"Encontré en la poesía lo que más me liberaba"

Christian Castro Silva nació en Lima el 6 de abril de 1982. Estudió Primaria y Secundaria en Lima. Vivió y aún vive en uno de los barrios más tradicionales y candentes de la capital de Lima, como es el barrio de La Victoria, caracterizado por sus jaranas bohemias y cuna de grandes músicos como “El Zambo Cavero” y de grandes jugadores de futbol como “Manguera Villanueva, jugador del Alianza Lima, equipo tradicional del distrito de La Victoria. Estudio Ciencias de la Comunicación y se dedicó desde muy joven a escribir, pero nunca tuvo éxito para publicar, ya que, en el Perú, sólo personas con recursos pueden escribir y publicar un libro en las grandes editoriales. Por eso trabajo muy duro para crear su Editorial Concepto Cultural Social CCS Comunica, con la que no sólo ha publicado sus libros, sino también libros de más de 15 escritores independientes que se han sabido hacer un camino en la literatura peruana.

Trabajó como docente en conocidas universidades y se desempeñó como comunicador para el desarrollo en diferentes ministerios. Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, APCI – Agencia Peruana de Cooperación Internacional, Biblioteca Nacional del Perú, Presidencia de Consejo de ministros y Ministerio de Ambiente.

Doctor en Gestión Pública y Gobernabilidad, Magister en Población Comunicación y Desarrollo Sustentable y Licenciado en Comunicación Social, con especialidad de relaciones públicas y publicidad, cuenta con experiencia en entidades públicas y privadas en el Perú, además tiene una práctica reconocida de más de 12 años como docente universitario.

El primer libro del autor fue lanzado en 2019 y se tituló, CALIDAD DE ATENCIÓN GINECOLÓGICA EN UN HOSPITAL NACIONAL, tiene varias obras publicadas de los géneros novela, poema, también libro de investigación.

Este interesante autor permitió que le realizara algunas preguntas. Aquí se las dejo.

Gerson Adrián Cordero. ¿Christian cuéntanos cómo inicias a interesarte por la escritura? Y ¿Cuáles fueron esas primeras lecturas?

Christian Castro Silva. Yo escribo desde los seis años, pero lo que más me gustaba era escribir poesía y a algunas veces escribía historias, ya cuando entré a la universidad en tercer ciclo, comencé a leer a Charles Baudelaire, exactamente Las flores del mal, es de allí que inicia mi idea de crear un poemario. Gracias a Baudelaire empecé a escribir El poemario agridulce I. Me gustó la forma melancólica de Baudelaire y su amor por lo prohibido, podría decir que fue allí donde empecé por los poemas y luego por la narrativa. Las primeras lecturas que me fascinaron fueron, ¿Quién mató a Palomino Molero?, Conversación en la catedral, La ciudad y los perros , todos de Mario Vargas Llosa; El coronel no tiene quien le escriba, Cien años de soledad,de Gabriel García Márquez; La tregua, Mario Benedetti, entro otros. Aunque los libros bélicos son mis favoritos, y de esos leí La batalla de Lima, de Guillermo Thorndike, fue de los libros los que más me gusto.

G.C. En el año 2019 públicas un libro bajo el título “Calidad de atención ginecológica en un hospital nacional”, un trabajo que da inicio formalmente a tu carrera como autor, háblamos de esta investigación.

C.S. Lo que pasa es que tenía los libros preparados desde el 2009, pero no encontraba editorial, todas me pedían pagos excesivos sólo para vender mis libros y que no encontraría ganancia. Entonces allí fue empecé a generar mi propia editorial teniendo en cuenta lanzar mis libros. De pronto tenía un objetivo y era llegar sacar mi doctorado y luego de eso me prometí publicar mi primer libro y así fue. Logré el doctorado y allí saqué mi primer libro y desde esa fecha no me detuve hasta el día de hoy.

