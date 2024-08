¿Qué hace trascendente la obra de los escultores?

Son artistas creadores de lo imposible y capaces de extraer las más hermosas manifestaciones de la vida, a partir de materiales inertes y estáticos, como la madera o el metal, y consagrar imágenes que quedan en la memoria y el respeto de la humanidad, por siempre.

Es eso lo que hace de David (Miguel Ángel) la escultura más perfecta del mundo, a pesar de que hay quienes, desde la cómoda postura crítica, dice que es La Piedad o el Moisés, del mismo autor, o El Pensador o El Beso (de Auguste Rodin), o La virgen del velo (de Strazza) o La victoria alada de Samotracia (de autor griego desconocido) pero que sigue impresionando por la delicada sutileza del entallado de los lienzos sobre la figura femenina.

Robert Spaith no tiene la categoría de inmortalidad de los escultores referidos. Pero….

La extraordinaria realización hiperrealista de una manada de caballos salvajes de bronce, que tiene18 pies de largo, 10 pies de alto y 10 pies de profundidad. Aeropuerto Internacional de Calgary, Calgary, Alberta. FOTO JOSE RAFAEL SOSA

Ver su obra

Quien llega al Aeropuerto Internacional de Calgary, el pasajero que llega sin la prisa que fomentan el cansancio, la claustrofia de los aviones.

Ese pasajero que está abierto a la vida, verá como el pasillo central del frente está dominicano por un conjunto escultórico de cinco caballos salvajes en pátina y bronce, esculpidos con un hiperrealismo que marca hasta sus venas, cada uno una expresión distinta. Se titula Breakaway, o Escapada.

Pocos se detienen a documentar y disfrutar esta obra magnífica que puede no estar entre las 20 mejores esculturas del mundo, pero que impacta profundamente a su espectador.

La obra Escapada, inaugurada en 2004, hace 20 años, le tomó cinco en su realización al autor en la soledad de su taller, tal cual prefería trabajar y que nadie viera la obra en su proceso de elaboración, según cuentan conocedores de su trayectoria.

Es ésta una pieza que subyuga a quienes se detienen a ver sus increíbles detalles, sus gestos de vida, fuerza y libertad de los potros. El planteamiento estético de esta escultura deja impactados a quienes se adentran en sus líneas onduladas, en forma en que logro dar a la mirada de los equinos, que capturó de esos ejemplares.

¿Quién no vende lo que hace?

Diga lo que considere sobre Spaith.

Qué es un escultor que produjo su obra para venderla, sí. como casi todos los de su comunidad artística.

Que es un escultor corporativo y que sus obras están empresas de todo tipo en el primer mundo…

Y ¿Cuál escultor no quisiera estar con su obra donde sea vista y por la cual le paguen su trabajo? Que es un escultor comercial… cierto, y ¿quién no vende su fuerza creativa para vivir o sobre vivir?

La vida de Spaith

Robert Keith Spaith, nacido en 1951, en Calgary, se crio en el rancho familiar, proximo a Higth River, por cuya convivencia desarrolló enorme interés por los caballos, la vida de los vaqueros y la cultura western. No se puede decir que tenía inclinación por lo ecuestre. No. Era su alma sensible objeto de una pasión por los caballos. No hay imágenes de este artista en internet. Era una pasión desbordante por lo ecuestre, los caballos

Se graduó en licenciatura en artes en la Universidad de Calgary, y obtuvo, gracias a sus obras de estudiante en escultura, un contrato para elaborar (durante cinco años) el trofeo de la Exposicion Anual Estampida de Calgary, en que compiten jinetes del territorio canadiense.

Su compromiso con la escultura se selló cuando fue premiado por la Stockman’s Fountations Art Show. Eso hizo que consagrara su tiempo a la creación de obras tridimensionales, centradas en la equitación.

Sus proyectos públicos son

“ Escapada o Breakaway” , 2004 – La extraordinaria realización hiperrealista de una manada de caballos salvajes de patina de bronce y nitrato de plata que tiene18 pies de largo, 10 pies de alto y 10 pies de profundidad.

«Sound the Alarm» , 1999: Bronce de mayor tamaño que el natural que representa un equipo de caballos de fuego, un carro y sus cuidadores de principios del siglo XX. Ciudad de Red Deer, Alberta.

«Umbral» , 2000 – Bronce de diecisiete pies del Halcón Peregrino para la ciudad de St. Albert, Alberta.

«Reverendo Gaetz», 1990 – Bronce de tamaño natural del fundador de la ciudad de Red Deer, Alberta.

Además de numerosas colecciones privadas, la escultura de Spaith está representada en las siguientes colecciones corporativas:

El artista plástico Jack Layton, en su página blog al comentar esta obra:

«La escultura tiene muchos propósitos: conmemorar grandes acontecimientos históricos, personas importantes y momentos significativos en el tiempo. En este caso, Robert Spaith capturó el espíritu libre de Alberta en forma de caballos salvajes. No son caballos de tiro mansos. Son fuego, fuerza y ​​drama a la vez, Robert está reconocido en la placa de bronce que está incrustada en el suelo. Spaith Creció en el rancho familiar cerca de High River, Alberta, donde desarrolló un interés permanente por la equitación, la vida de vaquero y la cultura del Oeste. El desafío de crear arte tridimensional que se integra en una situación específica sigue alimentando la pasión de Robert por la escultura «.