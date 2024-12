Your browser doesn’t support HTML5 audio

Por José Rafael Reyes y José Rafael Sosa

En los 74 años que van de 1950 al presente 2024, se han montado en el país 150 musicales, una parte han sido representaciones de musicales internacionales y otra, afortunadamente, de temática local tratada por artistas y escritores locales.

¿Cuál ha sido el trayecto histórico del musical teatral dominicano? ¿Cuántos musicales se han montado? ¿Cuáles han sido montajes de origen internacional y cuántos nacen de temas dominicanos? ¿Cuáles son los nombres fundamentales de la producción del musical dominicano?

Pocas personalidades de la crítica, exceptuando a la crítica Carmen Heredia, (recientemente galardonada, muy merecidamente, con el Premio Fundación Corripio 2024, en Comunicación, área Periodismo Cultural) han prestado atención a la historia del musical. Heredia, ha enfocado el tema en sus libros y algunos medios, como en Plenamar, de acento.com.do y en matutino Hoy en los que ofrece datos importantes sobre la historia del musical universal y nacional.

Para lograr este documento, el productor José Rafael Reyes definió, a partir de un listado inicial aportado por José Rafael Sosa, una relación sistemática (en Excel), por títulos, año y productores. Sosa agregó las valoraciones críticas, perspectivas y observaciones, de las cuales no es responsable nadie más.

Se solicitó información de sus proyectos a diversos productores, de lo cuales respondieron, aportando la información de sus musicales, Amaury Sánchez, Guillermo Cordero, José Rafael Reyes y el periodista Troy Orlando (por los musicales cristianos).

Es probable que no estén todos los musicales montados en el país. No es ningún plan contra nadie. Es que no se encontró la data. Bajemos los egos.

Quienes tengan información adicional, pueden enviarla a: joserafael.sosa@gmail.com, con la finalidad de usarla en ulteriores trabajos.

Carmen Heredia, critica de Teatro

Musicales montados en el país

1950 ¡Hola Navidad!, un navideño, dirigido por Franklin Domínguez. No se conoce la sala en que fue presentado. 1950

Por esos años, (en fecha y salas que no pudimos determinar) se montan:

-El Cafetal, original escritor y compositor cubano Ernesto Lecuona, con dirección musical de Luis José Mella y dirección escénica y producción de Bienvenido Miranda. No se sabe mucho más que eso.

La niña que quería ser princesa, dirigida por Franklin Domínguez. Sin fecha, ni sala conocida.

La Cenicienta, producida y dirigida por Nancy Álvarez, con actuaciones de Tania Báez y Carlos Alfredo y se repuso con Vickiana de protagonista, la cual se llevó a varios escenarios (Bellas Artes, Palacio de los Deportes y en Puerto Plata).

La novicia rebelde. Productor. Carlos José Castillo. Teatro Nacional Eduardo Brito, Inteligencia artificial sostiene que este fue “el primer musical dominicano” en lo cual obviamente se equivoca. 1975.

Amor a primera vista. Bienvenido Miranda y su compañía “Alta Escena”. Teatro Nacional. 1978.

Realidad de un sueño. Productora Nuryn Sanlley. Representa la “prehistoria” y la desarrolladora inicial del género. La cantante y actriz que se daría a conocer como La Pinky y que montaría a partir del personaje que se dio a conocer por la televisión, numerosos musicales en el Teatro Nacional y Palacio de Bellas Artes. La labor de Sanlley en el musical como género de producción local, es fundamental para la creación de una actitud receptiva del público joven, infantil y familiar. El país, entendemos le debe un homenaje a su labor. 1978.

Solano. Productor: Franklin Domínguez. Hay versiones no confirmadas de que se montó en el Teatro Nacional pero no ha sido verificado en las memorias de la principal institución de montajes y espectáculos del país. Domínguez tuvo un papel fundacional para el género del musical, agregando uno más a los que tiene en su trayectoria, de director de teatro, dramaturgo y docente de teatro. 1979-1980.

Te voy a cantar un cuento, Teatro Gratey. Infantil. 1980.

El vuelo de la paloma. Productor: Franklin Domínguez. Es otra pieza de la cual, lastimeramente, hay poca información. Actuaron Taty Salas y Fernando Cristóforis. 1980.

