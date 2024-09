La Ciudad Colonial disfrutó la presentación artística multidisciplinaria organizada por Casa Mella-Russo, el Centro Comunitario Ciudad Colonial, y el Centro Cultural de las Telecomunicaciones de Indotel.

El programa incluyó la participación de estudiantes de música, danza y coro, quienes deleitaron a los presentes con un repertorio cuidadosamente seleccionado. La jornada artística se destacó por el alto nivel de profesionalismo y entusiasmo de los jóvenes participantes.

La danza contemporánea abrió la actividad con una impecable interpretación de 9 estudiantes del Centro Comunitario Ciudad Colonial al ritmo de "Feeling Good" de Michael Bublé, lo que dejó a la audiencia en un ambiente vibrante y enérgico.

Posteriormente, los estudiantes de la Escuela de Música AZZATO brindaron un recital de piano que cautivó a los asistentes. Las interpretaciones, que abarcaron desde piezas clásicas como "Aeolian Harp" hasta éxitos modernos como "Let It Be" de The Beatles, mostraron la diversidad y calidad de la enseñanza musical en el centro, bajo la dirección del maestro Vincenzo Azzato.

El evento culminó con la encantadora presentación del coro infantil del Centro Comunitario Ciudad Colonial, compuesto por 15 niños y niñas que emocionaron al público con canciones como "Canto a la Patria Dominicana" y "Planeta Tierra". Su energía y alegría dejaron una profunda impresión en los asistentes, quienes respondieron con calurosos aplausos.

La actividad fue un éxito y reflejó el esfuerzo de las tres instituciones culturales en promover el arte y la cultura en la Ciudad Colonial. Esta colaboración fortalece los lazos comunitarios, y consolida el Distrito Cultural como un espacio de enriquecimiento artístico para la comunidad.

Manifestaron satisfacción con la actividad el profesor de Danza, Juan José Pita y, Eddy Ochoa, director del coro. Se destacó la excelente labor de Irene Corporán, encargada y gestora cultural del Centro Comunitario, para motivar y la lograr la exitosa presentación.

Jennifer Martínez, coordinadora de actividades de la Casa Mella-Russo, expresó: “Este tipo de actividades demuestra la importancia de unir esfuerzos entre los centros culturales. Estamos comprometidos en seguir fomentando el desarrollo cultural en la Ciudad Colonial, y los estudiantes hoy nos han llenado de orgullo.”

Por su parte, Isaac Figueroa Mejía, representante del Centro Cultural de las Telecomunicaciones, señaló: “Este es solo el comienzo de una serie de actividades que seguirán impulsando la agenda cultural en la Ciudad Colonial. Hoy hemos visto el talento de nuestra juventud, y es nuestro deber seguir apoyándolo.”

La presentación artística multidisciplinaria fue un ejemplo del valor que tienen las alianzas entre instituciones dedicadas al fomento del arte y la cultura, brindando a la comunidad un espacio para disfrutar de eventos de calidad y proyectar el talento local.