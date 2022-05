Héctor Aristy: Fernández Domínguez estuvo listo para un contragolpe que restauraría la democracia

Héctor Aristy y Francis Caamaño.

Héctor Aristy describe los antecedentes del estallido de la guerra del 24 de abril de 1965. Revela que Manolo Tavárez le pidió integrarse a las guerrillas. Asimismo, afirma que, tras el golpe de estado contra Juan Bosch, el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez estaba presto para un contragolpe y restaurar la democracia, pero los dirigentes del PRD no aparecieron para apoyarlo. Héctor Aristy falleció el año 2015. (ENTREVISTA RECUPERADA DE LOS ARCHIVOS DEL AUTOR)

Uno de los civiles más sobresalientes que participo, desde el principio hasta el final, en la revolución del 24 de abril de 1965 fue sin lugar a dudas Héctor Aristy. Un hombre que sin proponérselo alcanzó el cargo de primer ministro de la presidencia en el Gobierno que encabezó el coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó

Sin ser militar, el Chino Aristy, como popularmente le llamaban, lució durante los 6 meses de revolución la insignia de coronel y se le vio desde el mismo día de la sublevación cuartelaria al lado de las principales figuras militares que lidereaban el movimiento constitucionalista.

Aristy, quien al momento de la sublevación militar, era Secretario General del Partido Liberal Evolucionista (PLE) que presidía Luis Amiama Tío, nos cuenta con mucha propiedad con lujo de detalles los antecedentes que caracterizaron la contienda de abril, el papel de los principales lideres militares en el drama histórico de la insurrección popular, las dificultades en el sostén del mando civil, el asilo de algunos dirigentes y las indecisiones de Caamaño para asumir la primera magistratura del gobierno constitucionalista, ante las vacilaciones del entonces presidente Rafael Molina Ureña.

Vamos pues a leer con detenimiento el testimonio -póstumo- que nos dejó como legado este ilustre dominicano que luchó contra Trujillo y padeció el exilio involuntario durante los gobiernos de Joaquín Balaguer.

Antecedentes

Me contó que cuando regreso al país en el año 1961 desde el exilio (tras el ajustamiento de Trujillo) vino con la idea de crear el Frente Nacional Revolucionario (FNR) que tenía como símbolo una mocha y una escoba. Trajo consigo miles de botones de propaganda y distribuyó en todo el país la ‘’Cartilla del FNR’’ un folletico donde se definían los principios políticos y filosóficos de ese movimiento.

Recordó que para esos días solo existían en el país la Unión Cívica Nacional (UCN), el Movimiento Revolucionario 14 de junio (IJ4), el Partido revolucionario dominicano (PRD), el Partido Nacionalista Revolucionario (PNR) que presidía Corpito Pérez Cabral y el profesor Dato Pagán Perdomo.

Destaca que el FNR jugó un papel muy activo en la lucha popular que se desarrolló en el país tras el ajusticiamiento del tirano Rafael Leónidas Trujillo Molina y como ejemplo cito la manifestación de protesta que se organizó en la cabeza del puente Duarte cuando se esperaba la Comisión de la Organización de Estados Americanos (OEA) que venía a conocer la situación del país para ver si era posible levantar las sanciones económicas impuesta a la dictadura por ese organismo regional En esta protesta fue asesinado el profesor Víctor Estrella Liz quien militaba en las filas del FNR.

El activismo político de esa organización política liderada por Aristy inquietó al Gobierno de turno y fue deportado junto a otros políticos entre los que se encontraban Máximo López Molina, secretario general del Movimiento Popular Dominicano (MPD).

Héctor Aristy manipulando un fusil.

Previo a su deportación, tuvo un primer contacto con el coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó y Rafael Tomás Fernández Domínguez en una casa que estaba frente al supermercado ‘’Wimpys’’, en la avenida Bolívar casi esquina Pasteur. En ese encuentro Caamaño se quejaba de los problemas que estaba enfrentando su familia por la participación de su padre, general Fausto Caamaño en el régimen de Trujillo.

Reveló que Caamaño estaba tan preocupado que tenía en mente hasta formar una sociedad para proteger a sus familiares, idea que le fue rebatida por el Chino Aristy quien le expresó que no había necesidad de tomar esa iniciativa ya que la unidad del pueblo se iba a dar y que los militares sanos, como él, no tenían nada que temer.

‘’Pero Caamaño que había hecho todos esos cursos de anticomunismo en las academias de los EEUU sospechaba de todos los civiles con los que mantenía relación de amistad, los cuales nunca gozaron de su franqueza. ´´

Un segundo encuentro

Tras los acontecimientos que se produjeron en el país con el golpe de Estado del general Ramón Rodríguez Echavarría y posteriormente con el ascenso al poder del profesor Juan Bosch, se efectúo otro encuentro entre Aristy, Caamaño y Fernández Domínguez quienes estaban acompañados del tanquista Cabral Ortega.

Coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez.

En esa reunión, Fernández Domínguez le reveló a Aristy que en San Isidro había un grupo de militares que estaban conspirando contra el Gobierno del profesor Juan Bosch, entre los que cito al coronel Elías Wessin y Wessin.

Empero el ideólogo militar de la revolución de abril le confesó que tenía un amplio grupo de jóvenes militares que no iban a permitir que se derrocara al Gobierno constitucional del profesor Juan Bosch. Entre ellos citó a al propio Cabral Ortega, Lora Fernández, Núñez

Noguera le confío que además que contaba con oficiales de alto rango que por ser parientes serían arrastrados en apoyo del movimiento en defensa del Gobierno constitucional.

‘’Yo los escuché serenamente y les dije: -¿Por qué ustedes no le plantean esos problemas al profesor Juan Bosch?’’

Y en eso quedaron, al tiempo de informarle al Chino Aristy que los golpistas habían tenido una campaña en los cuarteles que buscaba amedrentar a las Fuerzas Armadas y ponerlas en contra de Bosch bajo el supuesto de que había creado una crisis con Haití para llevar a las Fuerzas Armadas a una guerra con ese país para de esta forma Bosch eliminar las FF.AA.

Lo más correcto es que vea a Bosch

‘’Yo le dije: -¡Mire, mayor (creo que para ese tiempo el lucía el rango de mayor) yo creo que lo más correcto, te reitero, es que vea a Juan Bosch ‘’.

Según nuestro entrevistado, el oficial Fernández Domínguez concertó una entrevista con Bosch a quien le informó detalladamente de los planes golpistas al tiempo de pedirle su autorización para arrestar a los oficiales conspiradores.

‘’-¡No sé qué pasó, porque parece que Bosch consultó el asunto con algunos altos oficiales, según me explicó en otra ocasión Fernández Domínguez, lo que produjo algunos traslados de los oficiales defensores del Gobierno!.’’

Cuando se produjo el golpe de Estado, el 25 de septiembre de 1963, la mayoría de los jóvenes oficiales comprometidos con Fernández Domínguez estaban dispersos en diferentes cuarteles del país, algunos habían sido enviados a la frontera como fue el caso del tanquista Cabral Ortega., pero según el Chino Aristy, que cuando dan el golpe la unidad de tanques que entró a la ciudad estaba comandada por el mayor Fernández Domínguez. ‘’Lo que para los golpistas fue un desliz ya que la mayoría de los soldados de esta unidad de artillería se correspondían con Fernández Domínguez’’.

Recuerda que entre ellos estaba el oficial Marino Almánzar con dos tanques frente al Cuartel general de la Policía. ’’.

Revela que en el propio Estado Mayor había oficiales que no estaban de acuerdo con el derrocamiento de Bosch entre ellos señaló a Renato Hungría quien era hermano de Radhamés Hungría.

Bosch preso

Juan Bosch y José Francisco Peña Gómez.

Estando Bosch preso en el palacio Nacional ‘’yo voy con Fernández Domínguez a entrevistarnos con él jefe del estado Mayor Renato Hungría y al contactarlo nos dijo: - ¡Aquí hubo casi dos días sin gobierno porque los golpistas no se ponían de acuerdo! Enseguida le dijo Fernández Domínguez que no movilizara unidades de artillería o blindada con poder de fuego porque había una situación política muy difícil ya que el general Viñas Cáceres le comunicó que si estas gentes no se ponían de acuerdo los militares iban a sustituir al profesor Juan Bosch’’.-

Ese encuentro se produjo, según Aristy en la calle García Godoy esquina José Perdomo, en el sector de Gazcue ‘’donde también estaba Pepito Sánchez ‘’.

En esos primeros días del golpe, Héctor Aristy se movilizó junto a Arismendi Aristy-pariente-, el diputado Manuel Germán, padre de Amaury Germán Aristy y Casimiro Castro quienes asistieron al correo a colocar telegramas internacionales dirigidos a todos los parlamentos. Además, fueron al Listín Diario para entregar unas declaraciones por escrito.

En esos dos días hubo un intento de Fernández Domínguez por reponer a Bosch, pero la gente del PRD no apareció, sólo se lograron contactar algunos congresistas entre ellos el papá de Amaury German’’.

‘’ Lamentablemente, reiteró, los líderes principales del PRD no se les veía…Entonces se produjo salida de Bosch.

Explica que en esos días que sacaron a Bosch ‘’hicimos dos o tres reuniones y una noche se iba a producir un contragolpe ‘’pero se citaron a los líderes del PRD y el único que asistió fue el viejo Humbertilio Valdez que estaba en la residencia de Arcare, un español que era íntimo amigo de Fernández Domínguez’’.

