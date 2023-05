La dominicana Nathalie Peña-Comas actuará en Baile de la Ópera de Viena Nueva York

La soprano dominicana Nathalie Peña-Comas.

A las 9:00 de la noche, de este viernes 12 de mayo, la soprano dominicana Nathalie Peña-Comas actuará en la edición número 67 del Baile de la Ópera de Viena en el Hotel Plaza, en la ciudad de Nueva York.

En esta gala a beneficio del programa de musicoterapia del hospital Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York, la artista lírica volverá a demostrar las dotes que le caracterizan y que la han llevado a tener reconocimiento dentro y fuera de República Dominicana.

Dicho concierto organizado por el patronato honorífico de su excelencia, el presidente de la República Federal de Austria, Alexander Van der Bellen cuenta con el auspicio de la Cámara de Comercio de Austria.

“Poder exhibir mi talento en este evento tan especial que celebra una larga tradición cultural vienesa en New York, es una gran oportunidad. Además de tener el privilegio de compartir escena con estrellas de la lírica mundial actual y junto a ellos poner nuestras voces al servicio de una noble causa”, expresó Nathalie Peña-Comas..

Además de Peña-Comas, los invitados de honor para este recital de estrellas inspirada en 'Carmen' música de orquesta del Baile de la Ópera de Viena son Stephen Costello, tenor (Estados Unidos, estrella de la ópera Metropolitana de New York) Joyce El-Khoury, soprano (Líbano-canadiense, estrella de la ópera Metropolitana de New York); y Johanna Will, soprano (Alemania), quienes serán dirigidos por el maestro Vinicius Kattah, director de la Orquesta del Baile de la Ópera de Viena.

Reconocimientos

Se recuerda que en octubre de 2022, Nathalie Peña-Comas ganó el primer lugar del concurso internacional de ópera “Ebe Stignani” en Imola, Italia, en el que compitieron renombrados intérpretes del canto lírico.

Además de este importante premio, la cantante lírica ha estado nominada a los Grammy Latino y Ha sido reconocida con cinco premios como Cantante clásica del año, en Premios Soberano (2014, 2015, 2016, 2018, 2019 y 2020); y en la categoría “Mejor Concierto Clásico”, en 2015.

Mensaje gobernador y alcalde de Viena

El gobernador y alcalde de Viena, honorable Michael Ludwig, envió este mensaje con motivo del 67º Baile de la Ópera de Viena.

Viena, la capital mundial de la música, les invita a disfrutar de su espíritu único en una velada verdaderamente memorable en mayo de 2023. Solo durante la época del clasicismo vienés, la ciudad inspiró a compositores excepcionales como Haydn, Mozart y Beethoven y su música de renombre mundial. La capital austriaca se ha vuelto igualmente famosa como capital internacional del baile y la tradición de los bailes vieneses.

Afirma que “Pronto, nuestros invitados en Nueva York volverán a escuchar ‘Alles Walzer!’ - la señal tradicional para que la multitud se dirija a la pista de baile en el Baile de la Ópera anual en Viena. Con los legendarios bailes vieneses en otros países, la Ciudad de Viena comparte su espíritu de amistad y facilidad con todo el mundo”.

“El Baile de la Ópera de Viena en Nueva York cuenta entre los más glamorosos de su tipo. Es un símbolo de alegría, paz y comprensión internacional”, indica en su mensaje en el que expresa sus mejores deseos a los organizadores del este baile que es un símbolo de alegría, paz y compresión internacional