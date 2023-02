“La abuela del escorpión” o cuando tres fieras se encuentran

Colaboración especial de Claudio Rivera

La abuela del escorpión

Autora: Priscila Velázquez Rivera.

Intérprete: Clara Morel.

Director: Manuel Chapuseaux.

Asistente: Canek Denis.

Clara Morel, Manuel Chapuseaux, Priscilla Velázquez Rivera y Canek Denis.

Quien desee ser testigo de un hecho teatral fundamental para nuestro teatro que se dé el permiso de estar ahí para disfrutar.

Cuando la intérprete lo desea, a voluntad, conciencia y con justificación dramática: narra, es locuaz, serena, ingenua, frágil, incorpora el habla del criollismo, pronuncia correctamente, es lírica, coloquial, desenfadada, soez, derrotada, desgarrada, perversa, lúgubre, desalmada, pícara, desconfiada, sensual, regañona, desafiante, plebe, responsorial, pregonera, irónica, cómica, dramática, orgánica, teatral, poética….

Cuando la intérprete lo desea, a voluntad y conciencia: desdobla, camaleónicamente su cuerpo en una niña con responsabilidades de adulto, en un padre alcohólico y ludópata, un tímido militar español con dilemas morales sobre la ocupación de la isla, un vejete jugador de gallos y violador de niñas, una desenfadada y astuta dueña de hostal y taberna de pueblo que hace y obtiene con su cuerpo lo que desea, un hijo consentido, despilfarrador y pillo. Un nieto abominable, una escorpiona que te sacará los ojos….

Cuando el director lo desea a voluntad y conciencia: resignifica cuatro objetos y transporta la acción por múltiples espacios, evocando y haciendo ver: la casa desvencijada, la gallera, la cama del oprobio, el ataúd justiciero, la taberna, el patio de la enramada, el jardín de la provocación, la mesa del deseo, fortines, campos de batalla, la fiesta de las élites, el pódium del dictador.

Cuando los espectadores somos testigos asombrados de: cómo nuestra cotidianidad es consecuencia y tiene deudas terribles con un devenir histórico lleno de inequidades aún no resueltas, cuando estamos en presencia de legados aún no dialogados, pendientes de ser aceptados, reconocidos, validados, cuando como espectador gozas y te espantas ante el cúmulo de hechos antagónicos que te han traído hasta el aquí y ahora del desparpajo y transfuguismo total, cuando no te queda otro remedio que sucumbir ante la picadura mortal de esta abuela escorpiona y salir corriendo a ningún lado, deseando que Dios (“Si es que existe”), nos permita volver pronto al teatro, para ser picado una y otra vez!!!

