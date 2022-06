"Filósofa del ser", define Gala Mayí Miranda a Ylonka Nacidit Perdomo

Gala Mayí-Miranda firma y numera el libro AIRE para ser obsequiado a los asistentes al acto.

Organizada por la Embajada de la República Dominicana ante el Reino de España en la 81 Feria del Libro de Madrid, que se desarrolla en el Parque del Retiro, fue realizada la presentación del más reciente poemario de la intelectual dominicana Ylonka Nacidit-Perdomo, colaboradora desde sus inicios de Acento.com.do con aportes periodísticos sobre diversos temas.

Ylonka Nacidit-Perdomo © Flor Bencosme.

«AIRE»-NOS HAN SORPRENDIDO... © Citlally Miranda

AIREes el nuevo libro de Nacidit-Perdomo, a cuyo lanzamiento este viernes 3 de junio en la Biblioteca Eugenio Trías, asistió un público que tuvo la oportunidad de escuchar las ponderaciones críticas de la historiadora de arte Gala Mayí-Miranda, de la Universidad de Ginebra, sobre la obra de una de las voces fundamentales que integran la Generación del 80 que surgió del Taller Literario César Vallejo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), que ha trillado diversos senderos en su producción literaria, al igual que cultivado distintos géneros, destacándose por ser pionera en la escritura de textos en prosa poética sensoriales en la promoción de mujeres escritoras que se dieron a conocer luego de la postguerra en la República Dominicana, siendo su primer libro Contacto de una mirada (1989) editado con un Prólogo del humanista y político Tony Raful, actual Embajador de la República Dominicana en Italia.

El acto fue encabezado por el Sr. Ramón Burgos, Ministro Consejero de la Embajada en representación de S. E. Don Juan Bolívar Díaz, Embajador ante el Reino de España, moderado por el Sr. Samuel Esteban Peña Valdez, Primer Secretario y, la participación especial de la escritora dominicana Jeanne Marión- Landais, que leyó el poema de Ylonka «Te doy mi corazón», y expresó su opinión sobre los elementos reiterativos de la Naturaleza que se reconocen en la obra que fue escrita por la autora en los meses de abril y mayo de 2020, durante el confinamiento de la pandemia.

Gala Mayí-Miranda expresó que «AIREinicia con el nacimiento de la poeta y es un intento suyo por conversar, por dialogar con el viento. Airetiene varias connotaciones, es el soplo de la vida, es vida, es la brizna cósmica que según la poeta somos antes y a veces durante este tránsito que es la vida, es lo que crea movimiento en las hojas de los árboles y en las olas del mar.»

Destacó que, «Acerca de la presencia de los colores en este poemario, constato que tienen una presencia protagónica. Durante la lectura anotada del poemariosubrayé cada aparición de un color y de expresiones relativas a la pintura, a las artes visuales: son cuarenta y cuatro las veces que la poeta tiñe y/o colorea el universo visual de AIRE.Además, cabe precisar la originalidad del uso de los colores; no son meras menciones ni meras yuxtaposiciones que vienen a cualificar. Los colores tienen una amplia gama de tonos descritos con facilidad por la autora: los colores tienen sabor, tienen duración, se estiran, son engendradores y según la poeta «todos los colores en la naturaleza libran sus batallas». Los colores le permiten a la poeta agudizar nuestro sentido vivencial de lo que nos describe, aportan netamente y sin intermediarios la representación de lo que leemos en segundo plano de nuestra retina (mientras en el primer plano vemos «[nacer] miles de letras impresas». Los colores a los que recurre la poeta enAIREson el azul, amarillo, verde, lila, rosa, violeta, gris, blanco y castaño. A pesar de que escriba que «no [ha] podido atrapar, como han hecho otros en un lienzo, la inmemorial belleza del viento», sí creo que ha logrado que visualicemos el mundo tanto onírico como telúrico (estas palabras no se contradicen en el contexto del libroAIRE)que crea y en el cual nos adentramos para avistar junto con ella.»

Indicó, además, Mayí-Miranda que, «Esta primera edición del poemarioAIRE cuenta con la colaboración de la artista visual contemporánea dominicana Citlally Miranda quien realizó once obras sobre papel luego de su lectura de los poemas que componen el libro AIRE. Son de técnica mixta sobre papel de acuarelas, con tintas, acuarelas y pinturas. Citlally Miranda retuvo con precisión la paleta de colores usada por la poeta y eligió los mismos en su taller de dibujo. Citlally Miranda trabaja y no dejó de hacerlo para estas ilustraciones, las formas del entorno vegetal y animal orgánico con el que compartimos vida, aire, agua y luz.»

Enfatizó, además, la historiadora de arte Mayí-Miranda que, «Ylonka Nacidit-Perdomo tiene la capacidad de recrear y adentrarnos en mundos fantásticos donde cohabitan sentires y sentimientos junto con nosotres; donde los elementos de la Naturaleza tienen cualidades humanas y nosotres tenemos cualidades relativas a los cinco elementos: el aire, la luz, la tierra, el agua y el fuego. En el universoAIRE somos indistintamente humanes, olas, montañas, llano, mar, orquídeas, boscaje, brizna cósmica… y durante el tiempo de la lectura al menos, existe un bosque dentro de nuestra alma. En AIREpresenciamos, sí, presenciamos porque la autora hace vívidos los sentires y los imaginarios que crea, cosas, acciones, uniones improbables en lo racional, pero tan suaves en el imaginario sensorial. AIRE es un libro de apuntes, de reflexiones sobre nuestra existencia, nuestro devenir, nuestros tránsitos y lo que en ellos senti-pensamos ya que hay reflexiones sobre las «distintas maneras de amar», sobre «el amor como símbolos o hecho símbolos», sobre nosotros como Ser terrenal, como Ser cósmico, sobre únicamente lo sensorial que tiene y ofrece el mundo.»

Gala Mayí-Miranda concluyó su presentación diciendo que, «AIRE cierra con «Así, […] ahora puedo dejar de ser» y, llegamos a este cierre junto con o a través de las olas del mar a las cuales «ni la noche ni el día las quiere, solo el alba»,y cuyas vivencias son las de una luna que atrae a «los monosílabos de un corazón herido que busca hacer la mudanza para su equipaje».La mudanza, preparación hacia la próxima migración, hacia el devenir o re-devenir en brizna cósmica, en polvo de estrellas. Y he leído, pronto habremos leído ya que espero me acompañarán a leer este poemario en diferido, la biografía sensible, reflexiva y sensorial de Ylonka Nacidit-Perdomo. AIRE es un ciclo que puede repetirse volviendo a leer el primer poema una vez que hayamos terminado el último, y sin necesidad de nexo alguno tendrá continuidad porque así lo concibió la filósofa del Ser, tanto en lo temático como en lo temporal.»

Gala Mayí-Miranda y Jeanne Marion-Landais.

«AIRE»-MI CORAZON © Citlally Miranda.

«AIRE»-LAS FLORES © Citlally Miranda