La novela.

La agonía de Balaguer es la quinta novela que publica José A. De la Rosa, notable escritor dominicano nacido en San Francisco de Macorís. Se trata de una novela de largo aliento, como todas las suyas publicadas e inéditas, en la que el autor pone de manifiesto sus grandes dotes de narrador.

El libro inicia con un doctor Balaguer hundido en su lecho de moribundo, debatiéndose en su agonía finisecular, en la que hace un balance de todo lo vivido, un largo recorrido por sus pasiones políticas, literarias y amorosas. En este inventario de evocaciones, De la Rosa, en un juego literario novedoso, hace que aquel hombre, enfrentado a los últimos momentos de su vida, se duplique en un yo justificador de todas sus perversidades políticas, de sus desmedidas ambiciones de poder, a las que no son capaces de frenar ni siquiera los más atroces derramamientos de sangre; de igual manera, lo habita y aguijonea un tú acusador, un tú que apenas le da tregua con los señalamientos de todas sus siniestras andanzas por los pasadizos de su dilatado accionar político, durante los tenebrosos años de la era del Jefe, a quien sirvió con sumisión canina, sin mostrar la más mínima oposición contra él y la sangrienta dictadura que éste representaba; así como durante los gobiernos que él mismo encabezó durante los famosos Doce Años.

A pesar de lo extensa de la narración, esta se deja leer con creciente interés, dado lo deleitoso que resulta ese juego intenso, de treguas mínimas, entre ese yo y ese tú que intentan convencerse el uno al otro de lo que entienden sus verdades.

En ese tira y hala de preguntas y respuestas, de acusaciones y justificaciones, va quedando poco a poco la vida de aquel sujeto de oscura y dilatada presencia en nuestra historia política y literaria.

La novela no es más que un monólogo sostenido en un ritmo y un lenguaje admirables, en que el autor, dado su probada experiencia de narrador, se cuida, hasta donde le resulta posible, de no identificarse con ninguno de los puntos de vistas sostenidos por ese yo desgarrado en esa duplicidad que viene a habitarlo en los momentos finales de su existencia.

Al tiempo que el hombre va agonizando entre aquellas voces que repercuten en su cabeza atormentada, a éste no le abandona la conciencia de que está muriendo, de que ya está sonando para él la hora culminante, y poco importa, en este caso, lo que piense el yo o el tú; poco le importa el juicio de la historia ante esa realidad inexorable. Sus amores, sus crímenes ordenados o no impedidos, sus silencios cómplices ante la sangre derramada, sus aciertos o desaciertos en materia política o de creación literaria, las obras públicas ejecutadas en sus gobiernos, nada significan en ese momento en que resplandece para él la ensombrecida consciencia de que está a punto de hundirse en el no ser.

Sobre el autor

J.A de la Rosa nació en San francisco de Macorís el 11 de febrero de 1947.

Cursó estudios primarios en la escuela Manuel María Castillo, donde hizo sus pininos en la poesía.

En su juventud trabajó de chofer, lavador de platos, mecánico, pintor, desabollador, jardinero y en otros oficios.

Reside en el Estado de New York de 1969, donde obtuvo High School Equivalente Diploma en la Universidad en el Estado de New York en 1972.

1993, se graduó de psicología en Marist College University Pougheepsi, New York.

Estudió dos años de historia de África. De esta experiencia dice que le ayudó a encontrarse con sus raíces.

Es autor de las siguientes obras:

Infierno, una experiencia para contar, (novela 2016).

Cuando el silencio tiembla (novela, 2017).

Los perros de mi pueblo (novela, 2019)

Cuentos desconcertantes (novela, 2020).

Amor en tiempo de bachata(novela, 2021).

La desnudez de una estatua (novela, 2022)

José Martín Paulino en Acento.com.do