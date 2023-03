Una parte del público que asistió a la Tertulia el Balcón de los poetas de Amantes de la Luz, la actividad también fue coordinada con el Taller Literario Virgilio Díaz Grullón del recinto Santiago de la UASD.

Escribir no es tarea fácil, porque es un proceso complejo que conlleva saber manejar la lengua para luego poder producir conocimientos. Queda claro, que escribir un libro no es tarea simple, no importa a qué tipo de género de escritura pertenezca. Una obra debe poseer algún tipo de valor, para que pueda ser significativa y sobrevivir en el tiempo.

La entrevista pasó de ser un simple género periodístico, a convertirse en una especie de escritura de reflexión y pensamiento, de ahí que titulé mi libro Entrevistar es pensar (2010), bajo el subtítulo Un encuentro con la cultura. Ambas premisas se cumplen en el libro Entrevistas a diez escritores de Santiago y la región (2008), de Arelis Albino. Aunque ella viene del periodismo, las entrevistas que encontramos en dicha obra, no son periodísticas, sino culturales.

El libro surgió en el Taller Literario Virgilio Díaz Grullón, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, recinto Santiago. Las primeras entrevistas se publicaron en la revista Voz Literaria, producida por el taller siendo yo su director. Luego de ver el impacto que las mismas tuvieron, le indiqué que hiciera un libro, entonces empezó a incluir otros autores para su concreción.

Portada del libro Entrevistas a diez escritores de Santiago

y la región (2008), de Arelis Albino.

Las vicisitudes que transita y pasa cualquier autor son muy comunes, para poder publicar en la República Dominicana, siendo más dramático, si quién lo hace es de provincia. Este texto no fue ajeno a esas dificultades. También tuvo que pasar por los entresijos que ponen los escritores y poetas nuestros para dejarse entrevistar; producto de un exacerbado delirio de grandeza, más aún, si es el primer libro de una joven escritora. Arelis Albino logra publicarlo a través de la editora Ángeles de Fierro, que pertenecía al Ministerio de Cultura, dirigida por el escritor francomacorisano Noé Zayas.

Un buen entrevistador puede descubrir y revelarnos verdades ocultas en las obras de los autores, como lo hacho Arelis Albino. Otra de las peculiaridades es que las entrevistas son introducidas con una poesía del autor, en el caso de Manuel Llibre, con un relato. El texto creativo que eligió la autora de cada uno de ellos es muy apropiado, porque de alguna manera, es una especie de autobiografía.

La entrevistadora se dedicó a estudiar con una acertada profundidad las obras publicadas de cada uno de los entrevistados. Las preguntas fueron muy puntuales, a veces complejas. Al respecto, ella dice: «Algunas de las entrevistas fueron difíciles. Me daba vergüenza hacer ciertos cuestionamientos, por el nivel de confianza y respeto existentes entre algunos entrevistados y yo. Aun así, no dejé de formularlas» (Introducción, pág. 8).

Siendo uno de los escritores entrevistados, respondí sus preguntas de una forma muy sincera y comprometedora, hasta el extremo que me dijo: -deberías omitir acontecimientos difíciles de tu vida, porque te pueden perjudicar, indicándole que así soy yo; no podrías quitarle nada, por el contrario, prefería que no se publicara. Decisión que respetó. Luego se convirtió en una de las entrevistas más descarnadas y humanas, según los lectores de la obra.

Una buena entrevista no es para resaltar el ego de nadie, sino para conversar culturalmente con el entrevistado. No me gustan aquellas en las el autor solo quiere posar su intelectualidad para ocultar su humanidad y sus orígenes. Leí y encontré entrevistas de ese tipo, pero por suerte y fortuna, fueron muy pocas.