Y “Calidad de atención ginecológica en un hospital nacional”, nace de mi preocupación y el problema que tenían en la atención las pacientes en consulta externa del servicio de ginecología del Hospital Nacional Hipólito Unanue, de Lima. El Hospital Nacional Hipólito Unanue, con 70 años de trabajo continuo, es una institución responsable de atender día a día a personas de bajos recursos económicos y que en muchos de los casos son pertenecientes al SIS, Sistema Integral de Salud. En la actualidad el hospital atiende a personas de distritos como Ate, El Agustino, San Juan de Lurigancho, La Victoria, Cercado de Lima, etc. La situación actual del hospital, nos muestra que el número de personas es cada vez mayor, existiendo en ellos muy altas expectativas de atención, por esta razón, la percepción que reciben de los servicios de salud del hospital es bajo, sus niveles de exigencia prácticamente deficiente, es frecuente, por lo tanto, la predisposición a las quejas y reclamos, las cuales han aumentado considerablemente.

G.C. Ese mismo año sale a la luz un segundo libro: “Comunicación de jefes de Estado y gobernabilidad del Perú 1999-2002”, ¿Qué abarca esta investigación?

C.S. Aquí me preocupaban los problemas de gobernabilidad de mi país, ya que durante el proceso histórico del Perú vemos que su realidad se ha caracterizado por aspectos singulares tales como la multiculturalidad, la no consolidación económica, una educación que no responde a los estándares mínimos de exigencia, una política variada, etc. Mención aparte tiene el aspecto de la gobernabilidad, entendida como un macro proceso en donde las autoridades políticas del momento ejercen el poder mediante la toma de decisiones, puesto que dicha variable ha sido estudiada minuciosamente.

Cada nuevo jefe de estado al asumir la conducción del país, trae consigo nuevas políticas las cuales afectan directamente a los temas centrales como son la economía, la seguridad, la educación, la salud, la vivienda, etc. La comunicación de los jefes de estado, sin duda, es uno de los factores que repercute directamente en la gobernabilidad, por lo que la presente investigación tuvo el interés de estudiar la influencia de ambas variables, teniendo como problema principal: ¿Cómo ha influido la comunicación de los jefes de estado en la gobernabilidad del Perú en los periodos presidenciales 1999-2002?

G.C. Viendo que tus primeras publicaciones no estaban ligadas a la literatura, ¿cuándo decides escribir literatura y por qué?

C.S. Ya escribía poesía y la verdad es que estaba esperando el momento exacto para poder publicar El poemario agridulceI y II, claro que ya había avanzado Arquetipo imperfecto I. que trata sobre jóvenes de principios del siglo 21 del mundo del hampa de aquellos años, en donde entrábamos a un nuevo milenio y las nuevas modas se instalaban para hacer de la sociedad lo que ahora somos.

Esta historia, combina todo tipo de emociones, desde la violencia callejera, sin razones ni motivos, hasta los sentimientos más profundos como el amor y el dolor de la muerte de un amigo. Esta publicación tiene la posibilidad opcional, que investigues sobre ciertas direcciones que se acompañan de cada escena, pues es música opcional que puede acompañar tu lectura y que en mucho de los casos tiene mucho que ver con el texto leído. Es recomendable escuchar la música que acompaña las escenas, pero no obligatorio.

Mi alegría de empezar a sacar libros era que estaba teniendo la posibilidad de escribir, entonces empecé a tener mis libros de investigación y en ese momento empecé a sentir las ganas de publicar mis poemarios y novelas, al ver que ya mis libros empezaron a venderse, ya empecé con los poemarios y las novelas.

G.C. El Perú es una nación de grandes autores conocidos en todo el mundo, ¿cuáles escritores de tu país te han servido de base para ir desarrollándote en el quehacer de la escritura?

C.S. Entre los que también está Alfredo Bryce Echenique, pues Un mundo para Julius, es un libro que todo niño debe leer, otro escritor peruano que me motiva es el periodista y escritor Jorge Salazar Cavana, que fue escritor e investigador acucioso, cuyas cosechas casi siempre terminaron publicadas en libros. En 1980 ganó el premio Casa de las Américas con La ópera de los fantasmas, sobre la tragedia del Estadio Nacional de 1964. Otros libros suyos son Una radiografía social del Perú.