Están tocando nuestra canción. Germana Quintana y Nancy Álvarez. “Compañía “Producciones Teatrales”, con libreto de Neil Simon y música de Marvin Hamlisch, con el director musical Luis José Mella. 1980

Cartel de Germana Quintana

Los Fantásticos. Bienvenido Miranda. Teatro Nacional. 1980

Seis despistados en busca del amor”. Bienvenido Miranda. (Alta Escena). Adaptación, con canciones de la época, de la obra “Seis personajes en busca de autor” de Luigi Pirandello. Teatro Nacional. 1980.

Jesucristo Superestrella, producción de Jaime Bernardino. 1983.

El vuelo de la paloma. No información disponible. 1984.

Hola Navidad, Franklin Domínguez (reposición) 1985.

Papolino ¿dónde está Santa Claus? Nuryn Sanlley. Se inicia en firme la carrera de la productora en el musical dominicano. Provenía de una marca televisiva de su personaje La Pinky. Establece las bases para el montaje de musicales, creando un estilo muy orientado a la familia y en especial a los niños. En lo adelante será sorprendente la constancia y la calidad de sus presentaciones, llegando a ofrecer hasta dos musicales el mismo año. La mayor parte de estas funciones las presenciamos en Teatro Nacional. 1986.

Franklin Domínguez

El tesoro de Piyoyo. Nuryn Sanlley. Teatro Nacional. 1987.

Evita. Germana Quintana. Teatro Nacional. 1988.

El secreto de Chiclón. Nuryn Sanlley. 1988.

Pinkypiedra, Nuryn Sanlley. 1989.

Navipinky 89 . Nuryn Sanlley. 1989.

Pluff, el fantasmita y Consuelo y Rafael, dirigida por Danilo Taveras y montada en fecha que nos encantaría alguien nos definiera. 1989.

CumplePinky Tuyú. Nuryn Sanlley. 1990

El bueno, el malo y La Pinky, Nuryn Sanlley. 1991.

La calle El Conde, dirigida por Luis José Mella, producción de Bienvenido Miranda. Hay versiones como la de Lillyana Diaz, considera que se montó a finales de los años 80’s. 1992.

Ópera Merengue. Rafael Villalona. Un proyecto que resalta por ser el primero que procura la exaltación de la identidad nacional por la vía de nuestro ritmo. Producción de Unesco. Teatro Nacional. 1992.

La Pinky, la Niña y la Santa María. Nuryn Sanlley. 1992.

Pinnkynieve y los 7 enanitos, Nuryn Sanlley. 1994.

La Pinky y la Lámpara Maravillosa. Nuryn Sanlley. 1993.

PinlyNieve y los 7 enanitos. Nuryn Sanlley. 1994.

PinkyCarnaval. Nuryn Sanlley. 1994.

El mago de Oz. Fidel López. El productor comenzó a mostrar que era artísticamente mucho más que un suplidor de escenografía para el teatro dominicano. Y lo demostró muy buen criterio, disciplina y sentido de trascendencia en sus proyectos. 1995.

El regreso al mundo de Oz. Fidel López. 1995.

La Pinky y la lámpara (El secuestro). Nuryn Sanlley. 1995.

Papolino ¿dónde está Santa Claus? (revival) Nuryn Sanlley. 1996.

PinkyShow. Nuryn Sanlley. 1996.

Pinocho. Fidel López. 1997.

La Pinky, agente 008. Nuryn Sanlley. 1997.

Pinky y la fecha mágica, Nuryn Sanlley. 1998.

Alicia en el país de las maravillas. Fidel López. 1999.

Greasse, Nuryn Sanlley, Este montaje marca una variación de la línea de producción de Sanlley porque ya no se apoya en su personaje de TV e inicia con franquicias reconocidas internacionalmente Teatro Nacional, montaje que vimos en esta sala y que comentamos en El Nacional. 1999.

Pinky y los tres mosquiteros, Nuryn Sanlley. Acá retoma el personaje y se vuelve a apoyar en un elenco que ella conformó, en una especie de escuela de artes escénicas e invitando talentos establecidos para papeles estelares. Sus títulos de musicales son siempre paráfrasis humorísticas. 1999.

Dirty Dancing. Nuryn Sanlley. Con este musical, la productora reafirma su vocación por presentar musicales internacionales y amplia el número de talentos invitados al elenco con que siempre trabajaba y que conformó una generación de cantantes, danzantes e intérpretes, muchos de los cuales serían importante figuras de la escena. Teatro Nacional. Este también lo vimos en esta sala. 2000.

