Exposición homenaje a Clara Ledesma, Centro Cultural Perelló en Baní

Centro Cultural Perelló.

El Centro Cultural Perelló (CCP) abrirá al público este martes 27 de septiembre 2022, la muestra “CLARA LEDESMA: UNIVERSO MÁGICO”, la cual integra una valiosa selección de obras correspondientes a la colección de Fernando Báez Guerrero y su esposa Nancy Tavárez de Báez, curada por los especialistas Amable López Meléndez y Lilian Carrasco.

La exposición se llevará a cabo con motivo del XI aniversario del Centro Cultural Perelló, a partir de las 6:00 de la tarde.

Clara Ledesma. La Pesca. 48 x 36”. Mixta sobre tela 1964.Descripción: Figura similar al sol con redes en manos que atrapan pescados y, dentro de ellos, figuras humanas.

Colección: Báez-Tavárez.

Julia Castillo de Lozano, directora del Centro Cultural Perelló, expresó que para la familia Perelló, es un alto honor presentar al público una selección de piezas por medio de las cuales se pueden apreciar los diferentes procesos formales y estilísticos que caracterizaron la obra de Ledesma.

“Como artista y directora del Centro, me siento emocionada de acoger este proyecto expositivo. Me declaro admiradora de la producción visual de Clara Ledesma y me identifico con su universo mágico. Agradezco a don Fernando Báez Guerrero y a su esposa Nancy Tavárez de Báez por la confianza y generosidad con el Centro Cultural Perelló”, manifestó.

Clara Ledesma. Sin Título 20 x 24. Mixta sobre tela, 1985. Descripción: Amantes con flores y medias lunas. Colección: Báez-Tavárez.

En el trayecto de las últimas tres décadas, el especial interés de Fernando Báez Guerrero y Nancy Tavárez de Báez por la obra de Clara Ledesma, se intensifica al mismo ritmo que su decisión de cultivar y renovar su pasión y su arriesgada apuesta como coleccionistas. En este trayecto, las nuevas y sorpresivas adquisiciones de la Colección Báez-Tavárez, nos revelan la seguridad, aciertos y certezas de su exigencia electiva.

También, se aprecia su auténtica determinación y compromiso social en apoyo a las expresiones estéticas y humanísticas, así como su vital pacto como afortunados custodios de un conjunto de obras que devienen en una fracción tan valiosa y enriquecedora como significativa del patrimonio artístico dominicano.

La artista Clara Ledesma (1924-1999) está reconocida como una de las personalidades fundamentales de las artes plásticas en la República Dominicana y en toda la región del Caribe. Su obra y personalidad han sido contextualizadas y apreciadas al mismo nivel que las de mujeres artistas como la brasileña Tarsila do Amaral; las mexicanas Frida Kahlo y Leonora Carrington y la cubana Amelia Peláez, entre otras exponentes emblemáticas del arte latinoamericano del siglo XX.

Clara Ledesma Sin Título 7 x 5”. Mixta sobre papel 1962. Descripción: Familia de tres junto a pequeños caballo, aves y flores. Colección: Báez-Tavárez.

La mayoría de las obras de Clara Ledesma en la Colección Báez-Tavárez, han sido adquiridas en prestigiosas casas de subastas, galerías y colecciones privadas en Santo Domingo, Nueva York, Montreal y diversas ciudades europeas.

La muestra “CLARA LEDESMA: UNIVERSO MÁGICO”, con un retrospectivo y edificador despliegue museográfico en la Sala Gilberto Hernández Ortega y la Mediateca Héctor Colombino Perelló del CCP, incluye una serie de recientes adquisiciones que reafirman a los Báez-Tavárez como los principales y más decididos coleccionistas de la obra de Clara Ledesma en la República Dominicana.

La exposición se convierte en antesala de las celebraciones por el centenario del natalicio de Clara Ledesma para el 2024, promoviendo desde ya el estudio, análisis e investigación de sus aportes al arte dominicano, latinoamericano y caribeño.