Albino incita a estos aedas santiagueros a pensar sobre su oficio escritural, desde la creación misma de sus obras. Lo pone a repensar y a reconstruir un campo teórico de la textualidad y la intertextualidad: revelando que la literatura -ya- dejó de ser un instrumento de la inspiración o de la musa griega, para encaminarse a la fluidez conceptual e intelectual del pensamiento de sus entrevistados. Aunque el texto aborda una diversidad temas se formulan también preguntas transversales; por ejemplo, sobre la poesía: expresión sublime que trasciende al propio sujeto que la crea.

Es un libro sencillo en su edición, pero significativo en el contenido, porque se convierte en un referente bibliográfico fundamental, para conocer a nuestros escritores de Santiago de los Caballeros. Al final de cada entrevista se incluye los datos personales y algunas anécdotas.

Es la primera obra que se publica concerniente a poetas y escritores fundamen-talmente de Santiago de los Caballeros, solo dos casos no son nativos: Manuel Llibre Otero y Juan Gelabert, aunque el primero ha hecho su vida y su obra en esta ciudad; para conocer cómo piensan estos autores: Fernando Cabrera, Manuel Llibre Otero, Puro Tejada, Andrés Acevedo, Juan Gelabert, Ramón Peralta, Carmen Pérez Valerio, Enegildo Peña, Víctor Antonio Estrella Rodríguez y Dionisio López Cabral (ambos fallecidos); esta es la obra más idónea para hacerlo.

De izquierda a derecha: la autora del libro Arelis Albino, Carmen Pérez Valerio, Manuel Llibre Otero y Enegildo Peña.

En tal virtud, se ha incluido en el presente trabajo, algunas breves preguntas y respuestas que están contenidas en el libro Entrevistas a diez escritores de Santiago y la región,donde la autora se dedicó a estudiar con una acertada profundidad las obras publicadas de cada uno de ellos.

Arelis Albino.¿Por qué haces tanta alusión en tu poesía a la sombra, así como a la noche y al silencio? Enegildo Peña. No son simples palabras que conforman un vocabulario poético, son más que eso. La sombra, la noche y el silencio son etapas existenciales que viven irradiando mi alma poética. ¿Qué te gusta más, escribir poesía o ensayo? La poesía es pasión creativa, mientras el ensayo es razón y reflexión. Cuando quiero desprender al misterio de sus verdades, hago poesía. Cuando quiero pensar y elaborar juicios personales hago ensayo.

Arelis Albino.¿Qué tan difícil es escribir poesía para niños? Andrés Acevedo. No es tan difícil, lo que pasa es que hay que ejercitarse, convertirse en niño y expresar desde la interioridad lo que se percibe. ¿Es más fácil hacer poesía para niños que para adultos? Para mí ha sido más fácil crear par niños, ya que ejercito este género. No obstante esto, ningún área del arte es fácil de crear y desarrollar.

Arelis Albino.¿Las calles, el asfalto, son los sustantivos que más se repiten en su libro, con qué propósito? Carmen Pérez Valerio. Más que propósito son consecuencia. Casi todos los poemas de Rumor Cotidiano fueron escritos mientras recorría las calles de mi ciudad natal, Santiago de los Caballeros. Siempre me ha impresionado, profundamente, la soledad de la vida urbana, el aislamiento de los seres humanos a medida que las ciudades van creciendo, el predominio de las estructuras de cemento y hormigón y la dureza del asfalto.

¿Por qué tanta alusión a la noche? Para mí la noche tiene el valor simbólico de la existencia, con sus luces lejanas en el amanecer y en el firmamento, en su aspiración y tendencia al despertar, son sus sombras que desdibujan las cosas descifrando lo existente. Nosotros somos algo así como la noche en su misterio y su búsqueda.

Arelis Albino. Los temas generales que tratas en tus cuentos son: la muerte, la violencia, el sexo, la crueldad como fruto de la deshumanización familiar de la raza, cuyo origen está en la desintegración familiar. Se dice que el escritor o el artista, en sentido general, escribe sobre lo que hay en su interior y/o cómo percibe la realidad de su entorno.