La Pinky: Misión Disponible. Nuryn Sanlley. Este montaje aprovecha el estreno de una de las sagas del thriller Misión Imposible y lo lleva a una tarea simplificada en escena. Teatro Nacional. 2000.

La Novicia Rebelde. Amaury Sánchez. Se erige como el revolucionario artístico y técnico de los musicales, para llevar el género a un nuevo nivel, Sánchez proviene luego de sus exitosos conciertos orquestales basado en la música de películas (y que continuará luego), apoyado en talentos nuevos que inició formándoles (lo que luego sería la Academia AFA). Inicia una tecnificación en cuanto a los recursos escenográficos y técnicos, en especial con el empleo de micrófonos personales. 2000.

Nuryn Sanlley

Fiebre del sábado por la noche. Nuryn Sanlley. Otro musical internacional que vimos y que fue un éxito artístico. 2001.

El sonido de la Navidad. Nuryn Sanlley. 2001.

El flautista de Hamelín. Fidel López. 2001.

Canción de Navidad. Fidel López. 2002.

Jesucristo Super Estrella. Amaury Sánchez. El segundo paso de lo que sería una nueva corriente profesional dominicana en los musicales. Uno de los musicales más hermosos y emotivos montados en el país. Y que recibió acogida de público y aprobación de la crítica. 2003.

La Pinky 4ever. Nuryn Sanlley. Con este trabajo regresa al protagonismo de su personaje mediático. 2004.

Evita. Amaury Sánchez. Este artista incrementa la apuesta por el género, aceptando el desafío con uno de los montajes más exigente en función de sus talentos, en especial decanto, y danza, además del desafío de la escenografía. Todos estos montajes internacionales se hacían luego de comprar los derechos y de cumplir con las exigencias de montaje. Sánchez descubre que debe crear una academia de formación artística y da los primeros pasos en esa dirección. Este musical tuvo momentos, en especial cuando se escenifica su tema principal (No llores por mí, Argentina). Destacó el vestuario de época y el talento interpretativo. 2004.

Los piratas de Barbanegra. Nuryn Sanlley. 2005.

Víctor Victoria. Guillermo Cordero. Irrumpe en el musical dominicano, un productor con enorme formación teatral, que gerencia con inteligencia sus montajes. Es más artista que empresario, por lo cual piensa más en la calidad al público que en los beneficios que pudiera dejarle el trabajo, lo cual no siempre fue entendido. Su primer musical mostró calidad, solidez en el concepto y buen desempeño artístico de su cuerpo actoral. 2005.

Una fiesta inolvidable. Nuryn Sanlley. Uno de los musicales memorables que entregaría esta productora cuando la práctica de esta productora y artista comenzaba a ampliar sus temáticas. 2006.

La bella y la Bestia. Amaury Sánchez. Fuera de duda que fue este uno de los montajes más hermosos y complejos dirigidos por Sánchez, que se convierte en el primer productor dominicano en obtener los permisos para realizar este musical, que rompió récords de asistencia con 14 funciones a casa llena. El trabajo escenográfico fue bestial, tal cual se lee: bestial (en el sentido positivo), el vestuario se trajo desde Estados Unidos. Los efectos especiales fueron impecables. Teatro Nacional. Lo fuimos a ver dos veces. 2006.

Luther King, todos los colores. Antonio Melenciano. Un musical original dominicano en su creación en base a un personaje internacional., buen ejercicio de tratar un tema universal a con un tratamiento local. Fue un éxito artístico y de público. Fue montado en el Auditorio del Dominico Americano. 2006.

Peter Pan. Amaury Sánchez. El modernizador (artística y técnicamente) del musical dominicano logra un éxito notable en su trayectoria en esta versión. Ya se hace definitiva la práctica de adquirir los derechos de autor de los dueños de la franquicia, que en algunos casos envían veedores a las funciones en el país. Teatro Nacional. 2007.

El beso de la mujer araña. Guillermo Cordero. Vuelve este artista a mostrar su pasión por el teatro en su expresión más demandante. Un montaje exquisito por su tonalidad dramática a partir de la novela del narrador argentino Manuel Puig. Era la primera vez que el tema de la homosexualidad se presentaba desde un musical al público dominicano por medio de sus dos personajes protagonistas, en el marco de un texto profundo y reflexivo. 2007.

Regalo de Navidad. Amaury Sánchez. Teatro Nacional. 2007.