El IJ4 actuó con las guerrillas

Manuel Aurerlio Tavárez Justo, Manolo.

Tras todos esos tropiezos por rescatar la constitucionalidad los jóvenes de la Agrupación Política 14 de junio (IJ4) que lidereaba el inmortal Manolo Tavarez Justo comenzaron a preparar una insurrección guerrillera desde la clandestinidad ya que el IJ4 tan pronto se produjo el golpe fue ilegalizado y sus dirigentes perseguidos.

-‘’Tú sabes que Manolo Tavárez en los primeros días del golpe militar se asiló en la embajada mejicana. De ahí salió con Fernando Ortiz Bosch que también se había asilado’’.-

Recuerda que en esos días el dirigente cactorcitas -Pipe- Faxas lo contacto para decirme que Manolo tenía interés en verme. La reunión entre Manolo y yo se dio en una casita del kilómetro 12 de la carretera Duarte que era muy clandestina y que le servía de escondite.

Conversó con Manolo Tavárez

Cuenta que conversó con Manolo sobre el interés que él tenía de que yo me fuera con él al frente guerrillero que iba a operar en la región Sur y que tenía buenas bases donde podía apoyarse el frente guerrillero.

‘’Manolo, comenta, ‘’ no me lució muy convencido. Por dos veces me dijo que estaba reflexionando sobre si debemos levantarnos en armas, confesándome que estaba recibiendo mucha presión.

A los pocos días de esa entrevista afirma que -Pipe- Faxas volvió a comunicarse con él ‘’ y yo recuerdo que nos entrevistamos debajo de una mata de laurel que quedaba frente a su casa de la calle Estrelleta. Ahí donde hoy está la Iglesia San Pío XII, frente al Parque Independencia ‘’.

Aristy calificó a Faxas como uno de los cactorcitas más brillantes en asuntos ideológicos. ‘’Él también me dijo, que eso de irse a la loma era una locura y yo le contesté que, porque entonces se iba, a lo que me respondió que ya había que asumir esa responsabilidad’’.

Recuerda que manolo, en otra ocasión antes de irse a las montañas, dijo que ‘’nosotros contamos con un frente interno y que se había previsto lanzar una huelga u día después del doble sueldo navideño) diciembre 1963). ’’.

-‘’Yo le dije -¡manolo! pero tú pareces que no conoces a tu pueblo. Tú no sabes que tan pronto la gente cobre su regalía pascual lo que van es a beber ron! Por desgracia así sucedió’’

La gente del IJ4 se fueron a la montaña ‘’y con ellos se dio el intento guerrillero del Movimiento Popular Dominicano (MPD).

Recuerda -el Chino Aristy-, con gesto de tristeza, que ‘’esas fueron unas navidades muy frías y tristes ‘’, pues había caído en Las Manaclas y en otras montañas de la Cordillera Central la crema y nata de nuestra juventud y con ella uno de los líderes más extraordinarios que ha parido el pueblo, manolo Tavarez Justo.’’

Las navidades más tristes

Calificó el gesto de Manolo y sus compañeros de ejemplar para las generaciones que los han sucedido porque dieron muestra de vocación patriótica y supieron defender con su sangre lo que el pueblo una madrugada del mes de septiembre le robaron: la constitucionalidad. ’’

Tan pronto nuestro entrevistado se enteró de la masacre de Las Manaclas (el 21 de diciembre de 1963) se dirigió en busca de los dirigentes del Frente Interno del IJ4 para ver que pensaban hacer ante el genocidio de Las Manaclas. Pero cuenta que no encontró a nadie y se lamentó de que en Santo Domingo se matara a un dirigente como Manolo con más de 30m guerrilleros y no pasara nada.

El crimen de Manolo provocó la renuncia del entonces presidente del Triunvirato doctor Ramón Emilio de los Santos quien hizo esfuerzos para que no se ejecutara el crimen.

De inmediato, apuntó que enviaron a buscar a Donaldo Reid Cabral a Israel donde se encontraba atendiendo a su cargo de Canciller, ‘’y le entregaron la máxima dirección del triunvirato. ’’.

La conspiración de los cuarteles seguía

-‘’pero la conspiración de los cuarteles seguía, a pesar de la dispersión de sus principales figuras a causa de las cancelaciones y los traslados. ’’

‘’En una ocasión me reuní con algunos militares jóvenes que al comentar el crimen de Manolo y sus compañeros comenzaron a salírseles las lágrimas ‘’.

Algunos se preguntaban, según Aristy, que ‘’como era posible que en el país se derramara tanta sangre joven’’.

