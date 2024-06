Your browser doesn’t support HTML5 audio

España encabezaba con su propia diversidad, la gama de grupos que vinieron en los primeros viajes y posteriormente a América y a la isla de Santo Domingo: Castilla, Andalucía, Extremadura, además de gallegos, catalanes, y de otros reinos de la compleja territorialidad española de la época, a la que se sumaron genoveses, portugueses, canarios y de otras nacionalidades europeas, que nos visitaron.

Aparentemente al inicio del proyecto Colombino, esta diversidad no trajo consigo conflictos, pero con el tiempo se convertiría en uno de los principales temas de agravamiento de las relaciones inter étnicas en tierras americanas, como vimos sucedió, en la Isabela donde se dispuso por orden de Cristóbal Colón que los señoritos trabajasen la tierra por las dificultades de las fuentes de alimentación que el clima de la zona produjo y esto fue mal visto por aquellos que en sus inicios, se veían como parte de una elite de poder superior y que fuera por orden del Gobernador Colón, tampoco le simpatizaba tanto y tuvieron comentarios, actitudes y acciones de desavenencia con dicha disposición.

Como muchos autores y cronistas comentan, ellos no querían tampoco dejarse gobernar o mandar de un italiano, pues veían a Colón como un extranjero genovés y de segunda categoría. Estos conflictos interétnicos y sociales se dieron por estas razones y por otras de naturaleza social o de rango social y por supuesto, de procedencia, de quienes formaron parte de los primeros dos a tres viajes del Almirante procedentes de España que, venían de regiones distintas y diferenciadas, en el recién ya conformado reino de Castilla, esto con respecto a los demás territorios y sus gentes, y que aún era tema de conflicto en España que trataba de unificar los reinos de Castilla y León para emprender su proyecto colonial hacia nuevas tierras.

Estos temas conflictivos siguieron ya en los nuevos territorios conquistados hacia adentro de la isla de Santo Domingo durante los primeros años de conquista y colonización, y sin olvidar que Cristóbal Colón, no solo era extranjero para ellos, sino plebeyo socialmente, lo cual se sumaría a esos desafectos entre los españoles que llegaron a nuestro suelo en la empresa Colombina y sus demás acompañantes.

Las diferencias regionales, las diferencias lingüísticas, las costumbres y hábitos de vida, además de las distancias y rangos sociales, influyeron en esa diversidad de quienes vinieron a implantar un modelo de dominación desde un reino aún no unificado y cuya complejidad no tardó en hacerse presente en nuestra isla, a tal punto que, los españoles dentro de sus propias diferencias frecuentemente comentaban que no se dejarían gobernar de un italiano genovés.

Los desacuerdos iniciales de Colón con los propios españoles, eran tan graves que condujeron hacia distintas maneras de evidenciarse: desde pequeñas rebeliones, desacuerdos, enfrentamientos, que por momentos, estos conflictos internos desaceleraban el proyecto colonial, a lo que sumamos, las Capitulaciones de Santa Fe que le daban un poder al Almirante convirtiéndolo en Gobernador y único aventajado de la empresa Colombina en suelo americano, solo compartida con la corona española, trayendo, este hecho, más desacuerdos entre ellos; sin contar que Cristóbal Colón con su espíritu navegante y aventurero, dejaba frecuentemente al mando del gobierno a sus hermanos Diego y Bartolomé, que no siempre lo hacían bien.

Asimismo, Bartolomé Colón fue acusado de grandes acciones arbitrarias contra los españoles bajo su mando, por su forma autoritaria de ejercer el poder, incluida la propia rebelión de Francisco Roldán que, tenía entre sus razones, diferencias con Bartolomé por su forma de imponerse, además de su interés en ser beneficiado con el proyecto colombino del que había quedado fuera.

Así de complejas se dieron las relaciones interétnicas entre los europeos y en especial los propios españoles en su empresa conquistadora, teniendo las diferencias culturales y su diversidad, justificaciones para activar un caldo de cultivo en los primeros años de esta iniciativa colonizadora que, culminó con la destitución de Cristóbal Colón, su encarcelamiento y posterior muerte a pocos años de iniciado este gran evento histórico para Europa y el mundo.

