tanto su participación como su formación sea significativa.

Antes de los maestros, los niños tienen un modelo en casa y son sus padres los cuales tienen cierta responsabilidad en la motivación de sus hijos. Unos progenitores que muestren una actitud a favor del aprendizaje y de la educación, además de que alienten a sus hijos a que se nutra de conocimientos no va a obtener los mismos resultados que unos padres que no tengan interés en si su hijo cumpla con los deberes de la escuela o tan siquiera si asiste o no.

En conclusión, tanto los maestros como los padres repercuten en la motivación de los estudiantes, siendo ésta primordial para el proceso de enseñanza aprendizaje y para el provecho significativo de los conocimientos, es por ello que los tutores y docentes deben de trabajar de la mano para mantener una actitud optimista, deseos de aprender y sobre todo que la influencia de ambos sea de manera positiva hacia los estudiantes.

La autora de este artículo es estudiante de la carrera de Educación orientada a la enseñanza de la Lengua y la Literatura en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra.