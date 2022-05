Héctor Aristy habla de cómo el pueblo se unió a los constitucionalistas para vencer a Wessin

Héctor Aristy manipulando un fusil.

Héctor Aristy falleció el año 2015. (ENTREVISTA RECUPERADA DE LOS ARCHIVOS DEL AUTOR)

Cuando Héctor Aristy llegó con los sargentos Cirilo y Batista a la comandancia del Estado Mayor el 24 de abril en la noche, aún estaba barbudo y con fiebre por los efectos de la varicela. Se afeitó y algunos militares lo asistieron con aspirina y otros medicamentos.

Se echó a dormir y como a las 4 de la madrugada del 25 de abril el coronel Lora Fernández lo despertó para decirle que Donald Reid Cabral había hablado y anunciado que tenía bajo control la situación.

En la conversación, Lora Fernández le reveló que sólo contaban con algunos 200 hombres. Entonces Aristy lo interrumpió para preguntarle por el coronel Jorge Moreno (hermano de Marco Jorge Moreno) que estaba comprometido. También le pidió explicación sobre Pompello8jefes de los Cazadores de Montaña) que estaba en San Cristóbal y le siguió cuestionando sobre otros oficiales que estaban en la conjura pero que todavía no habían actuado entre ellos se encontraba el general Méndez Lara que comandaba la brigada de Santiago.

Narra que ‘’al fin se hizo sentir ‘’Píndaro’’ (que estaba en Artillería). Dijo que cuando aparece ‘’Píndaro’’ Lora Fernández había enviado tropas para el centro de la ciudad. -

En esos trajines, Aristy dijo que ‘’vi a Hernando Ramírez impecablemente vestido de verde olivo en la oficina del Estado Mayor con una bufanda colocada en el cuello, una futa en su mano derecha y frente a su flamante figura un mapa. Se me parecía un oficial de películas americanas.’’

Recuerda que el 25 en la mañana se recibió una llamada telefónica de Reid Cabral que invitaba al Alto Mando constitucionalista, que operaba en la oficina del Estado Mayor (Kilometro 6 y medio carretera Duarte), a que fuera al Palacio a recibir el Gobierno. De inmediato ‘’se oyó la voz de Hernando Ramírez: -¡coronel Caamaño vaya al Palacio a recibir de Donald Reid el Estado.’’. Según Aristy, Hernando Ramírez agrego a la comisión a Mauricio Fernández (el Flaco() y a Giovanny Gutiérrez quien al preguntar por Lora Fernández este se presentó con un listado con los nombres de varios oficiales constitucionalistas que estaba de puesto en el palacio a quien Caamaño, luego de recibir el gobierno de parte de Reid Cabral debía arengar.

Momentos antes de la batalla del puente Duarte hubo dispersión, pero a las 3 p.m. ya el pueblo había vencido a la gente de Wessin Compartir

De inmediato, dice Aristy que los comisionados marcharon al palacio en un carrito azul y cuando llegaron al palacio, tal y como se había decidido, Caamaño arengó a las tropas presidenciales. Encontrándose con en la escalinata con el coronel Benoit, Medrano Ubiera y otros al tiempo de dejar practicamente destruido el carro que lo transportaba militares que los acompañaban desde San Isidro.

Antes del llamado de Peña Gómez

Juan Bosch y José Francisco Peña Gómez.

Regresando a las horas que precedieron la revuelta del 24 de abril Aristy recuerda que sucedió un acontecimiento de mayor importancia al anunció que hizo Peña Gómez al mediodía de aquel histórico 24 de abril. Dijo que esa mañana el Ayuntamiento del Distrito Nacional con el síndico Tancredo Aybar Castellanos fue a inaugurar una llave publica en la calle 17 (hoy Padre Castellanos) en cuyo sector no había agua potable y que de repente, un aluvión de masas humanas le fueron encima al síndico desarmando su guardaespaldas al tiempo de dejar semi destruido el carro. que lo transportaba,

Cree Aristy que este episodio fue lo que precipitó las cancelaciones de los oficiales jóvenes del Estado Mayor que estaban con el golpe de Estado.

Dijo que cuando Peña Gómez hizo el anuncio del inicio de la revolución ‘’ya la parte alta estaba encendida’’. Por lo que explica fue que de inmediato el general Wessin y Wessin movilizó sus tropas y ocupa con Morillo López Radio Santo Domingo Televisión Dominicana (RTVD).

Recuerda que el coronel Morillo López se presentó a RTVD con tres tanques de guerra para recuperar la emisora bajo el control de los constitucionalistas desde donde ellos mantenían informado al pueblo sobre la marcha de los acontecimientos. Fue en este momento que Morillo hizo preso a Peña Gómez mientras Caamaño se hacía cargo del Palacio Nacional.