G.C. Publicas los que serían tus primeros trabajos afincados en el género poesía en el año 2020 bajo los títulos: El Poemario Agridulce I y El Poemario Agridulce II, ¿cómo te nace escribir estos libros?

C.S. Buscaba un tipo de escritura que me apasione mucho, es así que encontré en la poesía lo que más me liberaba, fruto de esto nace Poemario Agridulce I que es un compendio de 55 poemas que describe que, cuando los sentimientos desbordan en el ser humano, por alguna razón estos se convierten en palabras, que dan vueltas en la imaginación de una existencia, esas palabras suelen salir en forma de verso o acompañada de rima, que hace más bella la expresión de las emociones.

Lo que la remembranza de una emoción se impregna en dulces composiciones, comienza a mostrarse en palabras con ritmo que causan reacciones.

Dicen que los románticos no existen, pero para poder vivir la emoción y la belleza de un sentimiento, no sólo se debe vivir lo bueno, también se debe vivir lo malo y sentir el dolor, para compartir lo más maravilloso que es estar solo o acompañado.

Luego vino el Poemario Agridulce II, que es donde se explica que un ser humano no es nada sin emociones, de donde vengan, sean malas o sean buenas te ayudan a crecer como individuo. Ser o no ser, sentir o no sentir, sufrir o no sufrir, esa es la razón de estar vivo. Si sufres, si duele, si amas y luego pierdes, si eres feliz y lloras por la noche, ya sea de alegría o de felicidad, muestra que eres un perfecto ser humano. Completo con sus sentimientos afinados, con sus emociones listas para decepcionar lo que venga y superar o hundirse cual Titanic, en lo peor de la depresión. Somos seres maravillosos, que sienten y más asombroso es, si todo lo que sientes lo puedes transmitir, o escribir, porque sólo así, quien te lea, tendrá un ejemplo de lo que debe o no debe hacer…

G.C. Has incursionado en el género novela, “Arquetipo ImPerfecto: Desenfreno sin razones, ni motivos”, que trata sobre jóvenes de principios del siglo XXI del mundo del hampa de aquellos años, es una de ella, ¿podrías hablarnos un poco de la creación de esta novela?

C.S. Esta novela crea una serie de personajes que vi en mi niñez en un callejón donde nací y viví de niño, en ese lugar los fines de semana siempre había borracheras y peleas, por eso nació la idea de realizar Arquetipo, juntar a todos esos personajes, que son vecinos que vivían cerca de mí. Las cosas que ven los niños quedan para siempre en la memoria y es por ello por lo que empecé a ver cómo escribirla, así pude crear esta historia que fue traducida a 7 idiomas en Europa.

G.C. En diciembre del año 2019 la sociedad mundial se entera de la aparición de un virus llamado COVID-19, pero es en el 2020 cuando este virus arropa al mundo de una forma aterradora. Ese mismo año sale a la luz tu novela titulada “Cura Final”, que es una historia sobre un apocalipsis por una enfermedad viral, ¿la creación de esta novela surge debido a la situación sanitaria que sufría el mundo en ese momento?, o, ¿fue escrita con anterioridad?