Breves apuntes biográficos de la artista Clara Ledesma

Clara Ledesma nació el cinco de marzo de 1924 en Santiago de los Caballeros, R.D. Hija de los señores Bienvenido Ledesma Piedra y Ana Beatriz Luna Christian (de origen cubano). Tuvo tres hermanos: Rosa Altagracia (Ruth), Iris y César. Su padre fue escritor y periodista, trabajó en el Departamento de Sanidad durante el régimen trujillista, mientras que la madre se desenvolvió como modista de alta costura.

De contextura mediana, complexión delgada, manos alargadas y rostro expresivo, tenemos una Clara Ledesma inquieta, decidida y soñadora. El amor por el arte lo aprendió en casa a través de su madre a quien admiraba con pasión:

Desde niña sentí que tenía que hacer algo. Tenía como una ansiedad, un deseo de crear cosas que me sacaran de la vida de todos los días (…). Me ponía a pintar cuando estaba comiendo un bizcocho (…), pero en vez de comerme toda la galletita como lo hubiera hecho un niño normal, yo me distraía con el dibujo y no estaba contenta hasta terminarlo. ¡Dibujar me gustaba más que disfrutar las golosinas que adora la infancia! Al ver esto, mi mamá predijo que iba a ser artista. Bueno, ella también lo era, pues confeccionaba trajes de noche muy hermosos e incluso, modelos de alta costura. Yo siempre insistía en ayudarla y así aprendí a coserme mi propia ropa[i].

A la edad de 16 años, recibió sus primeras orientaciones pictóricas del maestro Yoryi Morel (1906-1979), en su natal Santiago de los Caballeros. Con la apertura de la Escuela Nacional de Bellas Artes (ENBA) en 1942, la artista se trasladó a la ciudad de Santo Domingo, para matricularse en la escuela, convirtiéndose en alumna predilecta del maestro José Gausachs.

Se formó en la ENBA junto a Marianela Jiménez, Nidia Serra, Elsa Di Vanna, Noemí Mella, Luis Martínez Richiez (Luichy), Gilberto Hernández Ortega, Antonio Toribio y Eligio Pichardo, egresando en 1948, fecha en que participó en la IV Exposición Bienal de Artes Plásticas de Santo Domingo. Su entusiasmo al estar en la escuela fue tan grande que cursó un año de más. “No quería irme. Iba de mañana, de tarde, de noche”[ii].

Por ese entonces, su obra fue parte de la exposición colectiva que coordinó el Comité Brasileño de la Comisión Interamericana de Mujeres, celebrada en Río de Janeiro, donde participó junto a las obras de Noemí Mella, Nidia Serra, Marianela Jiménez, América Valdez de San, Gladys Fiallo de Alburquerque, Alma Delgado Conde, Elsa Grunnin, Elsa Di Vanna y Belkiss Adrover[iii]. En 1949 exhibió en la Escuela Nacional de Bellas Artes y presentó su primera individual en el Ateneo de San Pedro de Macorís. Y, para 1950, participó en la V Bienal Nacional de Artes Plásticas de Santo Domingo, donde recibió el Tercer Premio por su obra “Elisa”.

En 1951 fue seleccionada para formar parte de la I Bienal Hispanoamericana en Madrid. Por esta misma fecha, asociada con su prima Flor de Oro Trujillo, inauguró el salón de exposiciones Ledesma Studio en Santo Domingo, en los apartamentos 204, 205 y 206 del edificio Ocaña. Fue la primera galería de pintura dirigida por mujeres en la República Dominicana de la que se tiene noticias en el siglo XX.

Logró vender la totalidad de las obras presentadas en su galería y con los ingresos obtenidos, aprovechó la beca que le otorgó el Instituto de Cultura Hispánica en Madrid. Su tiempo en Europa lo pasa entre Madrid, Barcelona y Sevres, logrando viajar también a Lisboa y a París, donde conoce a Wifredo Lam, quien la llamó entonces “muchachita valiente”[iv]. Sus dos años europeos fueron de formación, logrando ser alumna del pintor español Daniel Vásquez Díaz. En esta etapa también conoce al escultor boliviano Walter Terrazas, con quien se casa y procrea tres hijos: Galo, Lacho y Mayra.