Disney High School (El musical), Nuryn Sanlley. Pieza tradicional del musical norteamericano y que apela a la técnica del musical dentro del musical. 2008.

Cabaret. Amaury Sánchez. Un hito artístico de un nivel extraordinario. Un musical de gran esfuerzo artístico siendo una alta expresión de arte escénico, con la dirección teatral de María Castillo y los protagónico de una de las mejores voces femeninas de su tiempo, Rob Mariel Olea y Josué Guerrero. El narrador fue Waddy Jáquez que estuvo incisivo y genial. que fue llevado al cine por Bob Fose en 1972 e interpretada por la versátil Liza Minelly y el talentoso Joel Grey. Se montó en salón La Fiesta del hotel Jaragua transformado en el Kit Kat Club. 2008.

Los Miserables. Carolina Rivas y Luichy Guzmán. Otro musical de enorme exigencia de producción y digno de la historia de este género en el país. Un trabajo de época que estableció que el talento dominicano era capaz de enfrentar cualquier desafío escénico. Las interpretaciones y el ambiente, vestuario y tocados de época, fueron dignos de presentación en cualquier teatro de primer nivel del mundo. 2008.

Annie. Amaury Sánchez. Musical de Broadway, basado en el libro de Thomas Meehan, con la música de Charles Strouse y las letras de Martín Charnín Fue un montaje muy tierno, emotivo y musicalmente impecable, con coreografías de notable despliegue y rítmica armonía grupal. Al verlo, sentimos su mensaje cargado de ternura. Sánchez cosechó una acogida unánime de la crítica y el público que colmó las funciones. 2008.

Cats. Amaury Sánchez. Palacio de Bellas Artes. Montaje que logró éxito artístico y aceptación de la crítica por el buen criterio y desempeño de sus talentos. 2009.

Cenicienta. Amaury Sánchez. 2009.

Hairspray. Nuryn Sanlley. Un montaje internacional franquiciado que alcanzó notable éxito. 2009.

El violinista en el tejado. Guillermo Cordero. Vuelve a ratificar su experiencia, talento y visión del arte escénico. 2009.

El milagro de Fátima, Luis Marcell Ricart. Un notable musical de carácter cristiano con muy buen despliegue escénico en el Teatro Nacional. Un aporte extraordinario al musical católico. 2009.

Resurrección. Eudys Cordero. Un musical católico en Casa San Pablo. 2009.

West Side Story. La coreografía, producción y la dirección artística a cargo de Carlos Veitía; Amaury Sánchez, dirección musical; Fidel López, diseño y realización de la escenografía; Bienvenido Miranda en la dirección teatral y luces; Adolfina Lluberes, diseño y confección de vestuario y Sarah Esteva, producción general. 2010.

La virgen de los narcisos. Giovanny Cruz. 2010.

Chicago. Amaury Sánchez. Otro éxito del maestro, quien crea la Academia de Formación Artística Amaury Sánchez, proyecto académico que había concebido luego de cinco años sintiendo esa necesidad y que vendrá a conformar el presente y futuro de la juventud escénica dominicana bajo su influencia. Se comienza a perfilar una gran estrella: Javier Grullón, quien iría creciendo en su capacidad creativa. También actuó como artista invitada Denisse Quiñones. 2010.

Las aventuras de Willy. Amaury Sánchez. Musical de ambiente navideño con piezas clásicas presentadas en el taller de Santa y con New York como ciudad de fondo. 2010.

I love RD. Antonio Melenciano. Basado musicalmente en merengue, bachata, salsa, pop y rap que se presenta como el primer musical escrito y dirigido por un dominicano. Muy buen trabajo que vimos en entusiasmo. Se dijo que era el primer musical dominicano, pero no es una afirmación precisa. Hay otros trabajos previos de Domínguez, Villalona, Sanlley, que son típicamente dominicanos. Es un proyecto en el cual sobresale la identidad dominicana. 2010.

Esperanza. Isadora Bruno. Esta coreógrafa logra un buen resultado de su montaje, siendo como era una marca en la danza. 2010.

Blanca Nieve y los 7 enanitos. Fidel López. El de López es otro nombre básico del musical local de tema global. Es un artista teatral visceral. Siendo escenógrafo y responsable de miles de proyectos en esa especialidad vital, López se ha ocupado de producir trabajos teatrales de altísimo nivel Este musical fue muestra de ello. 2011.