C.S. La historia fue escrita desde el 2009 y no te imaginas que yo ya pensaba en una pandemia mundial, por eso me sorprendió mucho cuando se dio la crisis de La COVID-19. Claro que alimenté un poco más la historia que escribí, con algunas cosas que ya se vivían como estar en casa y no poder tener contacto con las personas. La Cura Final es una novela sobre un apocalipsis por una enfermedad viral, sorprendentemente este libro fue comenzado antes de la pandemia y sin embargo ya el autor pensaba en un virus destructivo que asola el mundo. La historia inicia un caos apocalíptico ataca una población, se inicia la especulación y el pesimismo contagia a la ciudadanía. Esta novela relata los últimos días de la humanidad como se conoce, llevándonos a un mundo que se hunde más en la desesperación que en el problema de fondo, de una pandemia imparable. Surgirán falsos profetas, charlatanes y los creyentes, que en base a palabras buscan tener dominio sobre la población más ignorante. Aun en momentos de caos y coyuntura aterradora, existen aquellos que ante todo pronóstico hacen lo imposible por sobrevivir y mantener a su familia a salvo. Esta historia tiene todos los ingredientes para sumergirte en un mundo posible, ya que la idiosincrasia humana muchas veces juega un papel importante en el derrumbe de una sociedad que se da más por el desorden, la desesperación y la desorganización que por una pandemia apocalíptica en sí. ¿Qué serías capaz de hacer por cuidar a tus seres queridos?... ¿Podrías matar a otros seres humanos, serías capaz de luchar y destruir a quien se te interponga en tu camino?... En el momento de ver a los tuyos en peligro, el sentido de sobrevivencia te convierte en un ser capaz de todo, comparable como el fuego de un imaginario infierno.

G.C. Se podría decir que tu libro de poesía Poemario agridulce, que ya tiene diferentes ediciones, es una secuencia de poemas bajo el mismo título, si es así, ¿estás actualmente trabajando otra edición del libro?

C.S. Si estoy trabajando El Poemario Agridulce 4 que otra vez habla de sentimientos y emociones encontradas, otra vez síntomas de dolor que no son físicos, sino espirituales. ¿Qué complicados somos?, ¿Por qué simplemente no podemos ser felices?

Pero siendo seres humanos siempre se nos va a complicar la subsistencia ya sea por los problemas más aberrantes y dolorosos, o por las estupideces más simples que a veces nos llevan hasta la auto destrucción.

Este poemario tiene un poquito de todo, algo de todo aquello que nos pasa, de aquello que nos agobia, de aquello que queremos gritarlo, pero que la sociedad y las buenas costumbres no dejan.

Cada momento, cada dolor, cada sentimiento bueno o malo, hoy llega otra vez en prosa y verso, con ganas de hacerte sentir que no eres el único en el mundo que pasa por el mismo dolor, porque somos seres de emociones y todos, aun teniendo mucho o poco en la vida, sufrimos igual.

G.C. Has participado en eventos como Poesía Al Mar en Cabo de la Vela Colombia, En Escritores Por la Democracia en Perú, El Encuentro Poético del Sur en Venezuela, El Festival Internacional de Narrativas de República Dominicana, entre otros, ¿háblanos de cómo ha sido tu experiencia?

C.S. He participado y representando al Perú en el concurso de poesía en vivo “La Guajira Mágica” celebrado en Cabo de la Vela, entre distintos poetas latinoamericanos en la categoría de poesía adulta. Entre los poetas que participaron, pude lograr un meritorio tercer puesto, detrás de la poeta Juneth Gómez quien obtuvo el segundo puesto y el poeta Freddy López que logró el primer puesto, ambos representantes de Colombia. Algo que me gustó también el X Encuentro Internacional Literatura al Mar dirigido por la poeta y escritora colombiana Delia Rosa Bolaño Ipuana, quien es coordinadora de proyectos de la Fundación Teichon de la región La Guajira Colombia, realizó visitas a los colegios pertenecientes a los municipios de San Juan del Cesar, Manaure, Uribía, Riohacha y Cabo de la Vela, contando con los veinte poetas provenientes de Latinoamérica.

Luego en Caracas – Venezuela Caracas participé del Encuentro Poético del Sur, que a través de la poesía pretendió celebrar la vida y el abrazo, después de la dura prueba que toda la humanidad ha pasado a raíz de la pandemia de la COVID-19, demostrando que aún en la más oscura noche, siempre existe la esperanza del amanecer.

En Caracas presenté poemas del Poemario Agridulce 3 que publiqué en agosto del 2022, mi idea en el futuro es lograr situar al Perú como la nueva cuna de la poesía latinoamericana.

Finalmente, representé al Perú en el XIII Festival Internacional de Narradores y Escritores en Santo Domingo que se llevó a cabo del 21 al 26 de febrero, en el municipio de San Francisco de Macorís, en la República Dominicana.