En 1952, la obra de Clara se exhibió en la Galería Nacional de Bellas Artes de Santo Domingo. Para 1954, la artista regresó a su país y fundó junto a Jaime Colson, Gilberto Hernández Ortega y José Gausachs, el grupo “Los Cuatro”. En este mismo año su obra se registró en la II Bienal Hispanoamericana de Arte celebrada en La Habana, Cuba y en la VII Bienal Nacional de Artes Plásticas de Santo Domingo donde obtuvo el Primer Premio de Dibujo.

Fue nombrada profesora y subdirectora de la Escuela Nacional de Bellas Artes en 1955, mientras que, en 1956, participó en la VIII Bienal Nacional de Artes Plásticas logrando alcanzar el Primer Premio de Pintura con la obra “Ozama”. También participó en la III Bienal Hispanoamericana de Arte, celebrada en Barcelona. Ese año se inauguró el Palacio Nacional de Bellas Artes, logrando ser incluida en la colectiva “Pinturas y Esculturas Dominicanas”. De igual modo, expuso por estas fechas en la Alianza Francesa de Santo Domingo junto a su esposo Walter Terrazas.

Clara expuso una selección de trabajos en la recién inaugurada Galería Auffant en 1967 y, en 1958, su obra se exhibió en la IX Bienal de Artes Plásticas. En 1961, la artista fijó su domicilio en la ciudad de Nueva York, donde instaló su galería de arte.

Participó en la XI Bienal Nacional de Artes Plásticas (1963), alcanzando el Segundo Premio de Pintura por la obra “Casetas” y el Primer Premio de Dibujo con la pieza “Fragmento”. En 1964 inició el concurso de arte Eduardo León Jimenes celebrado en el Ateneo Amantes de la Luz, en Santiago de los Caballeros, en el cual la artista fue merecedora del Segundo Premio de Dibujo con la obra “Eco atávico”.

La obra de Clara formó parte de la colectiva por la inauguración de la Galería de Arte André en 1965, coordinándose meses después una muestra individual que integró doce dibujos y doce pinturas de la artista. En 1968 contrae segundas nupcias con el boliviano Félix Gustavo Calderón y, al año siguiente (1969), da a luz a su cuarto hijo, Rodolfo (Rolo).

Desde el espacio neoyorquino trabajó el diseño de estampado de telas y se integró a la diáspora dominicana conformada en ese entonces por Antonio Toribio, Darío Suro, Enrique Canepa, Félix Disla y, más tarde, José Perdomo. A finales de la década de 1970 se divorció de Félix Gustavo Calderón. Su obra se presentó en la Galería de Arte Nader y en el Museo de Arte Moderno de Santo Domingo en 1978, además de formar parte de la I Bienal Latino Americana en Sao Paulo, Brasil.

En 1979 se estableció en Montreal, Canadá, a través de un contrato con Colbert Gallery. Regresó a Nueva York en 1982 y, para 1983 decidió instalarse nueva vez en Montreal, logrando ser acogida por Ben Cummings Gallery, que funcionaba en el hotel Four Seasons. Presentó sus obras en la muestra “Arte del Caribe” en el Gulf and Western Building en Nueva York en 1984, pero no fue hasta 1985 que regresó a Nueva York para reinstalar su estudio, recayendo la representación de su obra en la República Dominicana en la Galería de Arte Nader.

En 1986 reabrió su galería en Nueva York con el nombre de Ledesma Gallery, permaneciendo hasta 1988, ya que se muda a Nueva Jersey hasta 1990. En 1991, su obra se presentó en la Ben Cummings Gallery en el Hotel Four Seasons en Montreal, Canadá. Para 1995 la pieza “Jaula de pájaros” (1970), formó parte de la muestra “La impronta española en la pintura dominicana” en el Centro de Cultura Hispánica de Santo Domingo.