Entonces, amplia que ‘’cuando los constitucionalistas retomaron el control de la planta televisora Caamaño se lleva preso a Morillo al Escuadrón de Caballería. ‘’ahí fue que las turbas ‘’bajan de la parte alta de la ciudad y les pegan fuego a los locales de ‘’Prensa Libre’’, el de la Unión Cica Nacional (UCN), ‘’Vanguardia Revolucionaria Democrática y después le marcha al Partido Liberal Evolucionista (PLE). Aristy que, al momento del estallido de la revolución era secretario general del PLE explica que este partido fue incendiado porque el guardián que lo cuidaba al ver la multitud frente al local disparo varios tiros provocando la irá de los manifestantes.’’

Luego del incendio del PLE

En este contexto el entrevistador le pregunta a Aristy que si es verdad la versión que se difundió de que él se integró a la revolución luego de la quema del PLE y que fue de los que participó en la quema de ese partido, afirmo de manera enfática subrayando que ‘’esa versión es falsa ‘’porque salí de la casa de Don Luis Amiama Tío en dirección al Palacio Nacional tratando de localizar a Caamaño porque entre él y yo habíamos planeado una operación’’, la que no reveló.

‘’Fue aquí que yo me enteré que habían incendiado el PLE. Y quiero que se sepa que días antes del 24 de abril ya yo había renunciado de ese partido donde se me vía como un comunista infiltrado en sus filas.’’

Cuenta que en la tarde del día 25 de abril no estaba en el Palacio como dijo Hernando Ramírez en su entrevista ‘’yo estaba con Chaguito Rodríguez y otros oficiales en el 6 y medio de la carreta Duarte. Explico que se encontraba en ese lugar repartiendo algunas armas que fueron localizada por Mauricio Fernández en el arsenal del Campamento del Estado Mayor’’.

Dijo que en ‘’un camión ‘’Catarey’’ repleto de armas se dirigieron con destino a Radio Santo Domingo Televisión Dominicana donde continuamos con el operativo de entrega de armas a los civiles.’’

Dijo que al arribar a la emisora estatal subió al segundo nivel del edificio junto a Guillermo Puegar Bobadilla Cabral Ortega y que todavía los tres tanques estaban frente al edificio cuando debían estar en el seis y medio.’’ Entonces es que yo digo: -¡Pero eso es una barbaridad! Como es posible que esos tanques todavía están ahí y ordene a dos soldados tanquistas para que lo movilizaran del lugar’’.

La gran dispersión

En ese contexto recordó que ya estaba oscureciendo, eran cerca de la 7 de la noche y solo en el Campamento 16 de Agosto quedaban Caamaño y otros oficiales el coronel Hernando Ramírez estaba afuera ‘’operando cerca de la fabrica de refrescos Pepsi .. Cola. Ya habíamos tomado la intendencia del Ejercito, Transportación y el Escuadrón de Caballería y subraya que Caamaño dijo: -Yo voy a llegar donde Rafaelito Sánchez’’. -

Sostuvo que las cosa aparecían ‘’cómo si estuviéramos perdidos pues había una gran dispersión. Fue entonces cuando yo y el coronel Lora Fernández, Holguín y el capitán Nolasco agrupamos en RTVD mucha gente y cuando ya no cabían los concentramos en el Estadio Quisqueya’’.-

Recordó que el 26 de abril se instaló en el Palacio Molina Ureña y comenzaron los decretos. Y que en esa misma fecha – llegaron los hombres ranas’’ a RTVD comandados por Montes Arache quien estaba -abajo- en una guagua con Armando Asunción, Aníbal y otros. Recordó que eran cerca de las 9 de la noche y estaba acompañando a Molina Ureña. (el entrevistado no dio más detalles de la presencia de Montes Arache y el grupo de hombres ranas que acompañaban a Molina Ureña), el paréntesis es del autor.

Cuenta Aristy que según iba avanzando en el tiempo, ‘’la cosa se estaba poniendo agria y nosotros habíamos enviado con Chaguito Rodríguez Echavarría, Calderón y Cabral Ortega dos tanques ‘’M-X’’ montados en una patana con varios rumbo a Santiago ya que nos preocupamos ante la inmovilidad de Méndez Lara, Cuquito en esa importante Ciudad’’. -

Sostiene que con Changuito Echavarría iba también el tanquista Cabral Ortega ‘’porque Chaguito era piloto, pero tenía mayor rango que Cabral Ortega. Ellos tenían la misión de ir recogiendo tropas desde La Vega, pero no cumplieron.’’

Dijo que estando en el destacamento de la Policía que estaba al lado de RTVD, vio llegar a Milito Fernández-‘’Yo estaba ahí acostado y llame a Lora Fernández, el 26 de abril en la noche y este me dijo que Milito había dicho que todo estaba perdido y que en la madrugada nos iban a bombardear’’.- La respuesta de Lora Fernández a Aristy fue: -No, yo sigo hasta el final.-

Reveló que los constitucionalistas tenían más de mil militares armados en los alrededores de RTVD. ‘’Controlábamos desde la radiodifusora oficial, la antena de la estación (Cerca del Mercado de la A, Duarte) hasta la cabeza del puente Duarte y la zona intramuros con sus barrios aledaños porque se decía que Wessin y Wessin venía avanzando.’’