Dreamgirls. Amaury Sánchez. Fue esta la función para presentar los resultados iniciales de la capacitación de su Academia AFA. ¡Y que resultado presentó! Una nueva generación de voces afinadas, de actuaciones limpias e integrales, había nacido. Fue en el Palacio de Bellas Artes y ahí lo disfrutamos. 2011.

Willy 3D, la última aventura, Amaury Sánchez. 2011.

Rent. Carolina Rivas y Luichy Guzmán. Esta pareja se hace responsables de montajes de musicales caracterizados por su calidad. 2011.

Hansel & Gretel, Luis Marcell Ricart y Marcos Malespín. 2011.

Luis Marcell Ricart

Montesinos Eudys Cordero. Este productor cristiano habrá de montar varios musicales de trascendencia, sin el nivel de los otros trabajos comerciales porque se apoyaba en talentos provenientes de las iglesias y por vía de consecuencia, con menor formación. 2011.

Tierra. Eudys Cordero. Casa San Pablo. Un montaje de inspiración ecológica y cristiana. Luego Cordero presentó Tierra y Montesinos, (una especie de parte dos). 2011.

Escucha mi sueño. Fundación Yo también puedo. Un trabajo protagonizado (en parte) por artistas de condiciones especiales, de gran emotividad aun cuando con limitaciones en la expresión artística, como era lógico. Lo vimos en el Palacio de Bellas Artes. 2011.

El hombre de la mancha. Fidel López. Fue el proyecto de mayor envergadura artística con el protagónico inolvidable de Iván García, como El Quijote. Todo un hito que disfrutamos en el Teatro Nacional. Resaltó la escenografía simbólica y efectiva. 2012.

El mago de Oz. Amaury Sánchez. Un nuevo éxito que sumaba a su cartera este productor y director musical. 2012.

Disney Camp Rock, Haffet Saba. 2012.

Godspell. Haffet Saba y Joyce Roy. Un trabajo interesante, de gran sonoridad en base a ese ritmo del alma. 2012.

Johnny, El musical. Antonio Melenciano. El montaje contó la historia de este líder del merengue. Ventura asistió a la primera función y al final subió a escena a dar un abrazo entre lágrimas, a Melenciano. 2012.

Cuento de navidad. Fidel López. 2012.

El Punto. Producción de Juventud con una misión (JUCUM) Santo Domingo. Auditorio de Ministerio de Cultura y una segunda función en el Gran Teatro del Cibao. Musical Cristiano, que al igual que otros montajes, tiene estas características ( y que no repetiremos más adelante cuando de esta modalidad, se trata): a pesar de que no se trata de talentos artísticos de reconocimiento nacional, una considerable calidad estética, dominio de los aspectos que conforman el género (actuación, canto y baile), además de sorprender por la perfección que alcanzan en el desarrollo de los recursos técnicos: vestuario, tocados y peinados, escenografía, efectos especiales, maquillaje y tienen la característica de la altura que alcanzan sus vocalistas. 2012.

Chichiguas en el aire. Zumaya Herrera y Cristian Pérez. Con un elenco de 34 personas, dirigidos por Wendy Quéliz, el musical se desarrolló en dos actos que narran la historia de don Paco y “Cielo” una fábrica de chichiguas que está en peligro por los planes destructivos de “Moscosa”, encarnada por Bianca García. 2013.

Super Willy contra los cuatro villanos. Amaury Sánchez. Esta franquicia nacional tenía ahora tres entregas. En esta edición participaron: Javier Grullón (protagonista), María Castillo, Jose Guillermo Cortines, Karina Larrauri, Freddyn Beras-Goico, Karla Fatule, Ameris Cepeda, Miguel Lendor y Estefany Piña. 2013.

Gliburbit: una aventura de otro mundo. Productor de la Fundación encargado por la Fundación Yo También Puedo y con Haffet Saba como productor, actuación de Bianca García, libreto de Miguel Alcántara, dirección teatral Wendy Queliz, dirección musical y arreglos de Junior Lomba, letras de Cristian Pérez y coreografía de Laura Fernández y Ariel Leonardo. 2013.