Manuel Llibre Otero. El asunto de la violencia, la familia y el sexo están ahí muy a propósito. Yo me sensibilicé bastante con el asunto de la violencia contra la mujer, no porque entendía que la mujer es un pobre ser que debe ser defendida, a la mujer no hay que defenderla, porque si hay que defenderla, implica que son menos.

Arelis Albino. ¿Por qué impregnas tu poesía de filosofía?

Ramón Peralta. En verdad, nunca ha sido intención impregnar mi poesía de filosofía. No creo que mi poesía sea filosófica. Tiene algunos momentos de reflexión. La filosofía no hace poesía, pero que la poesía toque la filosofía es un buen pecado. ¿Quién es Ramón Peralta? Un río. Una incertidumbre. Si estas líneas empiezan otras líneas/ que nunca han sido dichas. /Realmente, comienza la poesía/si estas líneas no dicen un después, si/no saben abrir han sido solo un juego, una vieja mentira, entonces el olvido /-toda la indiferencia-/ha de ser el único trofeo que ha ganado.

Arelis Albino. ¿Tu poesía está cargada de cotidianidad, matizada por una crueldad espantosa, envuelta en las distintas problemáticas, conflictos humanos y sociales, con qué objetivo insertas estos temas?

Juan Gelabert. Soy eminentemente un trabajador cultural, básicamente orientado a la investigación. Vivo la cotidianidad. Creo que el arte debe salir de ese proceso cotidiano del hombre y de la mujer. No podremos escribir si no desde nuestra propia cotidianidad; de lo que escribo es lo que vivo.

Arelis Albino.¿El poeta escribe para él o para los demás?

Puro Tejada. El poeta escribe desde su ser esencial hacia la humanidad y la sociedad que representa, no debe quedarse sólo en los fenómenos sociales. Debe interpretar su tiempo, su pensar y su sentir, transmitiéndolo en un lenguaje vivo, que esté circulando.

Arelis Albino. ¿Necesita de la inspiración para escribir poesía?

Dionisio López Cabral. Yo necesito de la inspiración y la reflexión, creo que la intuición, si eso es inspiración, debe estar ligada al acto consciente para poder dejar una obra perdurable y digna del recuerdo.

¿Por qué le gusta escribir poesía breve?Aprendí, con los grandes poetas, que la poesía debe ser la mayor expresión de la síntesis y la poesía sintética es más fácil para el lector, aunque es más difícil escribirla que la poesía larga, porque sintetizar no es fácil. Acuérdate de lo que decían los griegos: «Lo bueno, si es breve, es dos veces bueno». El enigma/ de la lluvia /es morir /para ser flor.

Arelis Albino.Su poesía es más tradicional, con ese toque romántico, ¿por qué usted ha preservado este estilo cuando ya existen otras corrientes? Víctor Estrella. El amor no muere, cambia con la época. La forma de enamorarse y abordar a una mujer, pero el sentimiento sigue igual, no pasa de moda. De la música de los años 50 hay un programa porque a la gente les gusta, aun con todos los cambios que existen, ese romanticismo se mantiene, quiérase o no. Entonces uno no se puede poner de tonto y negarse o cerrarse a una realidad, que existe una realidad una sociedad que nos está haciendo más violentos, más ariscos y hasta cierto punto eso se cuela en los cuentos como una forma de llamar la atención sobre lo está sucediendo. Esos son los temas que saltan más a la vista.

¹. Texto leído a manera de presentación del Encuentro-conversatorio con la poesía de Santiago, dirigido por Arelis Albino autora del libro Entrevistas a diez escritores de Santiago y la región. En la actividad participaron como invitados especiales que aparecen en el libro: Enegildo Peña, Andrés Acevedo, Carmen Pérez Valerio, Manuel Llibre Otero y Ramón Peralta. Organizado por el Taller Literario Virgilio Díaz Grullón del recinto Santiago de la UASD, conjuntamente con el Ateneo Amantes de la Luz, en la Tertulia el Balcón de los poetas. Santiago de los Caballeros, martes 14 de marzo, a las 7:30 p.m.