Si no va al puente, todo está perdido

El 27 de abril por la mañana, recordó que se produjo el bombardeo de la Marina y la Aviación. y explica que ‘’nosotros teníamos una ametralladora antiaérea montada en el techo del edificio que sólo servía para espantar a los P-51 porque en verdad era una ametralladora de 30 milímetros. ‘’Y en ese difícil momento se me apareció un muchacho apellido Caminero oriundo de El Seibo que me dijo: - ¡Si usted no va al puente, creo que todo está perdido! Enseguida dijo que bajo con unos 500 hombres y una tanqueta en dirección al puente Duarte.

Aquí hace un paréntesis para recordar algo que se le habían quedado pendiente cuando Caamaño decidió ir a la casa de Rafaelito Sánchez. Revelo que Caamaño, días después, le contó que Rafaelito le dijo que todo estaba perdido y se lo llevó a una embajada (Consulado de Costa Rica) que era dirigido por Gadala María (cierra el paréntesis).

Recordó que en medio de la Batalla del puente Duarte dijo que se le acercó otro muchachito para decirle que Caamaño y Montes Arache estaban en la calle Palo Hincado –‘’el coronel Marte Hernández no me dejara mentir’’- Subrayó.

Dijo que sin pensarlo dos veces se dirigió a esa dirección y al acercarse a Caamaño y Montes Arache le dijo: ‘’Si ustedes no vienen conmigo para el puente Duarte. Esto se acabó porque quedan muy pocas gentes con ‘’ramos’’ en el kepi’’.-

Ante tan grave advertencia, afirmó que ‘’Montes Arache, Caamaño, Chibú, Claudio, Marte Hernández cogieron en dirección al puente por la parte de la izquierda mientras yo iba a buscar a Lora Fernández que lo había visto la última vez en los alrededores de RTVD.’’

Cuenta que, con 600 hombres, Lora y él se dirigieron por el franco derecho en dirección al puente y Montes Arache cogió el frente (calle Amado García) con el arrojo que lo caracteriza…’’Ya para el mediodía había muchos muertos encima del asfalto, el cemento y la grama. -¿Cuántos?-, ‘’no te puedo decir , pero eran muchos’’.

Caamaño se va a la embajada de los Estados Unidos

En ese momento -recordó-, es que vienen a buscar a Caamaño para llevárselo a la embajada de los Estados Unidos) Y, tras una pausa…. pide un vaso de agua y continúa su narración. ‘’Hay dos versiones sobre la ida de Caamaño a la embajada norteamericana, una dice que fue Caamaño que decidió ir por su cuenta y la otra que fue Molina Ureña que lo mandó a buscar porque los americanos tenían interés de hablar con los oficiales que estaban al mando de la pelea.’’.

Mientras esa reunión ocurría en la embajada ya a las 3 de la tarde de ese -27 de abril- ´´el pueblo (militares y civiles) habían vencido al CEFA, Subrayó, Aristy. (aquí observó una contradicción con otras versiones que afirman que Caamaño salió de la embajada hacia el puente después de decirle al embajador Tapley Bennet que el le iba a demostrar que todavía había dominicanos con dignidad y se dirigió al puente a pelear). Las negritas son del autor.

A la pregunta de porque el vestía el uniforme de coronel siendo un civil, la respuesta no se hizo esperar: ‘’Porque en esos tiempos los rangos eran muy importantes y por esas razones lucia el rango de coronel Full siendo civil. Como ejemplo de esa importancia recordó ‘’que un oficial al verlo le dijo: -¡A su disposición comandante!... el está vivo y me podría desmentir’’, subrayó.

Tras ese momento, afirmo, llegaron Caamaño, Claudio, Marte Hernández y otros oficiales y al Caamaño preguntarle ¿Dónde estaban fulano y zutano? él le respondió: -‘’¡ Yo lo tengo a uno cerca de los Bomberos y a otro colocándome una ametralladora. Fue la salida que invente porque no quería decirle a Caamaño, delante de los demás oficiales, que los fulanos y zutanos estaban asilado en una embajada. Entonces llamo a parte a Caamaño y le dijo: ‘’-¡Bueno, dígame coronel, ¿Para cual embajada van ustedes? -¡Porque este que está aquí, seguirá luchando al lado del pueblo!-’’

Finalmente, siendo desapasionados en sus testimonios, Aristy reconoció que ‘los constitucionalistas pelearon con arrojo y la gente de Wessin y Wessin también…’pues éramos todos dominicanos, no podemos darle valentía a uno y negársela al otro’’.

En cuanto a la invasión yanquis confesó que al constitucionalista se le presentó una situación muy difícil, pues no teníamos gobierno -porque Molina Ureña había renunciado. O sea que teníamos un movimiento descabezado, al tiempo de lamentar, que la mayoría de los lideres del PRD se habían asilado en las embajadas, con Molina Ureña, a la cabeza. Fue en ese contexto que Bosch lo llamó por teléfono y le pregunto: - ¿Cómo está la cosa? -, respondiéndole: -Todo, todavía, ¡no está perdido! -