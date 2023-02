“La abuela del escorpión” abarrota teatro

Clara Morel, en La abuela del escorpión, dirigida por Manuel Chapuseaux. Foto Maya Oviedo.

El pasado domingo 19 de febrero el público abarrotó la sala La Dramática, del Palacio de Bellas Artes para la última presentación de la obra “La abuela del escorpión”, que estuvo desde el día 16 del presente mes en escena.

De forma exitosa se anunció por redes sociales que las boletas estaban agotadas, y aun así, cerca de medio centenar de personas acudió a las puertas del teatro con la esperanza de poder adquirir alguna entrada, lo cual no fue posible.

El público, que congregado masivamente a las puertas del teatro y al ver que no podrían finalmente ingresar a la sala por el éxito en asistencia, mostró cierta desilusión y alguno que otro presente intentó caldear un poco los ánimos, pero sin lograrlo.

Las redes sociales fueron escenario de interesantes debates y lamentos por la situación. La reconocida comunicadora y periodista Ana Mitila Lora publicó en su cuenta de Instagram que ella también quedó fuera y en lista de espera del teatro junto a varias personalidades. Con cierto humor, Lora expresó: “Los análogos o babyboomers que no compramos boletas por internet nos quedamos sin ver “La abuela del escorpión” ayer, cuando era la última función. ¡Sí, nos ‘guayamos’! Y aprendimos la lección”. Pero de igual manera posteó que espera se haga una reposición.

La puesta en escena de este monólogo interpretado por Clara Morel y dirigido por Manuel Chapuseaux recibió varias ovaciones de pie, acompañado de gritos de ¡bravo, bravo! Al finalizar, el director agradeció a los presentes la buena recepción de la obra, a lo cual también fue aplaudido con efusividad por los presentes.

Por su parte, el asistente y productor de la obra Canek Denis, explicó que la sala La Dramática tiene una capacidad de 90 butacas máximo y no cuenta con espacio para habilitar asientos extras, por eso quedaron personas a la entrada.

“No hubo sobre venta, ni mercado pirata de boletería, simplemente no cabían más personas, tanto por seguridad como por el propio espacio en sí que no lo permite, ni en el piso”, aclaró el señor Denis. Sin embargo, comentó que tienen el interés de poder abrir alguna función extra pronto para aquellos que no pudieron asistir este fin de semana.

Las cuatro funciones estuvieron acompañadas además de dos Teatro Foro abiertos y gratuitos en los que participó la propia actriz Morel y el director Chapuseaux con preguntas y respuesta de la audiencia, actividades que igualmente contaron con la presencia de Priscilla Velázquez Rivera, autora de la novela “La cuna del escorpión” (Premio Anual de Novela 2021), sobre la cual está basada esta obra teatral “La abuela del escorpión”.

Denis agregó que “pronto estaremos anunciando la posible reposición, y que todo es muestra de que el teatro mueve y conmueve”