Para esos días regresaron de Puerto Rico, José Francisco Peña Gómez y Molina Ureña. ‘’En la oficina que aún conservo, en la avenida San Martín, venían a verme algunos militares jóvenes con los que dialogaba sobre la situación del país. Pero la situación se fue complicando y comenzaron las protestas de los sindicatos, los estudiantes, los comerciantes e importadores, Etc’’

‘’yo comencé a viajar al interior del país y me interesé por la organización de los sindicatos. Llegue a organizar algunos en La Romana con Guido Gil ‘’.

Luis Amiama y el PLE

Antonio Imbert Barreras y Luis Amiama Tio.

En el mes de febrero de 1984 ‘’ a Don Luis Amiama Tío le sugirieron que formara un partido político. A mí me mandó a buscar el general Imbert Barrera con Virgilio Hernández Almánzar para hablarme de ese partido y para que me integrara a sus filas. ’’. En esos días, afirma Aristy, se comentaba que a mí me iban a deportar porque decían que yo me reunía con militares en mi oficina y que andaba muy activo en el interior del país. Entonces mis amigos me aconsejaron que debía tener una cobertura y que debía ingresar al Partido Liberar Evolucionista (PLE) que tenía su local en la avenida Bolívar frente a la Protectora la Altagracia’’.

Recuerda que el primer sindicato que enfrentó al Gobierno fue el Sindicato de Obreros Portuarios (POASI) que igual que otros perdieron todas las conquistas que lograron durante el Gobierno democrático de Bosch.

Destaca que en los meses anteriores a abril fueron encendidos, citando la huelga del 3 de mayo donde los trabajadores del Ayuntamiento del Distrito nacional y los choferes del transporte público desafiaron con coraje a los temibles ‘’cascos blancos’’ de la Policía de Belisario peguero.

Señaló que tras esa huelga vinieron otras y otras y el país se fue tornando difícil para el Triunvirato.

Subraya que durante esa época fueron más de 100 las huelgas que se produjeron en el país en demandas de reivindicaciones sociales que en esencia no era lo que se perseguían sino el derrocamiento del Triunvirato.

Dijo que todas las huelgas de esa época eran políticas, También resaltó que con ellas le daba una señal a los militares jóvenes de que cualquier paso que dieran contra el Gobierno podían contar con el apoyo del pueblo.

Cuenta que los militares se quejaban que cuando a Bosch lo derrocaron el pueblo no protestó y por esas razones había que demostrarle que la situación no se iba a repetir.

Destacó que en esos días ya se habían producido algunos acontecimientos en san isidro donde Donald Reid ordenó la cancelación de algunos de los militares que habían participado en el golpe de ellos. Uno de esos oficiales fue el general Atila Luna y se arrestó a Guarién cabrera.

Asimismo, en otro orden había ordenado el retiro de Núñez Noguera y de Héctor Lachapelle Díaz. Decisiones que aumentaron el descontento que se estaba produciendo en los militares y la población civil.

Incendio del PLE

‘’Cuando yo me detenía a analizar estos problemas en las reuniones del PLE yo le advertía que la situación política y social se está empeorando contra el Triunvirato y que yo no sabía para donde ellos iban a coger cuando la lucha reventara porque lo que era yo ya tenía bien definida mi postura al lado del pueblo. ’’

Así las cosa, a los pocos meses logró alcanzar la Secretaría general del PLE a pesar a la oposición de altos dirigentes que me ‘’veían como un comunista infiltrado en su partido’’.

Aquí me permiten los lectores abrir un paréntesis. El PLE fue un partido fundado Luis Amiama Tío, uno de los dos sobrevivientes del magnicidio a Trujillo, y uno de los que participó en el golpe de Estado contra el gobierno democrático del profesor Juan Bosch. Fueron esas las razones que tuvo un grupo de manifestante de incendiar la sede de ese partido, la tarde del 24 de abril de 1965. Cierro el paréntesis.

La conspiración de Simó

Siguiendo el hilo de las conspiraciones que aún prevalecían en los cuarteles, Aristy la del oficial Simó en Santiago, a quien hicieron preso por estar conspirando contra el Gobierno. Pues Donald Reid se había dispuesto a eliminar los grupos conspirativos, comenzando con Simó y otros militares jóvenes de San Cristóbal entre ellos citó a el entonces teniente Neil Nivar Seijas.

Recordó que en ‘’una ocasión, para estos días, Caamaño Deño y él entonces teniente Morillo López (Morillito quien fue jefe de la Policía) lo visitaron en su oficina de la avenida San Martín para contarle los problemas que estaban enfrentando con el general Belisario Peguero, jefe de la Policía. Una queja semejante escuchó de Caamaño y Guzmán Acosta un día en que se encontraba con el general Imbert Barrera viendo una pelea de Karate Japones, en el Escuadrón de Caballería, cuando se presentaron Caamaño y Guzmán Acosta para quejarse frente a Imbert sobre el disgusto que tenían de Belisario peguero