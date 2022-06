La cultura es parte inherente del desarrollo de los municipios

Bernardo Matías.

No se puede hablar de desarrollo municipal, de planificación ni de política municipal si no se incluye la cultura.

Así lo expuso el antropólogo social Bernardo Matías, en su segmento El hombre de los viernes, del programa A PARTIR DE AHORA.

A partir de la propuesta "Pensar la municipalidad viendo el territorio como espacio cultural", Matías explicó que es necesiario pensar la municipalidad tomando el territorio como espacio cultural,

Argumentó que es de alta relevancia integrar en la agenda y el debate político la relación entre cultura, territorio y desarrollo, porque son tres conceptos que nacen de la cotidianidad de las personas, las comunidades o estados.

"Las costumbres, los hábitos, el entorno ecológico y las tradiciones, así como el significado que les damos y las representaciones que de ellas nos hacemos, se desenvuelven en el día a día y van y vienen de generación en generación", explicó.

A su juicio, el espacio habitado no es un dato geográfico o una cosa inerte, es un espacio de relaciones cotidianas del ser humano con la naturaleza, consigo mismo y con los demás, la cual deviene en organicidad, cosmovisión, en relación de poder, en tecnología, espiritualidad.

Resaltó que el territorio es construcción histórico-cultural y se transforma en espacio vital.

"En la noción moderna de territorio hoy no sólo existen humanos que habitan un territorio o un espacio, sino ciudadanos y ciudadanas convertidos (as) en sujetos de derechos. Por tanto, hoy no es posible organizar ni planificar el territorio, mucho menos pensar un modelo de desarrollo municipal (espacio rural y urbano) al margen de la cultura y del ciudadano y ciudadana", precisó.

