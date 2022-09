Joaquín Balaguer (1906-2002), en el 116 aniversario de su natalicio

Joaquín Balaguer joven (Circa 1920).

Fase I

(Lectura atenta del texto literario)

Yo, de la autoría del poeta y escritor santiaguero Joaquín Balaguer (1906-2002).

Título: Yo

Evocación del yo como eje central y ególatra de la personalidad del autor.

La primera estrofa de cuatro versos (cuarteto):

Soy de hierro. La fuerza toda en mí se resume/ cual las maldades humanas vienen de Satán, /por eso no me importa si no tiene perfume/ mi jardín que no escucha los quejidos de Pan…

Primera parte del poema:

Verso 1. Soy de hierro: dureza y firmeza.

Verso 2. Las maldades son del diablo.

Verso 3. Personificación e indiferencia ante el mal.

Verso 4. Prosopopeya/impiedad ante los aullidos de los hambrientos.

Segunda estrofa de cuatro versos:

Mis cantos rugidos furiosos como leones son mis cantos;/ y quiero ser un fuerte trovador de alma macho/ y no un miradorcillo forjador de ilusiones/ que le teme a las burlas del hostil populacho.

Verso1. Ferocidad en sus poemas.

Verso 2.

Reiteración de fuerza y del macho como espíritu versificador.

Verso 3.

No quiere ser un mirador de fantasías o de sueños ante la vida y su poetizar.

Verso 4.

Desprecio por el populacho.

Estrofas de tres versos (terceto):

Tengo todo el orgullo de mi raza indomable:/ por eso no ha flaqueado mi cuerpo miserable/ ante aquellos que quieren que yo acalle mi voz…

Verso 1. Delirio de grandeza por la estirpe de su raza hispánica.

Verso 2. Reitera la fuerza y el orgullo, ante su cuerpo vulnerable.

Verso 3. Justifica su accionar porque quieren callar su voz.

Estrofas de tres versos:

Soy de hierro. Y por eso con orgullo sostengo/ que la fuerza y la audacia y el valor que yo tengo/no los he ido pidiendo en el nombre de Dios…

Verso 1.

Reiteración dureza y firmeza, como un hombre hierro, porque está orgulloso de ser macho: discriminación y perjuicio.

Verso 2.

Repetición de ser un hombre de fuerza, audacia y valor.

Verso 3.

Cualidades que pese a su creencia católica las mantiene, es decir, que ni la fe puede con su temperamento y su recia personalidad de hierro.

Fase II

(Localización)

Así comienza el sonetoYo, de Joaquín Antonio Balaguer Ricardo (1906-2002). Escritor, intelectual y político dominicano. De una formación erudita y refinada, proveniente de su vasta formación clásica, con 65 obras editadas en los distintos géneros literarios y en otras formas escriturales, como es la historia y la política. El soneto fue escrito en 1924, lo que indica que el autor sólo tenía 18 años de edad; en esa misma fecha publicó Tebaida lírica, donde en el introito declara y proclama gozosamente el odio hacia los demás:

Abro este paréntesis para llenarlo de odio y de gratitud. Odio a los que en plazas y corrillos me combatieron acerbamente; odio a los poetas afeminados que envidian la virilidad de mi arte; tengo el orgullo de ser, en nuestro medio árido, como una planta rara que sólo necesita para vivir de la savia de su arte y del aire que respira en la atmósfera de sus sueños. Yo aborrezco el ambiente en que me ha tocado nacer, pero aborrezco más a los intelectuales (con muy pocas excepciones) con quienes he tenido la mala suerte de codearme...” “Mi Tebaida lírica molestará a muchos (yo gozo molestando) y algunos borricos rebuznarán (yo gozo oyendo rebuznar).

Dos años antes, ya el autor había publicado dos poemarios más: Salmos paganos y Claro de luna (1922). Su ímpetu poético comenzó siendo un adolescente, a los 16 años publica sus primeros libros en la ciudad de Santiago de los Caballeros, donde se inserta a la planilla del periódico local «La Información». Fue el dominicano que más puestos públicos ocupó, hasta ser el político que más años duró gobernando la nación (a excepción del dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina).

Fase III.

(Tema)

El tema del poema es el odio y el rencor, representado a través del yo del poeta, como un ser humano egocéntrico o ególatra, que invoca y se apega a la dureza de su carácter y la fortaleza de su personalidad, para enfrentarse a los demás, como una criatura de hierro: "Soy de hierro". Además de que las maldades vienen de Satán: " todas las maldades las resume Satán". Es un poema que muestra la desidia y el menosprecio de una parte de la raza humana, que él llama “hostil populacho", para entonces resaltar el "orgullo de -su- raza indomable". El yo del sujeto tiene autoadmiración por la valentía de su carácter y orgullo de su recia personalidad de hierro, que ni siquiera su fe cristiana ha podido soslayar, esto se comprueba en la parte final del soneto: «Soy de hierro. Y por eso con orgullo sostengo/ que la fuerza y la audacia y el valor que yo tengo/ no los he ido perdiendo en el nombre de Dios…»

Fase IV

(Determinación de la estructura)

Es una composición poética conocida como soneto, en su versificación conserva una estructura formal de arte mayor de 14 versos, que contiene 11 sílabas, distribuida en cuatro estrofas de ritma asonante: las dos primeras son de cuatro versos, las dos restantes de tres versos.

