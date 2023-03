Hacia una reflexión sobre la sureñidad trascendente

El autor de este trabajo, Julio Cuevas, junto al folclorista e investigador, Dagoberto Tejeda. Nos acompañan, el poeta Lorenzo Araujo, Avelino Stanley, César Zapata y detrás, el poeta y crítico literario, Miguel Ángel Fornerín, dominicano, residente en Puerto Rico; el poeta Rafael Emigdio Caamaño Castillo, con otras hermanas creadoras.

Solicitud de autorización de publicación, hecha al Dr. Manuel Matos Moquete, sobre reflexiones emitidas por el doctor Julio Cuevas, procurando situar la "Sureñidad", como una enunciación trascendente:

Cito:

"Julio, muy bien tu trabajo, gracias por las menciones que haces de mí. Pero hay un asunto que me inquieta, es el término trascendente. Acerca de eso varias preguntas, sólo para aclararme y seguir el debate:

- ¿Por qué hay que poner un apellido a la sureñeidad?

- ¿Habría alguna sureñeidad intrascendente y cuál?

- ¿Ese calificativo no sería una manera de desdeñar esa otra sureñeidad?

- ¿Qué sentido tiene aquí la trascendencia?

- ¿Místico o divino o espiritual como en la teología y el interiorismo de Bruno Rosario Candelier?

- ¿Ontológico, como cuando se habla de la trascendencia del ser?

- ¿Estético, como cuando se habla de la creación como belleza, gusto, placer, etc., extraordinarios, fuera de lo común?

- ¿Sociológico, en el sentido del nivel superior de la cultura?

-En fin, ¿desde una poética que concibe la obra como discurso de un sujeto que inscribe su subjetividad como un sentido propio, singular, original, producido siempre en la interacción con el otro?

Hay que situar ese concepto para que pueda ser usado en forma válida y pertinente en cualquiera de las opciones teóricas (hasta ahora usado un tanto de manera empírica), en la que se quiera pensar la sureñeidad".

En el medio, el Premio Nacional de Literatura, 2019, Dr. Manuel Matos Moquete. Franqueado de dos de sus amigos y alumnos: A la izquierda, el autor de este trabajo, el Dr. Julio Cuevas, Profesor titular del Escuela de Letras de la UASD, y a la derecha, el linguista e investigador, el Dr. Fabio Abréu, ambos, catedráticos uasdianos.

Dr. Manuel Matos Moquete, Premio Nacional de Literatura, año 2019.

Miami, miércoles 22/3/2013.

Al verme tan privilegiado, y, sin perder el tino, sigo con los pies sobre la tierra y la cabeza hacia el cielo, por lo que sentí el deber ético de pedirle permiso a mi amigo y maestro, para que me autorizara a difundir sus escritos, recibidos en un chat privado. Veamos su respuesta:

Hacia una reflexión sobre la Sureñidad trascendente (Julio Cuevas)

- [26/2/23:- "Julio Cuevas: "Buenos días, maestro. Estoy, ahora, respondiendo, sus importantes inquietudes que mueven a una reflexión filosófica, lingüística y literaria. Hoy termino mi respuesta, pero me gustaría que me autorice a dar a conocer al público, sus reflexiones y mi respuesta. En lo que continúo razonando su posición, espero su respuesta.

- [26/2, 10:13 a. m.]- Manuel Matos Moquete: Muy bien.

- [26/2, 10:25 a. m.]- Manuel Matos Moquete: Jamás he pensado que el hecho de que un escritor sea originario de un lugar fuera relevante a la hora de determinar la nacionalidad o la región a la que pertenezca su obra. Mucho menos que las obras literarias delimiten su alcance como arte y cosmovisión por el ámbito local o regional de los temas, los personajes, los lugares, las situaciones que tratan.

Jamás he visto fronteras en la escritura. Por eso, no comparto y no utilizo las clasificaciones sociológicas que se apoyan en la geografía como: literatura del norte o literatura del sur, literatura del campo o literatura de la ciudad, o que se apoyan en los motivos o temas tratados, como novela de la caña, poesía de la guerra de abril o novela bíblica.

La literatura se define por una primera característica: la universalidad del ser humano, que para Aristóteles es el elemento más importante del arte literario. La humanidad es el universo común a todos los escritores, independientemente de las épocas y los lugares a que estos pertenezcan, o en que se ubiquen los ambientes o temas tratados en sus obras.

- [26/2, 10:26 a. m.]- Julio Cuevas: Entonces, ¿los puedo publicar, maestro? Hoy hay dos trabajos en Acento.com, sobre la sureñidad. Ya no somos del Sur, ya somos el Sur. Usted, yo y los otros...somos el Sur.

- [26/2, 10:27 a. m.]- Julio Cuevas: Hoy termino su respuesta, porque requiere más reflexión.

- [26/2, 10:27 a. m.]- Manuel Matos Moquete: Julio, publica mis preguntas y estos párrafos después. Luego, tú reflexión.

- [26/2, 10:29 a. m.]- Julio Cuevas: Ok. Así lo haré.

- [26/2, 10:29 a. m.]- Manuel Matos Moquete: De acuerdo. Después de publicada esta base dialógica, hacia la sureñidad trascendente, entonces, como lo he prometido, por ética, también será publicada mi respuesta al Dr. Manuel Matos Moquete, como un aporte más, a ese construir los senderos teóricos y epistémicos, para que, en marzo del 2023, en Barahona, durante el 6to. Festival Literario-Sur-2023, junto al querido amigo y poeta, Juan Matos, entre otros tantos hermanos creadores de todo el país, sigamos Compartiendo Saberes, por una sureñidad trascendente". (Fin de la cita)

Esperen mi respuesta al doctor Matos Moquete, porque desde aquí, seguimos edificando la voz y la mirada real y mágica de "Olivorio Mateo" y los sentidos de poder que simbolizamos, como creadores organizados, más allá de los partidos políticos, sus acciones de reparto, sobornos y de politiquería farandulera.

Seguimos más allá del ritmo y las metáforas de la lengua que nos permitan hacer desbordar la presa de "Monte grande", por las lomas, el llano, los caminos y los derricaderos propios de nuestra sureñidad trascendente, sobre los poderes fácticos y mediáticos establecidos en este país y que hagan que en las escuelas brillen sobre las paredes las acciones de un indígena llamado Caonabo, el acto deshumanización contra "Enriquillo", las invasiones recibidas en esta tierra desde 1492, hasta la fecha y la verdadera independencia nacional. Que sepan quiénes fueron Sebastián Lemba y Olivorio Mateo. Y que obligue a que nos digan la verdadera historia de esta nación.

Además, la existencia de dos (2) naciones en una misma isla, quiénes, en verdad, fueron Bobadilla, Duarte, Sánchez y Mella; y que conozcamos bien a Caamaño de Deñó, a Balaguer, a José Francisco Peña Gómez y al trascendente Juan Bosch.

Porque ya dejamos de ser del Sur...ya, tú y yo, y los otros... somos el Sur.