Legalmente Rubia (Legally Blonde) José Rafael Reyes. Un elenco rico en talentos y exquisito en su dominio del entablado, con la dirección teatral de Gracielina Olivero, y la vocal de Claudia González. Era una especie de presentación en sociedad de Reyes, un productor de agradable personalidad que dejaba conocer la perfección de sus estudios. A Reyes se le conoce en el medio del teatro musical por Broadway RD, su blog personal dedicado a recopilar la información de todo lo que sucede dentro de esta industria, buscando motivar al público dominicano a que apoye las producciones locales y conozca un poco más de todo el talento que posee el país. Es firme cuando tiene que plantear sus ideas por lo que es uno de los pocos productores teatrales con formación y actitud para debatir (e incluso enfrentar) a críticos de teatro. Y debate con respeto y firmeza. Y muchas veces, con razón, a diferencia de otros productores que se disgustan y enemistan con las voces que no les elogian incondicionalmente. 2013.

In the Heights. Amaury Sánchez. Emotiva versión del famoso musical norteamericano que ratifica el buen criterio y autoexigencia de calidad de Sánchez. 2014.

Hotel Burlesque. Luis Marcell Ricart y Marcos Malespín. Un derroche de belleza escénica de épocas con Tony Almond, protagonista (inolvidable las emociones que nos generó por su presencia escénica). Blue Mall. 2014.

Revelación. Producción de Juventud con una misión (JUCUM) Santo Domingo. Auditorio de Ministerio de Cultura. 2014.

Tilín Tilón. Joyce Roy. 2014.

Desencantadas. Luis Marcell Ricart y Marcos Malespín. 2015.

Hansel & Gretel. Luis Marcell Ricart. 2016.

Toy Aficiao. Eudys Cordero. 2016.

La tiendita del Horror. Amaury Sánchez. Un experimento escénico muy demandante que le quedó bien en el Palacio de Bellas Artes. 2017.

El Gran Gatsby. Luis Marcell Ricart. 2017.

Hotel Burlesque: Tropical. José Llano y Marcos Malespín. 2017.

Alicia en el país de las maravillas. Luis Marcell Ricart. Es una de las etapas más productivas de este joven productor quien desarrolla una disciplina que saca lo mejor de sus talentos. 2017.

Quiero un cuento. Fundación Yo también puedo. Palacio de Bellas Artes. Continuación de una estrategia para sensibilizar sobre las condiciones humanas especiales en niñez. 2017.

Anchoitas. Chabela Estrella y Rosa Aurora López. 2017.

La Familia Addams. Dirección de Joyce Roy y producción de José Rafael Reyes. Un atrevimiento total de este grupo de jóvenes artistas que resultó en una experiencia profesional digna. Sala Studio Theater, en Acrópolis. Con Lumy Lizardo y Vladimir Rodríguez de protagonistas. 2017.

Este cuento no es así. Luis Marcell Ricart. 2018.

Mamma Mía. Amaury Sánchez. Un extraordinario montaje que elevó el perfil del género. Con Joaquín Geara y la dirección general de Waddys Jáquez, Georgina Duluc; Daniel Sarcos, Sonia Alfonso, Karoline Becker, Irving Alberti, José Guillermo Cortines y Javier Grullón. El rol el protagónico fue asignado a la actriz y cantante argentina Solange Freyre, interpretando a Donna, finalista del España Got Talent. 2018.

El despertar de la primavera. Luis Marcell Ricart. Este director productor llena con su talento este tramo de la historia del musical. 2018.

Tingó. Antonio Melenciano. Es la obra musical más importante de este director que lleva a escena en los códigos de este género, la heroica vida de la líder campesina de Yamasá a la que le costó la vida su lucha por la tierra. Inolvidable Lidia Ariza como Tingó y una muy dominicana coreografía. Gran labor de maquillaje y ambientación. 2018.

Jonny Ventura abraza a Antonio Melenciano luego del musical Opera Johnny.

Decido Honrarte. Producción de Juventud con una misión (JUCUM) Santo Domingo. Teatro Nacional. Musical cristiano. Libreto y coreografía de Eva Piccini y producción de Omayra Álvarez. 2018.

Blancanieves. Luis Marcell Ricart. 2018.

Anchoitas 2. Chabela Estrella y Rosa López. 2018.

Godspell (Revival) José Rafael Reyes y Joyce Roy. Studio Theater. Montaje exquisito, sobre todo por la armónica calidad de las voces y los escenarios. 2018.

