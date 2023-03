Explorando las emociones de las poesías completas de Freddy Bretón

Hace unos meses me encontraba en un recitar de poemas y descubrí un autor nuevo para mí que me llamó bastante la atención, su nombre es Freddy Bretón. En su libro Poesías completas, hallamos “Ahí” y “Esas paredes, amigos”. Después de una breve lectura, me dejaron pensando.

En un primer lugar me di cuenta en como el autor utiliza frecuentemente palabras como: oscuro, silencio, y lágrima. Esto nos facilita comprender el concepto y el trasfondo más sobrio de estos poemas, en comparación con otras obras del señor Bretón, nos dejan ver una historia diferente.

"Esas paredes, amigo" es un poema que expresa una sensación de ausencia y vacío. El poema comienza describiendo las paredes de una habitación, que son "frías y solitarias". El hablante describe entonces de cómo desearía que su amigo estuviera allí con él, para llenar el espacio y ahuyentar la oscuridad.

Sin embargo, su amigo no está allí, y el hablante se queda solo en la habitación; reconoce que la ausencia de su amigo ha dejado un vacío que él no puede llenar.

"Ahí" es un poema que explora el tema de la memoria y cómo se refleja en el presente. El poema comienza con el hablante observando un lugar que tiene un significado especial para él. El hablante reflexiona sobre cómo han cambiado las cosas desde la última vez que estuvo allí, y cómo los recuerdos

que tiene del lugar son ahora lo único que le queda. Expresa cómo el pasado es como un sueño que no puede comprender del todo, pero que aún perdura en su mente. El autor reconoce, que, aunque el lugar haya cambiado, los recuerdos que tiene de él siempre permanecerán.

“Esas paredes, amigo” expresa un abandono, mientras que “Ahí” habla sobre el pasado de algo y como es hoy el presente.

Pero ¿Qué tienen en común estos poemas? Ambos hablan de las lágrimas, algo ha pasado que intervino el dolor y la tristeza, ¿Qué puede ser esto? Puede ser el hecho de que experimentes pesadillas o de que las paredes sean oscuras, que tus sueños estén rotos o de que todo este vacío. La forma fascinante en la que se describen las situaciones y se nombran los sentimientos resulta cautivador y el uso hábil de las alegorías y el lenguaje por parte del autor permite que el lector se conecte emocionalmente con los poemas.

En general, tanto "Esas paredes, amigo" como "Ahí" comparten temas de soledad, memoria e introspección. Se caracterizan por versos cortos y sencillos y una falta de estructura formal, lo que enfatiza el contenido emocional de los poemas. El uso del tiempo presente crea una sensación de

inmediatez y viveza, como si el hablante estuviera experimentando los recuerdos en tiempo real, el uso de metáforas, como la comparación del pasado con un sueño, añade profundidad y complejidad al poema y el uso de metáforas, repeticiones e imágenes vívidas de Freddy Bretón crea una sensación única, lo que hace que estos poemas sean realmente comprensibles y estimulantes