El XIII Festival Internacional de Narradores y Escritores contó con 50 escritores de República Dominicana, asimismo tendrá novelistas invitados de Cuba, Haití, Puerto Rico, Colombia, España, Venezuela y Perú. El evento tuvo distintas conferencias y paneles, además de presentaciones culturales, exposición de artes plásticas, una feria de artesanía y la presentación de los diferentes literatos, además brindamos talleres en 25 centros educativos del país. El evento fue realizado por, el Ministerio de Educación de República Dominicana, la Editora Ángeles de Fuego y el Grupo Plural (Arte, ciencia y espiritualidad), me convocaron por los talleres que brindé en los encuentros literarios anteriores y además por el alcance que han tenido sus obras en los países que ha visitado. Sobre todo, por mis novelas Arquetipo Imperfecto y la Cura Final que fueron traducidas a siete idiomas cada una.

G.C. ¿Cómo es el panorama actual de la cultura en tu país?

C.S. He denunciado que más de 70 personas han sido muertas en las protestas, los medios de comunicación tradicionales callan porque actúan en complicidad con el Parlamento, que tras destituir a Pedro Castillo es el verdadero gobierno, por encima de la presidenta Dina Boluarte, que fue vicepresidenta y asumió el cargo con la aprobación de la vacancia al primer mandatario.

Siempre he asegurado, sin miedo que el Congreso lo corrompe todo en Perú y que Dina Boluarte no es la presidenta, ella simplemente está allí, pero el verdadero poder lo tiene el Congreso. El expresidente Pedro Castillo fue boicoteado desde el principio de su mandato, incluso por algunos de sus propios compañeros de partido y por los aliados, los medios cada vez que nombraba un ministro, se lo rechazaban en el Congreso, y hubo intentos de imponerle la vacancia desde el principio de su mandato.

G.C. Christian, nos gustaría que nos siga dando tu punto de vista sobre la situación social-política que atraviesa El Perú. Desde tu perspectiva, ¿cuáles serían las medidas a tomar en cuenta en busca de estabilidad?

C.S. Siempre he expresado que la crisis generada en Perú por la destitución del presidente Pedro Castillo no tiene solución a corto plazo, mientras se masacra a la población que protesta en reclamo de soluciones, el que dirige y manipula todo es Vladimiro Montesinos, desde la prisión. Montesinos fue condenado tras ser hallado culpable de asesinatos, corrupción y otros crímenes cometidos durante la dictadura de Alberto Fujimori.

En las actuales circunstancias Castillo estuvo atado, sin poder hacer nada, y se fue llenando de nervios, hasta que intentó sostenerse con el proyecto de decreto para disponer el cierre del Congreso. “El Congreso ha tomado todas las instituciones gubernamentales, el Poder Judicial por completo, la Defensoría Pública, el Ejecutivo y ahora intenta tomar el Jurado Nacional de Elecciones”, indicó.

G.C. ¿Algún comentario que te gustaría decirle a los jóvenes escritores?

C.S. Actualmente, estoy promoviendo nuevos autores independientes a través de mi Editorial Concepto Cultural Social – CCS Comunica, además de destacar el talento nacional literario peruano y el trabajo de los escritores regionales en todo el Perú.

Para quienes ser parte de los #EscritoresDelBicentenario, sólo deben escribirme a mis redes sociales para poder incluirlos publicando sus libros a través de mi editorial y buscar que logren reconocimiento nacional e internacional.

Mi mensaje para las juventudes es que cumplan sus sueños, que sean felices haciendo lo que les gusta, en mi caso es escribiendo y gracias a mis libros no sólo he podido vivir, haciendo lo que me gusta, sino también he ayudado a otros artistas escritores. Hagamos en esta vida lo que nos gusta, porque la vida es corta y como dijo alguna vez Pau Donés, cantante de Jarabe de Palo, “La Vida Son 4 Días”, hay que vivirla a fondo.