Una Vez en esta Isla. José Rafael Reyes y Joyce Roy. Esta dupla muestra un estilo diferenciado, de notable calidad y consistencia y en espacios alternativos, (Studio Theater), haciendo entrada del musical a plazas comerciales, (Acrópolis), adecuando el despliegue del talento a espacios escénicos y de platea más reducidos. Studio Theater debió cerrar sus puertas con la ocurrencia de la pandemia pero no volvió a abrir. Sus gestores ahora se apoyan en la sala Manuel Rueda de las Escuelas de Bellas Artes para el montaje de determinados proyectos. 2018.

. Cenicienta Revival. Amaury Sánchez. (Studio Theater) y Jesucristo Superestrella. (Revival) Amaury Sánchez. Ambas funciones logran aportar firmeza al puesto que ya ocupaba Sánchez en la producción de musicales. 2018

Aladino y el genio de la lampara. Ballet Alina Abreu. 2019.

El milagro de Fátima (Revival). Luis Marcell Ricart. Vuelve a su expresión religiosa, ahora con mucho mayor experiencia. 2019.

Este cuento no es así II. Luis Marcell Ricart. 2019.

Aladino. Luis Marcell Ricart, productor que desarrolla en esta etapa su mayor actividad. Se erige como ejemplo de trabajo constante y que se supera a sí mismo. 2019.

Casi normales. Camilo Then. Joyce Roy. 2019.

La llamada. José Llano. Magnifica adaptación del musical español. Resaltó Máximo Martínez como Dios. Palacio de Bellas Artes. 2019.

José Llano

Red de Sangre. Producción de Juventud con una misión (JUCUM) Santo Domingo. Teatro Nacional. Omayra Álvarez y Eva Piccini. 2019.

Cats. Luis Marcell Ricart. 2021.

Company. Camilo Then y Joyce Roy. Sala Manuel Rueda. 2021.

Los últimos cinco años. José Rafael Reyes y Joyce Roy. Una gran presentación respecto de la cual se aprovechó para grabarlo en el auditorio del Club Mauricio Báez y transmitirlo por redes sociales durante la pandemia del COVID 19. 2021.

In the Heights (Revival) Amaury Sánchez. 2022.

In to the woods. Luis Marcel Ricart. 2022.

Casi normales (Revival). Camilo Then y Joyce Roy. 2022.

La llamada (Revival) José Llano. 2022

Hoy no me puedo levantar. José Llano. Basado en la música de Mecano. Este productor se destaca por el cuidado del detalle, por la calidad de sus ofertas escénicas. Es uno de los productores con mayor concepto de cuanto hace. 2022.

Mamá está más chiquita. Josué Hirujo. 2022.

La jaula de las locas. Cecilia García. Otra gran experiencia de adaptación criolla con impecabilidad de un gran musical internacional. 2022.

Grease. Amaury Sánchez y Javier Grullón. Pieza que marca el nuevo horizonte profesional de Grullón, apoyado por Sánchez, que lo respalda como adherencia a una visión de sucesión generacional. Grullón era hasta ahora solo excelente intérprete, pero asciende en la escala. El producto entregado al público y la crítica fue resaltante. 2022.

Raíces. Omayra Álvarez y Eva Piccini (dirección, coreografía, libreto) Producción de Juventud con una misión (JUCUM) Santo Domingo. Teatro Nacional. 2022.

Desencantadas (Revival) Luis Marcell Ricart. 2023.

Blancanieves (Revival) Luis Marcell Ricart. 2023

Anastasia. Luis Marcell Ricart. Establece un récord: tres musicales en un mismo año. No se sabe cómo pudo lograr eso. 2023.

Mariposas de Acero. Waddys Jáquez. Proyecto fuera de lo común por su tema de honor patriótico y de justicia a las Hermanas Mirabal, su técnica, su interpretación y la audacia al introducir ritmos urbanos (menospreciados por mucha gente sin darse cuenta de que es solo un soporte, un medio) para llevar mensaje de alta intensidad patriótica. El Teatro Nacional se vistió de gloria. 2023.

Heathers. Steven Nolasco. 2023.

Gordos. Jean Villanueva y Aurora López. 2023.

Cenicienta. Cecilia García. 2023.

Los Fantásticos. Fundación Amigos del Teatro Nacional. 2023.

Escucha mi sueño (Revival). Fundación Yo también puedo. 2023.

Papolino ¿Dónde está Santa Claus? Fidel López y Catherine Peña Sanlley. Este remontaje fue un emotivo homenaje a Nuryn Sanlley, quien fue recordada de la manera en que lo merece. Solo falta el gran reconocimiento oficial y de la sociedad toda, al aporte de esa artista que estableció las primeras bases del género. Es necesaria una estatua a Nuryn Sanlley en los jardines del Teatro Nacional. 2023.

