El arte, como los cuentos infantiles, es idóneo para descubrir nuestro inconsciente. Allí encontramos hadas y monstruos, nutriéndose de nuestras polaridades, las que luego escondemos en nuestros laberintos cotidianos. (HAPPY/ Jorge Pineda/Centro León/Santiago.

Jorge. Happy. Más que su maravillosa obra , honesta y profunda inmersión en las emocione, a mí me llamó la atención un letrero en blanco y negro al ras de la escalera que dice así: soy una persona feliz. Quizás esto me permite ver el humor en las cosas en el dolor.

Hasta junio de este año, el Centro de León de Santiago es el escenario de Jorge tan vital, tan íntimo, un recorrido por lugares que al final de mi visita no pude descifrar. Y no, no le llegó a Jorge Pineda. Confieso que sus olas no llegan a mis acantilados.

Y es que su sensibilidad es demasiado yo, nosotros, todos. Demasiado lo que somos antes de la razón impuesta dirigida y ahora teledirigida. No le llegó tan fácil Jorge, solo observo y algo llora dentro de mi sin yo darme cuenta, involuntarios, sin brotar lágrimas. Con vida propia.

¿Qué te puedo decir Pineda? Te conocí tarde en las veladas de Alfonso Aisa y Miguel Piccini. Begoña y yo admirábamos tu humor super inteligente y tus conversaciones sobre todo y todos y más allá de nosotros. Tu Happinesflotando tantas veces entre nosotros. Tu solemnes sarcasmos. Jorge, La muerte es solo un estado más, otro de los tantos. Tu sigues aquí. Ahora alzo esta copa de vino a tu nombre, Salud! Donde quiera que estés, te celebro y me quitó el sombrero. Gracias! Salud!

Happy es pura y dura honestidad. No soy critico de arte ni pretendo serlo, ¡Zafa! . Hay que decirlo tu honestidad es un lugar para explorar. Seguro que los guruses escarbarán tu obra, ya perteneces al futuro, a las nuevas generaciones, a esos que siempre estarán contra la pared, todos estuvimos contra la pared desde que nacemos.

Nuestro formato es la ausencia de todo. Y todos mirando a la pared, con la manos en los bolsillos, tratando de entender o simplemente contra la pared. Siempre contra la pared, Jorge, siempre.

Hurgo en Google a ver si me topo con la entrevista que te hice para el desaparecido digital 7Dias. Ya no existe , Jorge, poco a poco todo desaparece, todo. Tantas despedidas, Jorge, tantas que el asombro, la soledad y tanto adiós es la misma muerte.

José Arias en Acento.com.do