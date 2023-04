Juguete de madera.

Juguete de madera es una novela corta no mayor de 50 páginas de la autoría del reconocido novelista y cuentista santiaguero Máximo Vega.Leí la mencionada novela de una sentada hace varios años cuando era estudiante de Letras en la Universidad Nacional Evangélica.

Recuerdo que mi buen amigo, y también escritor santiaguero: José Adolfo Pichardo y quien en ese entonces era mi profesor de literatura me la recomendó y me la prestó, fue una lectura ininterrumpida.

Con el paso del tiempo seguí leyendo más obras de Máximo, por ejemplo, he leído todos sus cuentos publicados, también varias de sus novelas y artículos, pero no me equivoco cuando digo, que esta novela es mi preferida. Tampoco es un secreto de que Juguete de madera es la creación más reconocida de dicho Autor.

Recuerdo que hace un tiempo hice un comentario sobre dicha novela por el WhatsApp de la Fundación Juan Bautista Gómez de la cual soy miembro y Máximo Vega su director… Si no estoy equivocado en mi comentario dije: que lo único que lamentaba es que la historia fuera tan corta. Entonces Máximo me respondió y dijo, (más o menos eso dijo): “Si te gustan las novelas largas, debes leer mi nueva novela «La Vida de las Estrellas» mi nueva novela, tiene más de 200 páginas”.

Aunque mi comentario no lo hice por el asunto de que la novela fuera corta, porque en realidad me gusta leer novelas cortas, como también escribirlas, mi comentario, más bien quiso decir que la historia es tan buena que era imposible que se desarrollara en tan pocas páginas.

Sabemos que la extensión en nada afecta una buena historia, hay novelas largas que no son de mis preferencias, y hay novelas cortas que son obras maestras, (cantos poéticos y expresiones filosóficas… Todo en uno, formando excelentes historias cortas), por ejemplo «Muerte en Venecia, o, más contemporáneas cómo Aura, o, El viejo y el Mar».

Efectivamente leí La Vida de las Estrellas como recomendó su autor, pero, aun así, sigo prefiriendo Juguete de madera. Esta historia engancha a uno sin perder tiempo, es una creación muy bien lograda. Yo prefiero a Vega el novelista…, sus cuentos están bien trabajados, pero tienen algo que no logran engancharme; prefiero sus novelas, quizás porque es mi género favorito, estas si logran mantenerme entusiasmado.

Les invito a leer este importante autor santiaguero, creador de un conjunto de trabajos que usted no puede permitirse dejar a un lado. Si en este país de verdad premiaran con el actual famélico Premio Nacional de Literatura la vida y obra de un autor, Máximo Vega ya se lo hubiera ganado, o estuviera al punto de hacerlo, pero todos sabemos de qué ese premio es todo lo contrario, ejemplo reciente tenemos, aunque un grupito se afane a decir que no. A fin de cuenta la buena literatura, tarde o temprano, sale a flote, aunque sus creadores sean ignorados en vida