Fidel López

Anchoitas con esteroides. Chabela Estrella y Rosa Aurora López. 2024.

Dear. Eva Hansen. Steven Nolasco. 2024.

. Divorciados. Jean Villanueva y Aurora López. 2024.

Matilda. Edilenia y Alicia Tactuk. Presentación excepcional por sus características artísticas y logísticas. El salón La Fiesta fue transformado en platea teatral aplicando modificaciones en madera, incluyendo el piso. Una de las presentaciones de mayor estatura estética: voces, coreografía y vestuario además de escenografía cambiante de ambientes. Todo fue cuidado al extremo. Esta incursión de las Tactuk en el musical deja una huella singular. Lo vivido en esas funciones, trasciende un espectáculo. 2024.

Mamma Mía. José Llano. La producción destaca por el cuidado de los detalles en todos sus aspectos: su elenco, los movimientos de sus masas escenográficas. El vestuario, los tocados, la base musical, la ambientación en derredor del teatro, las interpretaciones actorales, el canto individual que llegaba al alma, las coreografías. Dos errores que ya hemos señalado y que esperamos sean tomados en cuenta, no demeritan el trabajo final. 2024.

Dominus Land. Omayra Álvarez y Eva Piccini (Juventud con una misión SD) Musical Cristiano que vimos en Teatro Nacional con la satisfacción de saber que se trata de una juventud talentosa y comprometida con la fe. Además… escuchar a Claudia Sierra, lo paga todo. 2024.

Musicales sin información de fecha y sala

Pinocho, dirección y producción de Onix Báez; Enriquillo, en que actuaron Corine Oviedo, Scarlet Rodríguez, Niní Germán, Josefina Gallart (se aprecia que fue a finales de los años 70’s.); Los Aristogatos. Dirección de Bienvenido Miranda. Teatro Nacional.

Musicales institucionales

Estos proyectos tienen características particulares: son dispuestos por una organización o institución oficial, con motivos conmemorativos, se presentan regularmente solo una vez y su duración es entre 15 y 30 minutos, no se anuncian y su entrada no es abierta a todo público, sino que es por invitación:

Cuento de Navidad” de Juan Bosch. Producción de Fidel López para el Despacho de primera Dama. Adaptación del cuento Aidita Selman, Canciones Frank Ceara y Pengbián Sang. Teatro Nacional Eduardo Brito. 2012.“

Los Trinitarios. Musical histórico dominicano, producción y letras de Aidita Selman, música de Dante Cucurullo, dirección vocal Nadia Nicola, dirección teatral Indiana Brito, presentado en la Gala por la Constitución del Tribunal Consitucional en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional. 2018.

Musical Gesta del 14 de Junio. La historia de los héroes contada por los campesinos a través de la música autóctona dominicana, como el canto de cosecha, de pilar arroz, la salve y los palos. Producción y letras de Aidita Selman, música de Dante Cucurullo, dirección vocal Nadia Nicola, coreografía de Elizabeth Crooke. presentado en la Gala por la Constitución del Tribunal Constitucional en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito. Reposición en 2022 en el Centro de los Héroes para la Fundación Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo. 2019.

Nacional de La Raza Inmortal. Producción y letras de Aidita Selman y música de Dante Cucurullo, dirección vocal de Paola González, dirección teatral Indiana Brito, coreografía Daymé Del Toro. Fundación Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo. Presentado en el Monumento del Centro de los Héroes. 2023.

Musical Pioneras Dominicanas. Historia de las mujeres dominicanas pioneras en todos los estamentos sociales, con motivo de la entrega de la Medalla al Mérito de la Mujer Dominicana, Ministerio de la Mujer. Producción y letras Aidita Selman, música de Junior Lomba, coreografía Natalie Borsos. Sala Máximo Avilés Blonda, Palacio de Bellas Artes, 2024. 2024.

https://www.youtube.com/watch?v=_hVpo6qvCQ0&list=PLO-T4CxVjebyLaoamuarnZD5uWxU564On

25 aniversario del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Ministerio de la Mujer. Producción y letras Aidita Selman, música Junior Lomba, dirección vocal Paola González, coreografía Laura Ramírez. Centro de Convenciones Ministerio Relaciones Exteriores. 2024