Tuvo origen en Italia durante el Renacimiento, luego pasó a España como recurso literario donde tuvo autores como el Marqués de Santillana, quien compuso un libro con 42 sonetos a mediados del siglo XV. En este tipo de poetización es reconocido, pero no fue muy admirado ni respetado en su época, porque sus versos no eran muy rítmicos y fluidos. Posteriormente, aparece Juan Boscán, teniendo también pocos resultados; sin embargo, es con Garcilaso de la Vega que el soneto adquiere todo su esplendor y destreza por su uso del endecasílabo.

Fase V

(Análisis de la forma partiendo del tema)

El poeta insiste en convertirse en un sujeto de hierro ante algunas circunstancias existenciales, por lo que se apropia del recurso poético del soneto para enfatizar situaciones, prejuicios y rabias que van formando su alma y sus pensamientos. El texto comienza enunciando el yo, desde la perspectiva de un ser humano que tiene la dureza y la firmeza, con el título que le sirve de sostén y de afirmación: Yo. «Soy de hierro, la fuerza toda en mí resume», es el primer verso, de 15 sílabas, que con-tiene el primer cuarteto. Asimismo, en la entrada del último terceto, como reafirma: «Soy de hierro».

Este tipo de composición nace en Italia en medio del desarrollo del Renacimiento como movimiento artístico cultural, este tuvo su auge en el siglo XV, extendiéndose hasta el XVI. Su finalidad era la vuelta al rena-cer de los valores de la cultura clásica, entendiendo el arte como una forma de creación y de conocimiento, por medio de la proporción, equilibrio y la simetría. El autor Joaquín Balaguer era un hombre renacentista poseedor de una vasta cultura clásica, de ahí la razón de elegir el soneto como instrumento de expresión artística en su obra poética, aplicando y desarrollando sus recursos técnicos y literarios. Era un conocedor y estudioso en la materia, porque en el año 1930, había publicado su obra Métrica Castellana.

Fase VI

(La conclusión)

Cuando Joaquín Balaguer escribió su soneto Yo, en 1924, apenas tenía 18 años. Lo que significa que su impronta poética y su personalidad ya estaban muy bien definidas y concebidas a temprana edad. En esta pieza poética, sencilla en su estilo, pero de un contenido conmovedor y revelador, donde se halla el egocentrismo como una fuerza, y la fortaleza de un ser despiadado como sujeto social. Desde la entrada del primer verso del cuarteto, dice: «Yo soy de hierro». Pero no conforme con ello, emprende su último terceto, con la misma expresión, como una forma de ratificar la rigidez y el carácter de su personalidad -por las que siente orgullo y admiración-, para poder enfrentarse a las embestidas humanas y concretar sus anhelados proyectos personales.

En el texto vemos y encontramos a un Balaguer como un hombre de corazón deshumanizado y resentido que apela al egocentrismo como fuerza motora de su existencia, para lograr sus metas personales sin tener ningún pudor. Esto lo evidenció en su práctica política e ideológica, cuando los famosos y dictatoriales doce años de su primera etapa gubernativa (1966-1979); luego volvió de 1986 al 1996. Este texto poético nos muestra el recio carácter de su personalidad, de la que se siente orgulloso y dice que no la perdió ni ante Dios. Leyendo este poema atentamente como sugiere Fernando Lázaro Carreter, podemos descubrir y sentir la fuerza de temperamento y la dureza de gobernanza que tuvieron los primeros doce años de Joaquín Balaguer. En este período dictatorial se asesinó lo más granado y selecto de la juventud dominicana, habilidad que aprendió siendo un pensador y funcionario del más alto nivel de la férrea y sangrienta dicta-dura de su compañero y maestro Rafael Leónidas Trujillo Molina.

Nota

Este ensayo del poema Yo, de Joaquín Balaguer se sostiene según el método de análisis del libro: Cómo se comenta un texto literario (2006), del escritor español Fernando Lázaro Carrete (1923-2004). Nota: 1 de septiembre 1906. El 116 aniversario del natalicio de Joaquín Balaguer. 2 de septiembre de 1950. El 72 aniversario del natalicio de Alexis Gómez Rosa. 22 de septiembre de 1922. El 98 aniversario del natalicio del escritor y poeta Víctor Villegas.