Asimismo, sus piezas fueron incluidas en la exposición “Modern and Contemporary Art of the Dominican Republic”, organizada por Americas Society y The Spanish Institute, en Nueva York (1996) por iniciativa del afamado diseñador dominicano Oscar de la Renta. Esta muestra también fue exhibida en el Bass Museum of Art, en Miami, Florida, EE.UU. En 1997 fue condecorada por el presidente Leonel Fernández con la Orden al Mérito Duarte, Sánchez y Mella en el Grado de Caballero.

La diabetes, la artritis y los problemas visuales que padeció, terminaron mermando sus actividades. Según la señora Ivonne Nader, desde muy joven Ledesma había sido convocada para exponer sus obras en importantes galerías del país. “Clara formaba parte de la familia, vínculo que se mantuvo hasta los últimos años de su partida, tan enigmática como su obra, acaecida en la ciudad de Nueva York, -en 1999, víctima de un infarto-)”[v]. Sus restos descansan en su natal Santiago de los Caballeros, República Dominicana.

Muchas de las muestras individuales y colectivas, revelan la decisiva transformación de la artista, quien expuso de manera individual y colectiva en numerosos espacios en su país de origen y, también, en: España, México, Cuba, Puerto Rico, Canadá, Brasil, Estados Unidos y otros.

En 1999, la Asociación Dominicana de Críticos de Arte, realizó un homenaje a Clara Ledesma, otorgándole de manera póstuma el Diploma de Honor por su “trascendental aporte al desarrollo de la pintura en la República Dominicana”.

El Voluntariado de las Casas Reales de Santo Domingo, acogió 130 obras de pinturas y dibujos en el 2000 con el auspicio del Centro León Jimenes. Las obras de Clara Ledesma han sido parte de otras importantes exposiciones como “Alrededor de la línea” (2006) presentada en el Museo Bellapart de Santo Domingo. También, el homenaje que realizó la Galería de Arte Nader en 2008 presentando el libro y la muestra homónima, “Clara Ledesma: reino de fantasía” con el auspicio de la Cámara de Diputados de la República Dominicana.

En 2010 el Gobierno dominicano le otorgó postmortem el Premio Nacional de Artes Plásticas. Su obra fue incluida en la propuesta “Huellas por la Mar”, celebrada en la Galería Nacional de Bellas Artes de Santo Domingo. De igual modo, hay que destacar la presentación de la tesis: “La obra de la artista dominicana Clara Ledesma” defendida por Lilian Carrasco para optar por el título de licenciada en Historia del Arte por la Universidad de La Habana, Cuba.

En la muestra “Poética de la Línea y el Color”, desarrollada en la Sala de Exposiciones Temporales de la Universidad APEC (2011), se exhibieron obras de Clara Ledesma, correspondientes a la Colección Fernando Báez Guerrero. Mientras que, la Galería Mesa Fine Art, organizó en 2012 la exposición-homenaje, intitulada: “La otra Clara”.

El Museo de Arte Moderno (MAM) de Santo Domingo y el Centro Cultural Perelló en Baní, provincia Peravia, acogieron entre el 2014 y el 2015 la muestra “Colección Fernando Báez/ Un siglo de Arte Moderno en la República Dominicana”, donde se registraron obras de la artista. Y, entre el 2015 y 2016 el MAM presentó: “CLARA LEDESMA: ESPEJO DE LA MEMORIA” por medio de las obras de la artista en la Colección Fernando Báez Guerrero. El Museo Bellapart presentó en Casa de América en España, la muestra: “Sinergias Barcelona-Santo Domingo: Gausachs, Hernández Ortega, Ledesma” (2017).

En 2022, el Ministerio de Cultura de la República Dominicana organizó la exposición “CLARA LEDESMA: Colección Fernando Báez”. Esta muestra se presentó en la Sala Ramón Oviedo del Ministerio de Cultura entre los meses de marzo y julio de 2022 y, en esta ocasión, se entrega al público “CLARA LEDESMA: UNIVERSO MÁGICO” del 27 de septiembre 2022 al 27 de marzo 2023 en el Centro Cultural Perelló de Baní, provincia Peravia.

Lilian Carrasco

Curadora y Crítico de arte

Columnista del periódico El Caribe

Miembro fundadora ADHA

